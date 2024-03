I 10 migliori libri di Giuseppina Torregrossa

Giuseppina Torregrossa (1956) è un’autrice italiana nata a Palermo. Ha intrapreso la carriera letteraria dopo aver conseguito la laurea in medicina presso l’Università La Sapienza di Roma, dove si è specializzata in ginecologia e ostetricia. La sua incursione nella scrittura è iniziata nel 2007 con la pubblicazione del suo primo romanzo.

Di cosa parlano i libri di Giuseppina Torregrossa

Il figlio maschio si svolge nel paesaggio siciliano degli anni ’30, ripercorrendo le lotte e i sogni della famiglia Ciuni. La scelta di Filippo di abbandonare il percorso tradizionale per una carriera letteraria accende una storia di legami familiari, aspettative sociali e ricerca della realizzazione personale, ambientata sullo sfondo della fiorente industria editoriale siciliana.

Il conto delle minne intreccia una storia di tradizione e femminilità, dove nonna Agata e sua nipote Agatina, si legano l’arte sacra di cuocere le “minne” in onore di Sant’Agata. Questa narrazione approfondisce gli strati della cultura siciliana, esplorando i temi della famiglia, della resilienza e della forza duratura delle donne attraverso le generazioni.

La miscela segreta di casa Olivares cattura l’essenza di Palermo attraverso le vite della famiglia Olivares, custodi di un segreto miscela di caffè. In mezzo alla guerra e al cambiamento, Genziana Olivares intraprende un viaggio alla scoperta di sé, all’amore e alla ricerca per preservare l’eredità della sua famiglia in una città rinata dalle ceneri.

Cortile nostalgia offre uno sguardo magico in un cortile palermitano, dove la vita dei suoi abitanti si svolge sotto la guida di sette fate mistiche. La storia di amore, perdita e comunità di Mario Mancuso dipinge un quadro vivido della vita siciliana, dove ogni pasto e ogni incontro è una testimonianza del potere dell’appartenenza.

Morte accidentale di un amministratore di condominio intraprende un viaggio investigativo con l’ispettore Mario Fagioli, svelando la misteriosa morte di un amministratore di condominio. Tra le complessità della politica condominiale e delle vendette personali, l’indagine di Fagioli mette in luce le correnti sotterranee più oscure della vita comunitaria.

Al contrario trasporta i lettori a Malavacata, in Sicilia, nel 1927, dove l’arrivo del dottor Giustino Salonia come medico locale suscita scalpore la piccola comunità. I suoi metodi non convenzionali e la guerra che ne segue provocano una rivoluzione sociale, evidenziando la resilienza e la trasformazione della società siciliana attraverso gli occhi delle sue donne.

Manna e miele, ferro e fuoco è la storia di Romilda Gelardi, nata in una famiglia con un legame unico con natura, in particolare la raccolta della manna. Il suo viaggio dall’infanzia al matrimonio con Don Francesco svela una storia di crescita personale, aspettative sociali e ricerca di autenticità in un mondo che cambia.

L’assaggiatrice segue la trasformazione di Anciluzza da casalinga vedova ad appassionata imprenditrice in Sicilia. Attraverso le sue imprese culinarie, scopre non solo i sapori dell’amore e della gioia, ma anche la forza dentro di sé per abbracciare le svolte imprevedibili della vita con grazia e gusto.

La Santuzza è una rosa intreccia le vite di Viciuzza e della santa Rosalia nella Palermo del XVII secolo. Tra piaghe e sconvolgimenti sociali, la loro amicizia sboccia in una testimonianza dello spirito duraturo della città e della sua gente, mostrando il miracoloso e il banale all’ombra dell’intervento divino.

Chiedi al portiere continua le avventure dell’ispettore Mario Fagioli mentre si fa strada nelle complessità di un quartiere apparentemente tranquillo che nasconde oscure segreti. La ricerca della verità di Fagioli lo conduce attraverso un labirinto di dinamiche familiari e aspettative sociali, rivelando la natura multiforme della vita comunitaria e l’instancabile spirito umano.

Lista dei migliori libri di Giuseppina Torregrossa su Amazon

Ora la “classifica” dei 10 migliori libri di Giuseppina Torregrossa che sono presenti su Amazon.it:

Il figlio maschio

Titolo: Il figlio maschio

ISBN-13: 978-8817095587

Autore: Giuseppina Torregrossa

Editore: Rizzoli

Edizione: 28 settembre 2017

Pagine: 320

Formato: copertina flessibile







Il conto delle minne

Titolo: Il conto delle minne

ISBN-13: 978-8804712190

Autore: Giuseppina Torregrossa

Editore: Mondadori

Edizione: prima (24 aprile 2019)

Pagine: 322

Formato: copertina flessibile







La miscela segreta di casa Olivares

Titolo: La miscela segreta di casa Olivares

ISBN-13: 978-8804723349

Autore: Giuseppina Torregrossa

Editore: Mondadori

Edizione: 13 novembre 2019

Pagine: 336

Formato: copertina flessibile







Cortile nostalgia

Titolo: Cortile nostalgia

ISBN-13: 978-8817103558

Autore: Giuseppina Torregrossa

Editore: Rizzoli

Edizione: 3 luglio 2018

Pagine: 317

Formato: copertina flessibile







Morte accidentale di un amministratore di condominio

Titolo: Morte accidentale di un amministratore di condominio

ISBN-13: 978-8829708420

Autore: Giuseppina Torregrossa

Editore: Marsilio

Edizione: I ED. (25 novembre 2021)

Pagine: 192

Formato: copertina flessibile







Al contrario

Titolo: Al contrario

ISBN-13: 978-8807897061

Autore: Torregrossa

Editore: Feltrinelli

Edizione: 21 ottobre 2022

Pagine: 322

Formato: copertina flessibile







Manna e miele, ferro e fuoco

Titolo: Manna e miele, ferro e fuoco

ISBN-13: 978-8804608660

Autore: Giuseppina Torregrossa

Editore: MONDADORI

Edizione: 26 aprile 2011

Pagine: 382

Formato: copertina rigida







L’assaggiatrice

Titolo: L’assaggiatrice

ISBN-13: 978-8849855951

Autore: Giuseppina Torregrossa

Editore: Rubbettino

Edizione: 22 novembre 2018

Pagine: 154

Formato: copertina flessibile







La Santuzza è una rosa

Titolo: La Santuzza è una rosa

ISBN-13: 978-8807035548

Autore: Giuseppina Torregrossa

Editore: Feltrinelli

Edizione: 14 novembre 2023

Pagine: 240

Formato: copertina flessibile







Chiedi al portiere

Titolo: Chiedi al portiere

ISBN-13: 978-8829715206

Autore: Giuseppina Torregrossa

Editore: Marsilio

Edizione: 7 giugno 2022

Pagine: 176

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Giuseppina Torregrossa