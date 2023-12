I 10 migliori libri di Giorgio Scerbanenco

Giorgio Scerbanenco è stato uno scrittore di spicco noto per i suoi contributi ai generi noir e poliziesco. Nato a Kiev nel 1911 e cresciuto in Italia, Scerbanenco ha avuto un’influenza significativa sulla letteratura italiana, in particolare nel regno dei gialli. Tra le sue opere più famose ricordiamo la serie di “Duca Lamberti”, che presenta un ex medico diventato detective.

Di cosa parlano i libri di Giorgio Scerbanenco?

Venere privata di Giorgio Scerbanenco scava nelle profondità oscure del mondo criminale milanese. La storia ruota attorno a Duca Lamberti, un ex medico condannato per un omicidio pietoso, che ora è un riluttante detective. Assunto per salvare un giovane dall’alcolismo, Lamberti scopre un inquietante segreto che porta all’omicidio di una giovane ragazza. Il suo viaggio nel caso rivela una Milano cruda e nebbiosa, dove amore e crimine si intrecciano nell’ombra.

Traditori di tutti di Giorgio Scerbanenco continua con le avventure di Duca Lamberti in una Milano moralmente ambigua. Questa storia svela una complessa rete di spionaggio e tradimento, riaprendo le ferite della Seconda Guerra Mondiale. Lamberti, con il suo occhio attento all’inganno, approfondisce un omicidio che ricorda un crimine passato.

Il centodelitti è un’intrigante antologia di Giorgio Scerbanenco, che offre un centinaio di racconti taglienti che esplorano gli angoli oscuri dell’umanità natura. Questa raccolta, pubblicata per la prima volta nel 1970, mette in mostra l’abilità di Scerbanenco nel creare narrazioni brevi e di grande impatto che scavano in un mondo di crimini ed emozioni.

Milano calibro 9 , un’altra delle creazioni di Scerbanenco, presenta una raccolta di 22 storie intense ambientate nella Milano degli anni ’60. Questo libro intreccia storie di crimine, passione e vendetta, illustrando una città in cui denaro e potere generano illusioni e decadimento morale.

Sei giorni di preavviso presenta ai lettori Arthur Jelling, un timido archivista della polizia con un talento per i dettagli. Scritto da Giorgio Scerbanenco, questo romanzo contrasta nettamente con le sue storie milanesi. Ambientato nella Boston degli anni ’40, la narrazione ruota attorno a una minaccia per un attore di teatro, mettendo in mostra l’abilità deduttiva di Jelling che ricorda i classici detective come Poirot e Maigret.

I sette peccati e le sette virtù di Giorgio Scerbanenco è una raccolta avvincente che esplora i vizi e le virtù della natura umana. Inizialmente ispirato dai sette peccati capitali, Scerbanenco estende la sua narrazione includendo storie basate sulle virtù. Questa intrigante giustapposizione di estremi morali presenta ai lettori una vasta gamma di personaggi e scenari, ciascuno dei quali riflette in modo unico le complessità e la dualità della condizione umana.

L’isola degli idealisti è un romanzo ritrovato negli archivi di Scerbanenco, scritto durante la seconda guerra mondiale ma inedito fino a tempi recenti. Ambientato su un’isola sperduta, racconta la storia della famiglia Reffi e della loro vita pacifica sconvolta dall’arrivo di due criminali. Questo libro segna una transizione nella scrittura di Scerbanenco, fondendo elementi dei suoi primi romanzi rosa con il crudo realismo delle sue ultime opere noir.

I ragazzi del massacro di Giorgio Scerbanenco è un’oscura esplorazione della delinquenza giovanile ambientata a Milano. Il brutale omicidio di un insegnante conduce Duca Lamberti nelle vite di studenti problematici, rivelando un mondo in cui i confini tra vittima e carnefice sono sfumati.

I milanesi ammazzano al sabato è un altro intenso racconto di Giorgio Scerbanenco. Questa storia segue Duca Lamberti mentre indaga sulla scomparsa di una giovane donna dalla vita travagliata, mettendo a nudo il ventre di Milano. Il romanzo è un’esplorazione toccante delle relazioni umane, dei mali sociali e della ricerca della giustizia, il tutto sullo sfondo di una Milano cruda e noir.

Né sempre né mai è una storia di intrigo e passione di Giorgio Scerbanenco. Ambientata a Lignano Sabbiadoro, la storia inizia con l’omicidio di Paolo Ferri, noto donnaiolo. Questa complessa narrazione intreccia le vite dei suoi ex amanti, rivali e conoscenti, ognuno con i propri segreti e i propri segreti.

