I 10 migliori libri di fisica per bambini

La fisica è notoriamente una materia molto difficile e dunque quasi mai viene collegata ai bambini. In realtà questi ultimi possono trovare questa disciplina molto affascinante e coinvolgente, e si parla anche dei bambini in tenera età. Comprendere le principali nozioni riguardanti la fisica può, tra le altre cose, essere d’aiuto per i più piccoli nel dare un senso al mondo che li circonda. Inoltre può incoraggiarli ad essere curiosi e a fare domande.

Genitori, educatori e insegnanti possono cercare libri per bambini dedicati alla fisica per introdurre i bambini all’argomento in modo divertente e accessibile. Incorporando illustrazioni colorate, nozioni naturalmente molto basilari (molti di questi libri, per esempio, si concentrano su esempi del mondo reale, come il funzionamento dei magneti o il motivo per cui le cose cadono a terra), esempi ed esperimenti coinvolgenti, questi libri possono rendere la fisica riconoscibile e comprensibile per i giovani lettori.

Lista dei migliori libri di fisica per bambini su Amazon

Qui sotto la lista dei 10 migliori libri di fisica per bambini che sono acquistabili su Amazon.it:

Il dr. Albert presenta il mio primo libro fisica quantica

Titolo: Il dr

Sottotitolo: Albert presenta il mio primo libro fisica quantica

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8859019305

Autore: Sheddad Kaid-Salah Ferrón, Eduard Altarriba

Traduttore: Isabella Amico di Meane

Traduttore: Virginia Ascione

Editore: Erickson

Edizione: illustrata (22 agosto 2019)

Pagine: 44

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Prime lezioni di fisica

Titolo: Prime lezioni di fisica

ISBN-13: 978-8858041215

Autore: Sergio Rossi

Editore: Gribaudo

Edizione: 20 gennaio 2023

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Come funzionano tutte le cose

Titolo: Come funzionano tutte le cose

ISBN-13: 978-8858022603

Autore: David Macaulay

Traduttore: Roberto Sorgo

Editore: Gribaudo

Edizione: 22 novembre 2018

Pagine: 400

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Fisica quantistica. Baby scienziati

Titolo: Fisica quantistica

Sottotitolo: Baby scienziati

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8869664083

Autore: Chris Ferrie

Editore: Il Castoro

Edizione: illustrata (3 ottobre 2019)

Recensioni: vedi

Formato: Cartonato







Elementare, Einstein Alla scoperta della fisica con un pugno di indizi

Titolo: Elementare, Einstein Alla scoperta della fisica con un pugno di indizi

ISBN-13: 978-8896973721

Autore: Riccardo Bosisio, Luca Galoppo, Tommaso Corti

Illustratore: Sara Boscacci

Editore: Scienza Express

Edizione: prima (16 novembre 2018)

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Astrofisica per ragazzi che vanno di fretta

Titolo: Astrofisica per ragazzi che vanno di fretta

ISBN-13: 978-8832851113

Autore: Neil deGrasse Tyson, Gregory Mone (Collaboratore principale)

Traduttore: Valeria Lucia Gili

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 17 ottobre 2019

Pagine: 198

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Ottica fisica. Baby scienziati

Titolo: Ottica fisica

Sottotitolo: Baby scienziati

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8869663833

Autore: Chris Ferrie

Editore: Il Castoro

Edizione: illustrata (3 ottobre 2019)

Pagine: –

Recensioni: vedi

Formato: Cartonato







La fisica del miao (Storie segrete. I segreti della scienza)

Titolo: La fisica del miao (Storie segrete

Sottotitolo: I segreti della scienza)

ISBN-13:

Autore: Monica Marelli

Editore: Editoriale Scienza

Edizione: 7 maggio 2013

Pagine: 115

Recensioni: vedi

Formato: Formato Kindle







Fisica atomica e quantistica per bambini…. e non solo

Titolo: Fisica atomica e quantistica per bambini…

Sottotitolo: e non solo

ISBN-13: 9798645002671

Autore: UMBERTO PIACQUADIO

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 210

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











