I 10 migliori libri di Gianni Mura

Esplorando l’essenza della cultura italiana attraverso la cucina, lo sport e le narrazioni personali, queste opere curate da Gianni Mura offrono approfondimenti sui diversi paesaggi e tradizioni italiani, attirando allo stesso modo gli intenditori di cibo, sport e narrativa.

Di cosa parlano i libri di Gianni Mura?

In Non c’è gusto , Gianni Mura ci guida attraverso il ricco panorama culinario italiano. È una narrazione che approfondisce le varie esperienze culinarie del paese, dai ristoranti esclusivi ai ristoranti locali, intrisa di aneddoti divertenti e approfondimenti critici. Il libro non è solo una guida; è una celebrazione della gioia di condividere i pasti e dell’arte di fare scelte informate mentre si mangia fuori.

La fiamma rossa propone un intenso viaggio nel mondo del ciclismo professionistico, in particolare del Tour de France. Il racconto di Gianni Mura fa rivivere i momenti drammatici della corsa, le prove e i trionfi dei suoi atleti. È una miscela di giornalismo sportivo e narrativa poetica, che cattura l’essenza del mondo del ciclismo e i suoi alti e bassi emotivi.

In Gianni Mura e i racconti della bicicletta , i lettori vengono condotti in un viaggio attraverso il mondo del ciclismo, intrecciato con diversi temi come la cucina, la musica e il vino. Gli articoli di Mura, qui raccolti, rivelano la sua profonda passione per lo sport e offrono una prospettiva unica sull’universo del ciclismo, estendendosi oltre le piste di gara.

Non gioco più, me ne vado è un’affascinante esplorazione dei mondi del calcio e del ciclismo. Le vivide descrizioni e gli approfondimenti di Mura sui momenti e sulle personalità più importanti dello sport sono coinvolgenti e illuminanti. È una lettura essenziale per gli appassionati di sport.

In Giallo su giallo , Gianni Mura si avventura nella finzione, combinando il suo amore per il ciclismo con l’intrigo di un giallo. Ambientato sullo sfondo del Tour de France, questo romanzo intreccia una complessa narrazione di suspense, gastronomia e ciclismo, coinvolgendo i lettori con le sue ricche descrizioni e colpi di scena.

Il mondo di Gianni Mura è una raccolta che mostra la variegata carriera giornalistica di Mura. Coprendo una vasta gamma di argomenti oltre lo sport, riflette la sua profonda comprensione e il suo impegno con vari aspetti della vita e della cultura. È utile per coloro che sono interessati a un ampio spettro di argomenti.

In Tanti amori , i lettori vengono accolti da una serie di conversazioni tra Gianni Mura e Marco Manzoni. Coprendo cinquant’anni di giornalismo, queste discussioni approfondiscono lo sport, la cultura e la vita. Offre approfondimenti sulle passioni e le prospettive di Mura. È utile per i fan del suo lavoro.

Confesso che ho stonato è il viaggio personale di Gianni Mura attraverso il mondo della musica. Riflettendo su vari generi musicali e artisti, Mura intreccia le sue esperienze con contesti culturali più ampi. Offre una lettura coinvolgente e approfondita per gli amanti della musica.

Ischia è un’altra delle incursioni di Mura nella narrativa, dove la bellezza paesaggistica di Ischia fa da sfondo a un mistero avvincente. Combinando elementi di romanticismo, intrigo e critica sociale, il romanzo immerge i lettori nella sua ambientazione vivida e nella sua narrativa complessa.

Infine, Il principe della zolla è una raccolta curata di articoli di Gianni Brera, a cura di Gianni Mura. Copre vari temi, dallo sport alla letteratura. Offre una visione completa dell’influente lavoro di Brera nel giornalismo e nella letteratura italiana. È una lettura indispensabile per chi è interessato alla cultura italiana e al giornalismo sportivo.

Non c'è gusto. Tutto quello che dovresti sapere prima di scegliere un ristorante

La fiamma rossa. Storie e strade dei miei tour

Gianni Mura e i racconti della bicicletta

Non gioco più, me ne vado. Gregari e campioni, coppe e bidoni

Giallo su giallo

Il mondo di Gianni Mura

Tanti amori. Conversazioni con Marco Manzoni

Confesso che ho stonato

Ischia

Il principe della zolla

