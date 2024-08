I 10 migliori libri di filosofia della natura

Questa selezione offre un’esplorazione approfondita della filosofia della natura, concentrandosi su diverse prospettive filosofiche e interpretazioni scientifiche ma basandosi soprattutto sulla relazione tra umanità e natura. In generale i libri affrontano argomenti che vanno dalla filosofia classica alle questioni ambientali contemporanee.

Di cosa parlano i libri di filosofia della natura

Filosofia della natura di Friedrich Hegel, a cura di Valerio Verra, esamina il concetto di natura da un punto di vista filosofico, tracciandone le qualità misteriose ed enigmatiche. Il libro approfondisce la tensione tra lo spirito umano e la natura, esplorando come la natura si presenti sia come un problema da risolvere sia come una forza che respinge la comprensione. Quest’opera fornisce una profonda riflessione filosofica sulla natura, radicata nel pensiero aristotelico, e invita i lettori a contemplare l’essenza del mondo naturale.

Lineamenti di filosofia della natura di Lorella Congiunti offre un manuale completo sulla scienza filosofica della natura. Il testo si concentra sulla centralità delle relazioni uomo-natura ed esplora una serie di temi scientifici e filosofici come la complessità, la creazione, la teoria del Big Bang, la meccanica quantistica e l’interazione tra scienza e fede. È arricchito da excursus su questioni scientifiche di confine.

Filosofia della natura di Michael Esfeld, con prefazione di Mauro Dorato, fornisce una panoramica dettagliata della filosofia naturale contemporanea, collegandola all’esplorazione scientifica della natura. Il libro ripercorre lo sviluppo della filosofia naturale da Newton alla meccanica quantistica, discutendo concetti chiave come la teoria dei campi e la relatività. Mentre alcuni lettori trovano il testo impegnativo, è elogiato per la sua completa introduzione ai dibattiti attuali nella filosofia della fisica.

Storia dell’idea di natura di Paolo Vidali esamina l’evoluzione del concetto di natura dall’antica filosofia greca alla consapevolezza odierna dell’Antropocene. Il testo discute di come l’analisi scientifica della natura abbia frammentato la sua comprensione in varie discipline, portando a una percezione disgiunta del mondo naturale. Vidali sostiene una visione rinnovata e olistica della natura, integrando categorie scientifiche e filosofiche moderne per affrontare le crisi ecologiche contemporanee.

Filosofia della natura di Roberto Coggi affronta aspetti della filosofia naturale che la scienza in genere non tratta. Il libro tocca temi filosofici classici come sostanza, accidenti e ilomorfismo, attingendo alle opere di Aristotele e Tommaso d’Aquino. È particolarmente incentrato sulle dimensioni metafisiche della natura con una prospettiva alternativa alla visione scientifica del mondo naturale.

La filosofia della natura in Kant di Paolo Pecere è una monografia esaustiva sulla filosofia della natura di Immanuel Kant. Il libro ricostruisce le opinioni di Kant dai suoi primi scritti ai suoi manoscritti successivi. Fornisce un’analisi completa della relazione tra fisica e metafisica nella sua opera. Esplora il ruolo fondamentale di Kant nello sviluppo della filosofia naturale e la complessa interazione tra il suo sistema filosofico e la conoscenza scientifica del suo tempo.

Natura di Roberto Bondì e Antonello La Vergata esplora il concetto multiforme di natura attraverso la storia della filosofia, della scienza e della cultura. Il libro esamina come “natura” e “naturale” sono stati interpretati e utilizzati da Platone e Aristotele a Darwin e ai pensatori contemporanei. Discute anche le implicazioni morali, estetiche e religiose di questi concetti, integrando intuizioni provenienti da filosofia, letteratura e scienza. Il testo offre un’ampia prospettiva interdisciplinare su come la natura è stata compresa e la sua rilevanza per le attuali questioni ambientali.

Il canone minore di Rocco Ronchi presenta una storia alternativa della filosofia occidentale. Descrive una tradizione filosofica meno esplorata nota come “canone minore”. Questa tradizione, che include pensatori come William James, Henri Bergson e Alfred North Whitehead, sfida le visioni incentrate sull’uomo della filosofia tradizionale. Ronchi sostiene che questo “canone minore” offre un profondo impegno con l’immanenza e la complessità della natura, presentando una filosofia che è profondamente connessa alle indagini scientifiche contemporanee.

