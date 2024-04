I 10 migliori libri di Francesca Barra

Di cosa parlano i libri di Francesca Barra

In Il mare nasconde le stelle , noi segui il viaggio straziante di Remon, un giovane ragazzo che fugge dalla violenza in Egitto solo per affrontare l’incertezza della vita in mare aperto. La sua storia, ambientata sullo sfondo della crisi dei rifugiati, è una testimonianza della resilienza che si trova nelle amicizie e dell’inaspettata gentilezza degli stranieri in una nuova terra.

Verrà il vento e ti parlerà di me presenta una storia di legami familiari e crescita personale mentre Caterina si trasferisce a Roma, portando con sé le ricette di nonna Teresa, che diventano il suo legame con le sue radici lucane. Il romanzo esplora le dinamiche delle relazioni familiari e il coraggio necessario per perseguire i propri sogni rimanendo legati alla propria eredità.

Nell’ibrido libro di cucina-narrativa, A occhio e quanto basta , Francesca Barra fonde ricette tradizionali con racconti di famiglia, riflettendo sui modi in cui il cibo ci collega al nostro passato e gli uni agli altri. È sia una guida che un libro di memorie che sottolinea l’importanza del patrimonio culinario e la semplicità della cucina autentica.

La giostra delle anime è ambientata in Lucania, dove le sorelle gemelle Eva e Anna, segnate dal loro legame mistico con il mondo terra, prendono percorsi divergenti influenzati dai loro poteri. Il romanzo approfondisce il soprannaturale, esplorando i temi del destino, della famiglia e della lotta tra guarigione e distruzione nella vita mistica e quotidiana.

Tutta la vita in un giorno si tuffa nel cuore delle strade trascurate di Milano, ritraendo la vita degli invisibili della città poveri attraverso gli occhi della giornalista Francesca Barra. È un racconto investigativo che fa luce sulle dure realtà affrontate da coloro che vivono ai margini della società.

Il libro per bambini Cuciniamo insieme , incoraggia i giovani lettori e le loro famiglie a esplorare la gioia di cucinare insieme.

Foodporn esplora la relazione sensuale tra cibo e sensi, intrecciando storie di passione culinaria con aneddoti personali e narrazioni storiche. Illustra come il cibo possa evocare ricordi, trasmettere amore e sedurre.

Giovanni Falcone un eroe solo racconta la vita e l’eredità del leggendario giudice Giovanni Falcone. Scritto in collaborazione con la sorella, questo libro offre uno sguardo intimo sull’impegno di Falcone per la giustizia e sui sacrifici personali da lui compiuti nella lotta contro la mafia.

L’estate più bella della nostra vita è un romanzo che cattura un’estate trasformativa per Giulia e Lorenzo, che trascorrono le loro vacanze in Basilicata, riconnettendosi con le proprie radici familiari e scoprendo segreti familiari a lungo nascosti.

GLI INDIMENTICABILI offre uno sguardo toccante al dolore spesso messo a tacere della perdita perinatale. Attraverso una raccolta di storie, questo libro dà voce ai paesaggi emotivi dei genitori che affrontano una profonda perdita, con l’obiettivo di portare comprensione e riconoscimento a questa dolorosa esperienza.

Lista dei migliori libri di Francesca Barra su Amazon

Di seguito la “classifica” dei 10 migliori libri di Francesca Barra che sono acquistabili su Amazon:

Verrà il vento e ti parlerà di me

Titolo: Verrà il vento e ti parlerà di me

ISBN-13: 978-8811672210

Autore: Francesca Barra

Editore: Garzanti

Edizione: terza (8 settembre 2016)

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







A occhio e quanto basta. La mia ricetta di felicità

Titolo: A occhio e quanto basta

Sottotitolo: La mia ricetta di felicità

ISBN-13: 978-8891835437

Autore: Francesca Barra

Illustratore: Monica Lovati

Editore: Rizzoli

Edizione: 13 settembre 2022

Pagine: 210

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La giostra delle anime

Titolo: La giostra delle anime

ISBN-13: 978-8804717133

Autori: Francesca Barra, Claudio Santamaria

Editore: Mondadori

Edizione: 8 ottobre 2019

Pagine: 264

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Cuciniamo insieme! Con la mamma Francesca Barra

Titolo: Cuciniamo insieme! Con la mamma Francesca Barra

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8804772507

Autori: Emma Angelina Molfino, Francesca Barra (Collaboratore principale)

Editore: Mondadori

Edizione: illustrata (28 marzo 2023)

Pagine: 120

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Foodporn. Il rapporto fra il cibo e i cinque sensi

Titolo: Foodporn

Sottotitolo: Il rapporto fra il cibo e i cinque sensi

ISBN-13: 978-8891838650

Autore: Francesca Barra

Editore: Mondadori Electa

Edizione: 26 settembre 2023

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







L’estate più bella della nostra vita

Titolo: L’estate più bella della nostra vita

ISBN-13: 978-8811671329

Autore: Francesca Barra

Editore: Garzanti

Edizione: terza (18 aprile 2017)

Pagine: 220

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







GLI INDIMENTICABILI: Storie di lutto perinatale.

Titolo: GLI INDIMENTICABILI

Sottotitolo: Storie di lutto perinatale.

ISBN-13: 9798556260108

Autore: Francesca Barra

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 265

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Francesca Barra