I 10 migliori libri di Franco Berrino

Franco Berrino è un medico ed epidemiologo italiano, noto per i suoi contributi significativi nel campo della nutrizione, della longevità e della prevenzione del cancro. È autore di numerosi libri incentrati sulla relazione tra dieta, stile di vita e salute.

Di cosa parlano i libri di Franco Berrino?

Ventuno giorni per rinascere è un viaggio di trasformazione ideato da Franco Berrino, Daniel Lumera e David Mariani. Questo programma di 21 giorni promette il ringiovanimento del corpo e dello spirito, combinando ricette pratiche, esercizi fisici e spirituali e conoscenze illuminanti.

La grande via , coautore di Franco Berrino e Luigi Fontana, è un’esplorazione completa delle interconnessioni della dieta, attività fisica e benessere mentale per raggiungere una vita lunga, sana e creativa. Si basa sul Codice europeo contro il cancro e sulla ricerca attuale, sottolineando l’importanza di una dieta equilibrata, di un esercizio fisico regolare e di tecniche di allenamento cognitivo nel rallentare l’invecchiamento e prevenire le malattie croniche.

Medicina da mangiare è un connubio unico tra arte culinaria e salute, in cui Franco Berrino guida i lettori nell’utilizzo del cibo come strumento strumento terapeutico. Il libro presenta una serie di ricette adatte a varie condizioni di salute, sottolineando l’importanza della dieta nei cambiamenti dello stile di vita e nella gestione delle malattie, ed enfatizzando il naturale potere di guarigione del corpo quando alimentato con una corretta alimentazione.

Il cibo dell’uomo di Franco Berrino è una lettura illuminante sull’impatto della moderna trasformazione alimentare sulle malattie croniche. Questo libro rivisita semplici scelte alimentari, promuovendo una dieta ricca di cereali integrali, legumi, verdure e frutta, limitando al contempo gli zuccheri trasformati e i prodotti di origine animale.

Alimentare il benessere di Franco Berrino affronta il ruolo fondamentale della dieta nella prevenzione del cancro e nella salute generale. Il libro riflette su come le attuali abitudini alimentari contribuiscono alle “malattie della civiltà” e su come l’adozione di una dieta naturale ed equilibrata possa prevenire e mitigare queste condizioni.

Fermare il tempo di Franco Berrino esplora il concetto di rallentare l’invecchiamento biologico attraverso la dieta, la meditazione e l’esercizio fisico. È una guida per migliorare la qualità della vita attraverso scelte di vita consapevoli, sottolineando i benefici degli alimenti naturali e delle pratiche olistiche sulla salute e sulla vitalità generali.

La via della leggerezza , coautore di Franco Berrino e Daniel Lumera, è un nuovo approccio alla perdita di peso, collegando salute fisica al benessere emotivo. Il libro sostiene che la perdita di peso non riguarda solo la dieta, ma implica una comprensione più profonda del proprio rapporto con il cibo e la vita. Combina consigli nutrizionali con approfondimenti sull’equilibrio emotivo, offrendo un approccio completo per raggiungere la leggerezza fisica e mentale.

La foresta di perle di Franco Berrino ed Enrica Bortolazzi è un’esplorazione poetica del legame tra uomo e natura. Il libro approfondisce la saggezza del mondo naturale, esortando i lettori a riscoprire e rispettare l’intricato equilibrio della vita. È un invito a una comprensione più profonda del nostro ruolo di custodi dell’ambiente.

Il mandala della vita di Franco Berrino ed Enrica Bortolazzi propone 12 leggi fondamentali per una vita equilibrata e felice. Il libro integra intuizioni provenienti da antiche tradizioni e scienza moderna, guidando i lettori attraverso pratiche per la salute fisica, la pace mentale e la crescita spirituale.

Processo alla carne di Franco Berrino e Michele Emiliano è un dialogo coinvolgente sul legame tra dieta e cancro. Il libro critica le scelte alimentari comuni, sottolineando i rischi per la salute associati al consumo di carne e agli alimenti trasformati. È un campanello d’allarme per riconsiderare le nostre abitudini alimentari per una migliore salute e longevità.

Ventuno giorni per rinascere. Il percorso che ringiovanisce corpo e mente

Medicina da mangiare

Il cibo dell'uomo. La via della salute tra conoscenza scientifica e antiche saggezze

Alimentare il benessere. Come prevenire il cancro a tavola

Fermare il tempo

La via della leggerezza. Perdere peso nel corpo e nell'anima

La foresta di perle

Il mandala della vita. 12 leggi per ritrovare l'armonia e la felicità