La natura delle cose di Valia Allori, Mauro Dorato, Federico Laudisa e Nino Zanghì approfondisce i fondamenti filosofici della fisica moderna, discutendo concetti come relatività, meccanica quantistica e meccanica statistica. Il libro esplora come queste teorie scientifiche abbiano trasformato la nostra comprensione di spazio, tempo e materia, esaminando anche le questioni filosofiche che sollevano sulla relazione tra l’universo fisico e l’osservatore.

Philosophy of Nature di Paul Feyerabend, curato da Helmut Heit ed Eric Oberheim, è un’opera incompiuta ma significativa che ripercorre lo sviluppo storico della filosofia naturale dai tempi antichi alla scienza moderna. Feyerabend critica l’ascesa del razionalismo e la separazione dell’uomo dalla natura, esplorando come questi cambiamenti abbiano caratterizzato la nostra comprensione della realtà. include materiale biografico inedito ed è arricchito dalle illustrazioni dell’autore. Questo libro fornisce una prospettiva unica e polemica sulla storia della filosofia naturale con un approccio non convenzionale all’epistemologia e alla scienza.

Filosofia della natura

Titolo: Filosofia della natura

ISBN-13: 978-8893143868

Autori: Friedrich Hegel, Valerio Verra (a cura di)

Editore: Orthotes

Edizione: 14 giugno 2023

Pagine: 566

Formato: copertina flessibile







Lineamenti di filosofia della natura

Titolo: Lineamenti di filosofia della natura

ISBN-13: 978-8840170572

Autore: Lorella Congiunti

Editore: Urbaniana University Press

Edizione: seconda (23 gennaio 2017)

Pagine: 360

Formato: copertina rigida







Filosofia della natura. Fisica e ontologia

Titolo: Filosofia della natura

Sottotitolo: Fisica e ontologia

ISBN-13: 978-8878856516

Autore: Michael Esfeld

Prefazione:

Traduttori: Ferrando Tiziano Mauro Dorato, Andrea Oldofredi, Olga Sarno

Editore: Rosenberg & Sellier

Edizione: 6 dicembre 2018

Pagine: 160

Formato: copertina flessibile







Storia dell’idea di natura. Dal pensiero greco alla coscienza dell’antropocene

Titolo: Storia dell’idea di natura

Sottotitolo: Dal pensiero greco alla coscienza dell’antropocene

ISBN-13: 978-8857584393

Autore: Paolo Vidali

Editore: Mimesis

Edizione: 10 febbraio 2022

Pagine: 234

Formato: copertina flessibile







Filosofia della natura. Ciò che la scienza non dice

Titolo: Filosofia della natura

Sottotitolo: Ciò che la scienza non dice

ISBN-13: 978-8870943085

Autore: Roberto Coggi

Editore: ESD-Edizioni Studio Domenicano

Edizione: 1 gennaio 1997

Pagine: 138

Formato: copertina flessibile







La filosofia della natura in Kant

Titolo: La filosofia della natura in Kant

ISBN-13: 978-8874700967

Autore: Paolo Pecere

Editore: Edizioni di Pagina

Edizione: 1 gennaio 2009

Pagine: 852

Formato: copertina flessibile







Natura

Titolo: Natura

ISBN-13: 978-8815248145

Autori: Roberto Bondì, Antonello La Vergata

Editore: Il Mulino

Edizione: 15 gennaio 2015

Pagine: 243

Formato: copertina flessibile







Il canone minore. Verso una filosofia della natura

Titolo: Il canone minore

Sottotitolo: Verso una filosofia della natura

ISBN-13: 978-8807105258

Autore: Rocco Ronchi

Editore: Feltrinelli

Edizione: 1° (23 febbraio 2017)

Pagine: 320

Formato: copertina flessibile







La natura delle cose. Introduzione ai fondamenti e alla filosofia della fisica

Titolo: La natura delle cose

Sottotitolo: Introduzione ai fondamenti e alla filosofia della fisica

ISBN-13: 978-8843094745

Autori: Valia Allori, Mauro Dorato, Federico Laudisa, Nino Zanghì

Editore: Carocci

Edizione: 28 febbraio 2019

Pagine: 448

Formato: copertina flessibile







Philosophy of Nature

Titolo: Philosophy of Nature

ISBN-13: 978-0745651590

Autori: Paul Feyerabend, Helmut Heit (a cura di), Eric Oberheim (a cura di)

Collaboratore: Andrew Cross

Traduttore: Dorothea Lotter

Editore: Polity Pr

Edizione: 13 maggio 2016

Pagine: 260

Formato: copertina rigida

Note: in inglese











