I 10 migliori libri di Hervé Tullet

Hervé Tullet è un autore e illustratore francese noto per i suoi libri per bambini interattivi e coinvolgenti. Questi libri non sono solo per i bambini ma anche per genitori ed educatori che desiderano ispirare l’amore per la lettura, la creatività e l’esplorazione nei primi anni di vita di un bambino.

Di cosa parlano i libri di Hervé Tullet?

In primo piano abbiamo Un libro . Questo affascinante libro illustrato, con le sue 60 pagine, affascina l’immaginazione dei bambini attraverso le sue immagini creative e la narrazione semplice ma efficace. È la scelta ideale per i genitori che desiderano introdurre i loro piccoli alle gioie della lettura.

Oh! Un libro che fa dei suoni aggiunge un tocco interattivo al mix. Con 68 pagine colorate, questo libro invita i bambini a emettere suoni toccando le pagine. È una scelta fantastica per i bambini dai 3 anni in su, poiché offre un’esperienza di lettura multisensoriale.

Per gli artisti in erba, La fabbrica dei colori offre uno sbocco creativo. Questo libro, con 67 pagine, consente ai giovani lettori di esplorare il mondo dei colori attraverso varie attività pratiche.

Colori è un altro gioiello della collezione di Tullet. Questo libro splendidamente illustrato, di 48 pagine, è progettato per le mani piccole. Incoraggia i bambini a esplorare colori e forme utilizzando solo punti e semplici opere d’arte.

La danza delle mani trasforma la lettura in un’attività attiva esperienza. Con 64 pagine, invita i giovani lettori a ballare e muovere le dita sulle pagine, creando una coreografia di movimenti delle mani.

Un altro della selezione è Un gioco . Con 60 pagine, questo libro splendidamente illustrato incoraggia i bambini a seguire le linee con le dita, innescando sorprese visive. È perfetto per i bambini dai 3 anni in su, rendendo la lettura un’avventura interattiva.

Un tuffo nel mondo della creatività culinaria, La cucina degli scarabocchi presenta ricette fantasiose che ispirano i bambini in età prescolare a creare piatti artistici attraverso il disegno. L’umorismo e il divertimento di Hervé Tullet stimolano la creatività nelle giovani menti. È ideale per bambini dai 3 anni in su.

Il gioco del buio Il gioco delle ombre è un avvincente viaggio nel mondo delle ombre. Invita i bambini a esplorare creature misteriose e storie nascoste tra le pagine. Con una torcia, ombre misteriose emergono sul muro, offrendo un’esperienza di lettura emozionante e interattiva per i bambini dai 3 anni in su.

Il gioco della luce introduce i piccoli lettori alla magia delle luci e delle ombre. In questo gioco di narrazione creativa si consiglia l’assistenza di un adulto. Con una torcia, i fiori crescono sul soffitto e i pesci nuotano sulle pareti, trasformando l’esperienza di lettura in una narrazione creativa.

Lista dei migliori libri di Hervé Tullet su Amazon

E adesso la top list dei 10 migliori libri di Hervé Tullet che sono in vendita su Amazon:

Un libro

Titolo: Un libro

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8857002521

Autore: Hervé Tullet

Editore: Franco Cosimo Panini

Edizione: illustrata (7 maggio 2010)

Pagine: 60

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Oh! Un libro che fa dei suoni

Titolo: Oh! Un libro che fa dei suoni

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8857013015

Autore: Hervé Tullet

Traduttore: Federica Previati

Editore: Franco Cosimo Panini

Edizione: illustrata (28 settembre 2017)

Pagine: 68

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La fabbrica dei colori. I laboratori di Hervè Tullet

Titolo: La fabbrica dei colori

Sottotitolo: I laboratori di Hervè Tullet

ISBN-13: 978-8867221974

Autore: Hervé Tullet

Editore: L’Ippocampo Ragazzi

Edizione: 11 aprile 2016

Pagine: 67

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Colori. Per piccole mani

Titolo: Colori

Sottotitolo: Per piccole mani

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8857017112

Autore: Hervé Tullet

Editore: Franco Cosimo Panini

Edizione: illustrata (21 luglio 2021)

Pagine: 48

Recensioni: vedi

Formato: Cartonato







La danza delle mani

Titolo: La danza delle mani

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8857018713

Autore: Hervé Tullet

Editore: Franco Cosimo Panini

Edizione: illustrata (16 settembre 2022)

Pagine: 64

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Un gioco

Titolo: Un gioco

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8857010861

Autore: Hervé Tullet

Traduttore: Federica Previati

Editore: Franco Cosimo Panini

Edizione: illustrata (26 maggio 2016)

Pagine: 60

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La cucina degli scarabocchi

Titolo: La cucina degli scarabocchi

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8867224210

Autore: Hervé Tullet

Traduttore: E. Zaratti

Editore: L’Ippocampo Ragazzi

Edizione: illustrata (5 febbraio 2019)

Pagine: 48

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il gioco del buio

Titolo: Il gioco del buio

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8867223954

Autore: Hervé Tullet

Editore: L’Ippocampo Ragazzi

Edizione: illustrata (14 marzo 2019)

Pagine: 14

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il gioco delle ombre

Titolo: Il gioco delle ombre

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8867223947

Autore: Hervé Tullet

Editore: L’Ippocampo Ragazzi

Edizione: illustrata (14 marzo 2019)

Pagine: 14

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il gioco della luce

Titolo: Il gioco della luce

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8867223961

Autore: Hervé Tullet

Editore: L’Ippocampo Ragazzi

Edizione: illustrata (14 marzo 2019)

Pagine: 14

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











FAQ sui libri di Hervé Tullet





Tabella riepilogativa dei migliori libri di Hervé Tullet