I 10 migliori libri di filosofia della tecnologia

Questa selezione di libri si concentra sulla filosofia della tecnologia, affrontando argomenti come l’impatto dei progressi digitali sulla cognizione umana, le preoccupazioni etiche che circondano l’intelligenza artificiale e l’intricata relazione tra tecnologia, diritto ed etica.

Di cosa parlano i libri di filosofia della tecnologia

Filosofia e tecnologia di Roberto Finelli esplora come l’adozione diffusa della tecnologia informatica abbia segnato un cambiamento epocale, non solo criticando la tecnologia ma piuttosto vedendola come un’opportunità per l’umanità di impegnarsi in una comunicazione generalizzata con se stessa. Il libro sostiene che una rivoluzione digitale deve essere accompagnata da un umanesimo radicale, mirando a una nuova mente emotiva e materiale che integri valori biologici, affettivi e logici, attingendo al contempo alla filosofia classica, alla psicoanalisi di Freud e a un’analisi marxiana della tecnologia.

Filosofia, tecnologia e scienze della mente di Marco Fasoli e Giulia Piredda offre una panoramica completa della filosofia della tecnologia, collegandola alla scienza cognitiva e alla filosofia della mente. Il libro esamina l’impatto delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale sulla vita mentale, considerando sia i processi cognitivi che le risposte emotive. Collega diverse discipline, incoraggiando la riflessione su come la tecnologia influenza il pensiero e il comportamento umano.

Filosofia dell’Intelligenza Artificiale a cura di Matteo Galletti e Silvano Zipoli Caiani affronta la questione se l’intelligenza sia esclusiva degli esseri umani e se le macchine possano essere ritenute responsabili. Il libro fornisce una guida didattica per studenti di discipline umanistiche, presentando una panoramica del dibattito sull’intelligenza artificiale e l’evoluzione della relazione uomo-macchina, esaminando criticamente i fondamenti cognitivi e le implicazioni morali dello sviluppo di forme alternative di intelligenza attraverso la robotica e l’apprendimento automatico.

Etica, diritto e tecnologia a cura di Paolo Moro discute le attuali intersezioni tra etica, diritto e tecnologia. Offre prospettive di studiosi con un approccio interdisciplinare. Il libro approfondisce i fondamenti etici e le innovazioni legislative relative all’intelligenza artificiale, all’etica dei dati e all’impatto della tecnologia algoritmica sui diritti fondamentali. Esplora inoltre specifiche questioni contemporanee, come la ricerca giuridica nell’era digitale, la blockchain e le implicazioni etiche delle interfacce cervello-computer.

Filosofia e tecnologia di Fabio Grigenti ripercorre l’emergere storico dei macchinari alla fine del XVIII secolo, evidenziando come i filosofi abbiano risposto agli effetti trasformativi dei progressi tecnologici. Il libro raccoglie diverse prospettive di pensatori come Marx, i fratelli Jünger e Heidegger, discutendo le vaste perturbazioni sociali ed economiche causate dalla diffusione delle macchine.

Etica delle nuove tecnologie di Adriano Fabris riflette sul nostro rapporto con le nuove tecnologie, considerando come queste interazioni possano essere gestite eticamente. Il libro distingue tra tecnica e tecnologia ed esamina le tecnologie emergenti, discutendo i modi in cui la legge, gli approcci deontologici e i comitati etici affrontano le questioni attuali. Mira a mostrare come l’analisi etica sia essenziale per risolvere efficacemente i problemi sollevati dai progressi tecnologici.

Immagini di Vilém Flusser analizza come le “nuove immagini” prodotte nella società dei media, o “tecnoimmagini”, abbiano alterato la nostra comprensione del mondo. Il libro esamina come questa nuova modalità di esistenza abbia un impatto su tutti gli aspetti della vita umana, dall’estetica alla politica. Offre una miscela di rigore filosofico e previsioni visionarie sul futuro dell’umanità. Il testo sfida i lettori a pensare in modo critico all’attuale era dell’informazione e al suo potenziale per lo sviluppo futuro.

Libri in inglese

Philosophy of Technology di Val Dusek fornisce un’introduzione accessibile alle principali questioni filosofiche che circondano il ruolo pervasivo della tecnologia nella società. Il libro affronta argomenti come la tecnocrazia, la razionalità tecnologica e la resistenza alla tecnologia, guidando i lettori attraverso un esame critico di come la tecnologia influenza la nostra vita quotidiana. È particolarmente adatto agli studenti universitari e a coloro che si avvicinano per la prima volta alla filosofia della tecnologia.

