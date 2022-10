I 10 migliori libri di fisica generale

Con la locuzione “fisica generale” si intende un corso di studi introduttivo o comunque generale riguardante la fisica. La fisica è la scienza che studia la materia, l’energia e le forze esistenti in natura nonché i rapporti complessi esistenti tra esse. È una settore di studi molto ampio che si dipana in tantissime branche. La stessa fisica, inoltre, si fonde spesso con altre materie come la chimica, la biologia, la matematica e altri ancora.

I libri di fisica generale presenti su Amazon sono diverse decine, quasi tutti indirizzati, e comunque utilissimi, non solo per gli studenti di fisica ma anche per quelli di scienze biologiche, scienze naturali, architettura e altre discipline. Si tratta di libri che trattano la fisica in maniera generale con approcci strategici oppure di volumi che trattano aspetti come la meccanica, la termodinamica, l’ottica e l’elettromagnetismo. Non mancano libri di esercizi, spesso fondamentali per gli stessi studenti.

Fondamenti di fisica

Titolo: Fondamenti di fisica

ISBN-10: 8808182296

ISBN-13: 9788808182296

Autore: David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Editore: CEA

Edizione: settima (3 giugno 2015)

Pagine: 1024

Formato: Copertina flessibile

Fisica generale. Principi e applicazioni

Titolo: Fisica generale. Principi e applicazioni

ISBN-10: 8838667503

ISBN-13: 9788838667503

Autore: Alan Giambattista, Betty McCarthy Richardson, Robert C. Richardson, Paolo Mariani (a cura di), Alfredo Carsughi (a cura di)

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: 1 giugno 2012

Formato: Copertina flessibile

Fisica. Principi e applicazioni

Titolo: Fisica. Principi e applicazioni

Note: con contenuto digitale (fornito elettronicamente)

ISBN-10: 8808880000

ISBN-13: 9788808880000

Autore: Douglas C. Giancoli

Editore: CEA

Edizione: terza (1 gennaio 2017)

Pagine: 900

Formato: Copertina flessibile

Fisica generale. Principi e applicazioni

Titolo: Fisica generale. Principi e applicazioni

Note: con Connect

ISBN-10: 8838699368

ISBN-13: 9788838699368

Autore: Alan Giambattista, Spinozzi Francesco (a cura di), Orecchini Andrea (a cura di), Paolo Mariani (a cura di)

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: terza (1 giugno 2021)

Pagine: 748

Formato: Copertina flessibile

Fisica generale. Meccanica e termodinamica

Titolo: Fisica generale. Meccanica e termodinamica

Note: con contenuto digitale (fornito elettronicamente)

ISBN-10: 8808182159

ISBN-13: 9788808182159

Autore: Sergio Focardi

Editore: CEA

Edizione: seconda (13 gennaio 2014)

Pagine: 736

Formato: Copertina flessibile

Fisica. Meccanica e termodinamica. Con esempi ed esercizi

Titolo: Fisica. Meccanica e termodinamica

Sottotitolo: Con esempi ed esercizi

Note: con contenuto digitale (fornito elettronicamente)

ISBN-10: 8808186492

ISBN-13: 9788808186492

Autore: Corrado Mencuccini, Vittorio Silvestrini

Editore: CEA

Edizione: 30 settembre 2016

Pagine: 728

Formato: Copertina flessibile

Fisica. Meccanica, termodinamica (Vol. 1)

Titolo: Fisica. Meccanica, termodinamica (Vol. 1)

ISBN-10: 8879591379

ISBN-13: 9788879591379

Autore: Paolo Mazzoldi, Massimo Nigro, Cesare Voci

Editore: Edises

Edizione: seconda (24 gennaio 2001)

Pagine: 583

Formato: Copertina flessibile

Fondamenti di fisica. Un approccio strategico

Titolo: Fondamenti di fisica

Sottotitolo: Un approccio strategico

ISBN-10: 8829927906

ISBN-13: 9788829927906

Autore: Randall D. Knight, Brian Jones, Stuart Field, Roberto Maoli (a cura di)

Editore: Piccin-Nuova Libraria

Edizione: 29 novembre 2017

Pagine: 931

Formato: Copertina flessibile

Fisica generale. Onde e ottica

Titolo: Fisica generale

Sottotitolo: Onde e ottica

ISBN-10: 8808181497

ISBN-13: 9788808181497

Autore: Sergio Focardi, Ignazio Giacomo Massa, Arnaldo Uguzzoni

Editore: CEA

Edizione: seconda (17 maggio 2010)

Pagine: 360

Formato: Copertina flessibile

Fisica generale. Meccanica

Titolo: Fisica generale

Sottotitolo: Meccanica

ISBN-10: 8808086518

ISBN-13: 9788808086518

Autore: Sergio Focardi, Ignazio Giacomo Massa, Arnaldo Uguzzoni

Editore: CEA

Edizione: seconda (1 gennaio 2003)

Pagine: 360

Formato: Copertina flessibile

FAQ sui libri di fisica generale

Cos’è la fisica in parole semplici?

La fisica è il settore di studio che analizza il mondo naturale, in particolare i rapporti, intesi come forze, che intercorrono tra materia ed energia. È un settore di studi amplissimo che può essere diviso in tante aree di studio come quelle che riguardano l’ottica, l’elettromagnetismo, la fisica delle particelle, la fisica dei quanti, la fisica dei sistemi complessi e tanti altri ancora.

Perché la fisica è importante?

La fisica è un settore di studio importantissimo perché permette agli scienziati e ai ricercatori di altri rami delle scienze di fare progressi partendo da quelle che sono le interazioni fondamentali di tutto ciò che vediamo (e anche di quello che non riusciamo a vedere). La fisica permette di comprendere il mondo che ci circonda, sia quello visibile che quello invisibile. È fondamentale, per esempio, per comprendere le particelle elementari così come le forze che regolano l’universo.





