I 10 migliori libri di Guido Formigoni

Guido Formigoni (1958) è uno studioso italiano e professore ordinario presso l’Università IULM. I suoi interessi accademici si sono concentrati sulla Storia Internazionale, in particolare sulla storia politica del movimento sociale e politico cattolico e del partito democratico cristiano in Italia. Il lavoro di Formigoni esplora la cultura dell’élite politica cattolica riguardo alle questioni internazionali, portando ad un’analisi dell’evoluzione del sistema politico internazionale dal XIX al XX secolo. Ha pubblicato numerosi testi, inclusa una storia completa dell’Italia durante la Guerra Fredda, e ha contribuito allo studio di importanti politici e intellettuali italiani.

Di cosa parlano i libri di Guido Formigoni

La politica internazionale dal XX al XXI secolo delinea l’evoluzione della politica internazionale dall’apice della potenza europea prima della Grande Guerra all’attuale mondo globalizzato. Questa edizione, aggiornata con la storiografia recente e ampliata per includere i primi tumultuosi anni del 21° secolo, approfondisce le strutture essenziali, le dinamiche fondamentali e le grandi questioni che hanno segnato oltre un secolo di storia delle relazioni internazionali, evidenziando la loro profonda interconnessione con vari aspetti della storia: geografica, economica, culturale, ideologica, politica, religiosa e militare.

Storia della politica internazionale nell’età contemporanea offre una panoramica completa dello sviluppo della politica internazionale, concentrandosi sulla formazione degli stati moderni e le relazioni tra territori, imperi e civiltà globali. Affronta questioni, strutture e dinamiche importanti. Fornisce approfondimenti sulle principali fasi storiche e sui punti di svolta, dal concerto europeo stabilito al Congresso di Vienna alle guerre mondiali, dal mondo bipolare della Guerra Fredda all’attuale globalizzazione.

Storia essenziale dell’Italia repubblicana presenta una sintetica sintesi della storia dell’Italia repubblicana dalla sua nascita alla fine del La seconda guerra mondiale e il referendum del 1946 ad oggi. Questo lavoro collega la storia politica con gli aspetti economici, sociali e culturali, collocando gli eventi nazionali nel loro contesto internazionale per riconoscere cause e influenze globali, rivelando un paese meno anomalo di quanto talvolta rappresentato.

Aldo Moro. Lo statista e il suo dramma documenta minuziosamente la vita di Aldo Moro, uno dei principali strateghi del centrosinistra e della “solidarietà nazionale”, a lungo alla guida del governo e della politica italiana. politica estera. Il testo esplora le drammatiche esperienze di Moro, non solo per la sua tragica fine, ma anche per le sue lotte per unire Stato e società in mezzo alle sfide sociali e politiche degli anni ’70.

Storia d’Italia nella Guerra fredda (1943-1978) esamina il panorama politico italiano durante la Guerra Fredda, riflettendo su periodo di equilibrio internazionale bipolare. Esplora l’influenza e i limiti delle superpotenze, in particolare degli Stati Uniti, e i conflitti interni che hanno messo alla prova la coesistenza costituzionale, evidenziando il ruolo di politici, diplomatici e figure militari che hanno cercato il sostegno internazionale per i loro obiettivi.

Storia della Democrazia cristiana. 1943-1993 indaga la storia del partito Democrazia Cristiana (DC) e il suo ruolo come “partito della nazione”, bilanciando la narrazione tra demonizzazione e nostalgia. Attingendo a nuove fonti d’archivio, il libro ripercorre la DC dalle origini al declino, illustrando la storia d’Italia attraverso la lente di un partito che ha caratterizzato la vita politica e culturale del Paese.

Storia di un delitto annunciato. Le ombre del caso Moro esplora gli sconvolgimenti politici e il mistero persistente che circonda il rapimento e l’omicidio di Aldo Moro. Scritto dal fratello di Moro, esamina attentamente gli eventi e le incongruenze del caso. Offre una prospettiva personale e analitica sulla tragedia e il suo impatto sulla storia italiana, compreso un esame degli scritti di Moro durante la sua prigionia.

L’Italia dei cattolici. Dal Risorgimento a oggi approfondisce il complesso rapporto tra i cattolici italiani e lo Stato nazionale, ripercorrendone la storia dal Risorgimento ad oggi. Il libro mette in luce la visione “guelfa” che influenzò lo sviluppo dell’Italia, esaminandone l’impatto su vari periodi storici, tra cui il fascismo e la secolarizzazione del dopoguerra.

Dizionarietto di politica funge da dizionario conciso per comprendere il panorama politico odierno, affrontando questioni chiave contemporanee come la crisi ecologica, globalizzazione, crisi degli stati sociali, populismi, diritti e questione di genere. Ogni voce viene analizzata per la sua origine, storia e sfide attuali. Offre approfondimenti sia ai nuovi arrivati che agli esperti di scienze politiche.

1945. La transizione del dopoguerra riflette sulla transizione critica dal fascismo alla democrazia in Italia nel contesto europeo. Considera il 1945 come un anno cruciale che segna la fine della dittatura e l’inizio di un lungo periodo di stabilità democratica, descrivendo in dettaglio i profondi cambiamenti che hanno rimodellato la posizione internazionale del paese, il sistema politico, la società civile e le culture civiche.