Introduction to Philosophy of Technology di Mark Coeckelbergh offre una panoramica moderna e approfondita della filosofia della tecnologia, affrontando le opportunità e le sfide contemporanee. Il libro copre le teorie classiche esplorando anche dinamiche più recenti, tra cui l’impatto degli sviluppi tecnologici sul pensiero filosofico. Coeckelbergh incoraggia i filosofi a impegnarsi con altre discipline e campi oltre l’ambiente accademico. Descrive l’importanza della riflessione filosofica sull’influenza della tecnologia sulla società e sulla vita umana.

The Oxford Handbook of Philosophy of Technology curato da Shannon Vallor offre una raccolta completa di saggi di voci leader ed emergenti nel campo. Questo manuale collega varie tradizioni e metodologie filosofiche, esplorando come la tecnologia si interseca con l’etica, l’epistemologia, la metafisica e altri sottocampi. I contributi offrono nuove intuizioni su come la tecnologia modella la conoscenza, l’identità e il potere umani, affrontando argomenti come l’intelligenza artificiale, la realtà virtuale e la robotica, sfidando al contempo i lettori a considerare il profondo impatto della tecnologia sulla nostra esistenza.

Filosofia e tecnologia. Una via di uscita dalla mente digitale

Titolo: Filosofia e tecnologia

Sottotitolo: Una via di uscita dalla mente digitale

ISBN-13: 9791259930354

Autore: Roberto Finelli

Editore: Rosenberg & Sellier

Edizione: 19 maggio 2022

Pagine: 184

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Filosofia, tecnologia e scienze della mente

Titolo: Filosofia, tecnologia e scienze della mente

ISBN-13: 978-8815386755

Autori: Marco Fasoli, Giulia Piredda

Editore: Il Mulino

Edizione: 28 luglio 2023

Pagine: 184

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Filosofia dell’Intelligenza Artificiale. Sfide etiche e teoriche

Titolo: Filosofia dell’Intelligenza Artificiale

Sottotitolo: Sfide etiche e teoriche

ISBN-13: 978-8815387370

Autori: Matteo Galletti (a cura di), Silvano Zipoli Caiani (a cura di)

Editore: Il Mulino

Edizione: 23 febbraio 2024

Pagine: 280

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Etica, diritto e tecnologia. Percorsi dell’informatica giuridica contemporanea

Titolo: Etica, diritto e tecnologia

Sottotitolo: Percorsi dell’informatica giuridica contemporanea

ISBN-13: 978-8835119104

Autore: Paolo Moro (a cura di)

Editore: Franco Angeli

Edizione: prima (6 settembre 2021)

Pagine: 182

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Filosofia e tecnologia

Titolo: Filosofia e tecnologia

ISBN-13: 978-8861299719

Autore: Fabio Grigenti

Editore: CLEUP

Edizione: prima (1 ottobre 2016)

Pagine: 104

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Etica delle nuove tecnologie

Titolo: Etica delle nuove tecnologie

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8828403388

Autore: Adriano Fabris

Editore: Scholé

Edizione: New (21 giugno 2021)

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Immagini. Come la tecnologia ha cambiato la nostra percezione del mondo

Titolo: Immagini

Sottotitolo: Come la tecnologia ha cambiato la nostra percezione del mondo

ISBN-13: 978-8864110363

Autore: Vilém Flusser

Traduttore: S. Patriarca

Editore: Fazi

Edizione: 17 settembre 2009

Pagine: 237

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Philosophy of Technology: An Introduction

Titolo: Philosophy of Technology

Sottotitolo: An Introduction

ISBN-13: 978-1405111638

Autore: Val Dusek

Editore: John Wiley & Sons

Edizione: 6 marzo 2006

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Introduction to Philosophy of Technology

Titolo: Introduction to Philosophy of Technology

ISBN-13: 978-0190939809

Autore: Mark Coeckelbergh

Editore: OUP USA

Edizione: Edizione con copertina flessibile (14 novembre 2020)

Pagine: 336

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







The Oxford Handbook of Philosophy of Technology

Titolo: The Oxford Handbook of Philosophy of Technology

ISBN-13: 978-0190851187

Autore: Shannon Vallor (a cura di)

Editore: OUP USA

Edizione: 3 giugno 2022

Pagine: 696

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese











