I 10 migliori libri di Gigi Paoli

Gigi Paoli (1971) è un autore e giornalista italiano autore di diversi romanzi, premiato con il Premio Giorgio La Pira nel 2020. Le sue narrazioni invitano i lettori in un mondo pieno di suspense in cui il giornalista Carlo Alberto Marchi scopre il ventre oscuro di Firenze attraverso avvincenti indagini. Da misteriosi omicidi a inquietanti sparizioni, ogni storia fonde trame emozionanti con approfondimenti nella psicologia umana e nei segreti nascosti della città.

Di cosa parlano i libri di Gigi Paoli

In Il giorno del sacrificio , apparentemente Un lunedì qualunque per il giornalista Carlo Alberto Marchi si trasforma in una giornata di orrore quando assiste a una strage in un’università, gettando Firenze in uno stato di paura con un video che annuncia l’imminente “Giorno del Sacrificio”. Questa narrazione catapulta Marchi in una rete di suspense e colpi di scena inaspettati.

Diritto di sangue vede Marchi alle prese con le conseguenze di una caduta traumatica, combattendo contro la dipendenza dagli antidolorifici e un inquietante acufene. Mentre lotta con i suoi demoni personali, Marchi viene trascinato a indagare su un omicidio che svela una vendetta intrecciata con i giorni più bui di Firenze, rivelando una storia di diritti di sangue che colpisce vicino a casa.

In I misteri di Firenze , Marchi e il suo collega attraversano tre indagini piene di suspense in una Firenze gotica. Affrontano una redazione ribelle, una serie di crimini inquietanti e sfide personali, fornendo ai lettori un tuffo nei misteri della città attraverso una narrazione avvincente e suggestiva.

Il rumore della pioggia immerge i lettori in una Firenze tempestosa, dove Marchi indaga su un raccapricciante omicidio legato alla Massoneria, sullo sfondo di una città paralizzata dalla visita del presidente israeliano. Il romanzo esplora i temi della cospirazione e il ventre più oscuro delle strade storiche di Firenze.

La fragilità degli angeli segue Marchi mentre approfondisce la scomparsa di un ragazzino, evocando la paura della città per un serial killer di ritorno. L’indagine prende una svolta drammatica con una confessione che potrebbe essere la chiave per risolvere il caso o un diversivo che porta a rivelazioni più sinistre.

Il respiro delle anime sfida Marchi con il suo caso più complesso, che prevede una serie di morti per overdose e un successo -e-corri che sembra tutt’altro che accidentale. Le indagini di Marchi svelano una rete di inganni che attraversa il ventre di Firenze, mettendo alla prova la sua determinazione e integrità giornalistica.

La voce del buio segna un allontanamento dalle narrazioni fiorentine di Paoli, introducendo il professor Piero Montecchi mentre indaga sul misterioso sparizioni di anziani in un villaggio. Il romanzo fonde abilmente elementi del soprannaturale con la scienza forense, svelando un mistero che sfida i confini della mente razionale.

Lista dei migliori libri di Gigi Paoli su Amazon

Ecco la classifica dei 10 migliori libri di Gigi Paoli che si possono comprare su Amazon Italia:

Il giorno del sacrificio

Titolo: Il giorno del sacrificio

ISBN-13: 978-8809829206

Autore: Gigi Paoli

Editore: Giunti

Edizione: 10 febbraio 2021

Pagine: 434

Formato: copertina flessibile







Diritto di sangue (Italiano)

Titolo: Diritto di sangue (Italiano)

ISBN-13: 978-8809951334

Autore: Gigi Paoli

Editore: Giunti

Edizione: 9 marzo 2022

Pagine: 312

Formato: copertina flessibile







I misteri di Firenze. Le prime tre inchieste di Carlo Alberto Marchi

Titolo: I misteri di Firenze

Sottotitolo: Le prime tre inchieste di Carlo Alberto Marchi

ISBN-13: 978-8809882195

Autore: Gigi Paoli

Editore: Giunti Editore

Edizione: 15 gennaio 2020

Pagine: 840

Formato: copertina flessibile







Il rumore della pioggia

Titolo: Il rumore della pioggia

ISBN-13: 978-8809855496

Autore: Gigi Paoli

Editore: Giunti

Edizione: 18 ottobre 2017

Pagine: 258

Formato: copertina flessibile







La fragilità degli angeli

Titolo: La fragilità degli angeli

ISBN-13: 978-8809869318

Autore: Gigi Paoli

Editore: Giunti

Edizione: 19 settembre 2018

Pagine: 300

Formato: copertina flessibile







Il respiro delle anime

Titolo: Il respiro delle anime

ISBN-13: 978-8809963887

Autore: Gigi Paoli

Editore: Giunti

Edizione: 14 settembre 2022

Pagine: 382

Formato: copertina flessibile







La voce del buio

Titolo: La voce del buio

ISBN-13: 978-8809977914

Autore: Gigi Paoli

Editore: Giunti Editore

Edizione: 7 giugno 2023

Pagine: 304

Formato: copertina flessibile











