I 10 migliori libri di Francesco Piccolo

Francesco Piccolo è un autore e sceneggiatore italiano noto per i suoi romanzi e i suoi contributi al cinema e alla televisione.

Di cosa parlano i libri di Francesco Piccolo?

Momenti di trascurabile felicità esplora il concetto di gioie fugaci nella vita di tutti i giorni. Piccolo porta alla luce i momenti di felicità spesso trascurati che si trovano in attività banali come aspettare in coda al supermercato o rimanere bloccati nel traffico. La narrazione si svolge come una serie di vignette, ciascuna delle quali evidenzia come questi brevi esempi possano inaspettatamente illuminare le nostre vite.

In Il desiderio di essere come tutti , Piccolo intreccia la crescita personale con la storia della sinistra italiana dagli anni ’70 in poi. È strutturato come una miscela di una storia di formazione e un commento socio-politico, che riflette sul viaggio del protagonista attraverso eventi storici significativi e rivelazioni personali.

La bella confusione. L’anno di Fellini e Visconti ci porta nel cuore del cinema italiano nel 1963, concentrandosi sulla creazione simultanea di “Otto e mezzo” di Fellini e “Il Gattopardo” di Visconti. Il libro offre uno sguardo dietro le quinte della produzione di questi film, rivelando lo scontro tra visioni artistiche e la vivace cultura dell’epoca.

Momenti di trascurabile infelicità funge da contrappunto al lavoro precedente di Piccolo, concentrandosi sui piccoli fastidi della vita e su come possono portare gioia inaspettata. La narrazione comprende brevi aneddoti che rivelano il lato positivo delle frustrazioni quotidiane.

In L’animale che mi porto dentro , l’attenzione si concentra sulle lotte interne della mascolinità. Il protagonista esplora le aspettative della società, riflettendo sulle sue esperienze e sulle implicazioni più ampie dell’essere un uomo nel mondo moderno.

La separazione del maschio approfondisce le complessità di un uomo che conduce una doppia vita: come padre e marito devoto da una parte e un adultero seriale dall’altra. La trama ruota attorno ai suoi conflitti interni e alle conseguenze delle sue azioni sulla sua vita familiare.

Storie di primogeniti e figli unici è una raccolta di racconti incentrati sull’infanzia e l’adolescenza. Ogni storia offre una finestra sul mondo del protagonista, catturando l’essenza della crescita con tutte le sue prove e tribolazioni.

Scrivere è un tic. I segreti degli scrittori si discosta dalla narrativa, offrendo spunti sulle abitudini e le pratiche di scrittori famosi. Questo lavoro di saggistica analizza le metodologie e le peculiarità di vari autori rinomati, fornendo uno sguardo sul mondo della scrittura professionale.

Infine, 450 km è il racconto personale di un viaggio di 450 chilometri a piedi fino ad Assisi. È un viaggio sia fisico che spirituale, che descrive in dettaglio gli incontri, le riflessioni e le trasformazioni del protagonista lungo il percorso.

