I 10 migliori libri di fisiologia medica

La fisiologia medica è una branca della scienza medica che studia le funzioni e i meccanismi degli organismi viventi, compresi gli esseri umani. Coinvolge lo studio delle funzioni di organi, tessuti, cellule e molecole e di come lavorano insieme per mantenere la salute e rispondere alle malattie. La fisiologia medica fornisce un quadro per comprendere le normali funzioni del corpo e come cambiano durante gli stati di malattia. Questa conoscenza è essenziale per la diagnosi, il trattamento e la prevenzione delle malattie.

La fisiologia medica ha anche implicazioni per la salute pubblica, poiché fornisce informazioni sullo sviluppo e sulla progressione delle malattie e informa le decisioni politiche di sanità pubblica. Ad esempio, una comprensione dei meccanismi fisiologici dell’obesità e del diabete può informare le politiche in materia di alimentazione sana e attività fisica, che possono aiutare a prevenire queste condizioni.

Di cosa parlano i libri di fisiologia medica

I libri di fisiologia medica possono parlare delle funzioni di singoli organi come cuore, polmoni e reni, oppure possono concentrarsi su argomenti più ampi come il sistema endocrino o il sistema nervoso. Questi libri possono anche coprire i meccanismi cellulari e molecolari che sono alla base dei processi fisiologici, come il metabolismo dei nutrienti o la regolazione dell’espressione genica. I libri di fisiologia medica possono anche discutere i modi in cui i processi fisiologici possono essere interrotti durante gli stati patologici che possono trattare la fisiopatologia di diverse malattie.

A chi possono interessare i libri di fisiologia medica

Questi libri possono essere utili per studenti di medicina, operatori sanitari, ricercatori e persone interessate alla biologia umana e alla salute. Gli operatori sanitari possono utilizzare questi libri per approfondire la loro comprensione dei processi fisiologici e per rimanere aggiornati sulle ultime ricerche nel campo.

Lista dei migliori libri di fisiologia medica su Amazon

Ecco la top list dei 10 migliori libri di fisiologia medica che si possono comprare su Amazon:

Fisiologia medica

Titolo: Fisiologia medica

ISBN-13: 978-8821455414

Autore: Arthur C. Guyton, John E. Hall

Editore: Edra

Edizione: quattordicesima (7 luglio 2021)

Pagine: 1136

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Fisiologia medica (Vol. 1)

Titolo: Fisiologia medica (Vol

Sottotitolo: 1)

ISBN-13: 978-8870515459

Autore: Fiorenzo Conti (a cura di)

Editore: Edi. Ermes

Edizione: 1 gennaio 2020

Pagine: 720

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Fisiologia medica (Vol. 2)

Titolo: Fisiologia medica (Vol

Sottotitolo: 2)

ISBN-13: 978-8870515466

Autore: Fiorenzo Conti (a cura di)

Editore: Edi. Ermes

Edizione: 20 aprile 2020

Pagine: 774

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Fisiologia medica di Ganong

Titolo: Fisiologia medica di Ganong

ISBN-13: 978-8829928415

Autore: Kim E. Barrett, Barman Susan M., Scott Boitano, Heddwen L. Brooks

Editore: Piccin-Nuova Libraria

Edizione: tredicesima (29 giugno 2017)

Pagine: 763

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Guyton e Hall & Battaglini. Fisiologia medica+neurofisiologia

Titolo: Guyton e Hall & Battaglini

Sottotitolo: Fisiologia medica+neurofisiologia

ISBN-13: 978-8821455353

Autore: John E. Hall, Michael E. Hall, Paolo Battaglini, Ugo Faraguna, Leonardo Fogassi, Stefano Rozzi

Editore: Edra

Edizione: quattordicesima (30 giugno 2021)

Pagine: 1472

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Fisiologia di Berne e Levy

Titolo: Fisiologia di Berne e Levy

ISBN-13: 978-8808480040

Autore: Bruce M. Koeppen, Bruce A. Stanton

Editore: CEA

Edizione: settima (1 gennaio 2019)

Pagine: 960

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Netter’s fisiologia. L’essenziale

Titolo: Netter’s fisiologia

Sottotitolo: L’essenziale

ISBN-13: 978-8829931507

Autore: Frank H. Netter, Susan E. Mulroney, Adam K. Myers

Editore: Piccin-Nuova Libraria

Edizione: 9 marzo 2021

Pagine: 391

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Fisiologia

Titolo: Fisiologia

ISBN-13: 978-8879599726

Autore: Cindy Stanfield

Editore: Edises

Edizione: quinta (4 ottobre 2017)

Pagine: 776

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Fisiologia umana. Fondamenti

Titolo: Fisiologia umana

Sottotitolo: Fondamenti

Note: con e-book ed espansione online

ISBN-13: 978-8870515442

Autore: Anna Belfiore, Chiara Berteotti, Gerardo Biella, Mario Rosario Buffelli, Barbara Colombini, Marcello D’Ascenzo, Camillo Di Giulio, Riccardo Fesce, Gianfranco Franchi, Silvia Giovedì, Marco Luppi, Valerio Magnaghi, Sergio Masetto, Andrea Moriondo, Giuseppina Mudò, Agostino Palmeri, Daniela Puzzo, Vittorio Ricci, Mario Rosanova, Giulio Alfredo Sancini, Mariarosaria Santillo, Francesca Uberti

Editore: Edi. Ermes

Edizione: 15 ottobre 2018

Pagine: 784

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Fisiologia medica

Titolo: Fisiologia medica

ISBN-13: 978-8821444579

Autore: Walter F. Boron, Emile L. Boulpaep

Editore: Edra

Edizione: terza (1 febbraio 2018)

Pagine: 1392

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











FAQ sui libri di fisiologia medica





Tabella riepilogativa dei migliori libri di fisiologia medica