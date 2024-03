I 10 migliori libri di Hilary Mantel

Hilary Mantel (1952-2022) è stata un’illustre autrice britannica famosa per i suoi romanzi storici, memorie personali e racconti. Nata come Hilary Mary Thompson, Mantel è entrata per la prima volta sulla scena letteraria con il suo romanzo “Every Day Is Mother’s Day” nel 1985. Nel corso della sua carriera, ha pubblicato dodici romanzi, inclusa l’acclamata trilogia di Thomas Cromwell, iniziata con “Wolf Hall” in 2009. Questa serie le ha portato fama internazionale e due Booker Prize, affermandola come una maestra nella rivisitazione di personaggi storici con profondità e sfumature. Oltre alla narrativa, il lavoro di Mantel abbracciava memorie personali e una vasta gamma di articoli, riflettendo la sua acuta visione della natura umana e delle dinamiche sociali.

Di cosa parlano i libri di Hilary Mantel

Wolf Hall ritrae la fulminea ascesa di Thomas Cromwell alla corte dei Tudor, un uomo di umili origini che diventa re Enrico Il più stretto consigliere di VIII. La narrazione di Mantel riporta magistralmente in vita il passato. Offre una nuova prospettiva sull’ambizione, l’intelletto e i tempi turbolenti di Cromwell che videro la riforma della Chiesa in Inghilterra.

In Lo specchio e la luce , la trilogia raggiunge una conclusione avvincente quando il potere di Cromwell raggiunge il picco e poi inizia la sua discesa. Questo volume cattura il pericoloso equilibrio tra favore e politica alla corte di Enrico VIII, evidenziando gli sforzi di Cromwell per proteggere l’eredità del re e il suo posto al suo interno, mentre naviga nelle acque insidiose dell’intrigo e del tradimento.

La storia segreta della Rivoluzione francese sposta l’attenzione sul tumultuoso periodo della Rivoluzione francese, visto attraverso gli occhi dei suoi figure chiave. Mantel approfondisce le vite e le motivazioni di Desmoulins, Danton e Robespierre. Offre una narrazione personale e grandiosa, piena degli ideali e delle tragedie della rivoluzione.

Anna Bolena, una questione di famiglia continua il viaggio di Cromwell, concentrandosi sulla caduta di Anna Bolena. Mantel offre uno sguardo avvincente sulla miscela di vendette personali e manovre politiche che portarono all’esecuzione di Anne, con Cromwell al centro della tempesta, orchestrando eventi che avrebbero cambiato il corso della storia inglese.

I fantasmi di una vita è il lavoro autobiografico di Mantel che fa luce sulle influenze che l’hanno plasmata come scrittrice. È un’esplorazione profonda delle sue lotte con la malattia cronica, la perdita e lo sviluppo della sua voce letteraria. Offre uno sguardo raro sulla vita di uno dei talenti più formidabili della letteratura moderna.

Al di là del nero si avventura nel sensitivo e nel soprannaturale con Alison, una medium che naviga sia negli spiriti di i morti e le sfide del suo passato. Mantel crea una narrazione che riguarda tanto le forze invisibili che modellano le nostre vite quanto la ricerca della redenzione personale.

Un esperimento d’amore esamina la vita di Carmel McBain mentre passa dal suo background cattolico irlandese di classe operaia al mondo sconosciuto dell’Università di Londra negli anni ’70. Mantel esplora i temi dell’identità, della classe e delle complessità dell’amicizia e della rivalità femminile sullo sfondo di una Gran Bretagna in cambiamento.

Otto mesi a Ghazzah Street offre uno sguardo avvincente sulla vita degli espatriati in Arabia Saudita attraverso gli occhi di Frances Shore, che lotta con l’isolamento culturale e personale che sperimenta. Mantel intreccia una narrazione tesa che mette in discussione i confini della privacy, della libertà e della comprensione in una società molto diversa dalla sua.

Il gigante O’Brien racconta la storia di Charles O’Brien, un uomo di straordinaria altezza e intelletto che lascia Irlanda per Londra, nella speranza di trovare un posto in un mondo ossessionato dalle curiosità. Mantel crea una narrazione toccante che esplora i temi dello sfruttamento, della dignità e dello scontro tra ricerca scientifica e folklore.

Bring Up the Bodies continua la storia di Cromwell, concentrandosi sull’annientamento di Anna Bolena. L’abile ritratto di Mantel delle macchinazioni politiche, delle lealtà personali e del costo umano dell’ambizione alla corte di Enrico VIII consolida il suo status di maestra della narrativa storica.

Lista dei migliori libri di Hilary Mantel su Amazon

Ed ora la classifica dei 10 migliori libri di Hilary Mantel che sono disponibili su Amazon.it (l’ultimo è in inglese):

Tabella riepilogativa dei migliori libri di Hilary Mantel