I 10 migliori libri di illuminotecnica

Questi libri forniscono un’immersione profonda nel mondo della tecnologia dell’illuminazione, coprendo aspetti come i fondamenti della luce, le tecniche di progettazione dell’illuminazione e le applicazioni in vari ambienti come teatri, architettura e spazi interni.

Di cosa parlano i libri di illuminotecnica?

Fondamenti di illuminotecnica di Danilo Tomassini copre elementi essenziali come la fotometria e le sorgenti luminose, delinea l’evoluzione dalle semplici lampade a incandescenza ai sofisticati sistemi di illuminazione. Il testo evidenzia l’impatto della qualità della luce sia sulla performance che sull’emozione, offrendo linee guida per la scelta dei migliori prodotti di illuminazione per varie applicazioni. Esplora i sistemi di illuminazione residenziale, educativa, commerciale, artistica e di emergenza, fornendo una panoramica completa con approfondimenti pratici.

Passando alle Lezioni di illuminotecnica di Pietro Palladino, questo volume costituisce una guida concisa ma esaustiva all’illuminotecnica. Inizia con i meccanismi fisici dell’emissione della luce e procede coprendo le interazioni materiali, i processi visivi e la teoria dei colori. Riconosciuto per la sua chiarezza e mancanza di contenuti superflui, il libro è apprezzato per la sua utilità pratica, sebbene sia noto per essere altamente tecnico e più adatto a chi ha un background in materia. Le recensioni lo suggeriscono come un manuale essenziale per coloro che desiderano specializzarsi nell’illuminazione.

Fondamenti di luministica , scritto da Corrado Rea, è un manuale pratico per l’illuminazione in teatro, paesaggio, architettura e applicazioni museali. Il libro cerca di riqualificare l’arte dell’illuminazione in questi campi, andando oltre l’uso funzionale per abbracciare il valore comunicativo. Include diagrammi, simulazioni 3D e tabelle di colori, offrendo una guida sia per i principianti che per i professionisti esperti.

Progettare la luce di Neil Fraser si concentra sugli aspetti tecnici e creativi dell’illuminazione nel teatro e nel cinema. Il metodo investigativo dell’autore guida i lettori attraverso esperienze tipiche sul campo, con esercizi, simulazioni e box informativi per consolidare i concetti chiave. Nonostante la sua età, il libro è apprezzato per la sua profondità tecnica e la ricchezza di esercizi, anche se alcuni ritengono che presupponga l’accesso ad un vasto equipaggiamento di illuminazione e una conoscenza elettrica preliminare.

L’ampio Manuale di lighting design di Pietro Palladino si rivolge a coloro che desiderano approfondire gli aspetti scientifici, tecnici e pratici della progettazione illuminotecnica. Con oltre 1.000 pagine a colori, copre temi fondamentali come il comportamento della luce, la percezione visiva e i parametri fotometrici. Il libro esamina le tecniche di illuminazione tradizionale e LED, i fenomeni di abbagliamento e offre una metodologia per i progetti di lighting design.

Illuminazione per interni di Gianni Forcolini indaga molteplici aspetti della progettazione dell’illuminazione per interni, dalle nozioni di base di fotometria e colorimetria alle prestazioni avanzate di nuove fonti luminose. È apprezzato per le sue discussioni sull’evoluzione tecnologica e del design, integrate dall’utilizzo di software CAD e BIM nei progetti di design.

Manuale di progettazione di Marco Frascarolo. Illuminotecnica è un manuale molto esaustivo di più di 1250 pagine che combina in modo unico il lato ingegneristico e quello artistico della luce. Progettato da oltre 40 autori, è arricchito con immagini, disegni e schemi esplicativi.

In Calcoli illuminotecnici in 3D di Salvatore Patti i lettori trovano una guida ai calcoli illuminotecnici in 3D, in particolare per il software DIALux Evo. È diviso in parti teoriche e riferimenti normativi. È un inizio ideale per chi è nuovo nel settore. È apprezzato per la sua chiarezza, le illustrazioni a colori e la guida pratica del software.

Led, power led e fondamenti di illuminotecnica di Emanuele Loffarelli esplora le rapide trasformazioni avvenute nell’illuminotecnica negli ultimi quindici anni, con un focus sui diodi LED. Discute le caratteristiche dei LED, le configurazioni di controllo e le applicazioni in vari contesti.

Lista dei migliori libri di illuminotecnica su Amazon

Ora la lista dei 10 migliori libri di illuminotecnica che sono presenti su Amazon Italia:

Fondamenti di illuminotecnica. Elementi di fotometria, sorgenti luminose e impianti illuminotecnici

Titolo: Fondamenti di illuminotecnica

Sottotitolo: Elementi di fotometria, sorgenti luminose e impianti illuminotecnici

ISBN-13: 978-8869283895

Autore: Danilo Tomassini

Editore: Sandit Libri

Edizione: 29 ottobre 2020

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Lezioni di illuminotecnica

Titolo: Lezioni di illuminotecnica

ISBN-13: 978-8848109208

Autore: Pietro Palladino

Editore: Tecniche Nuove

Edizione: 28 settembre 2001

Pagine: 320

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Progettare la luce

Titolo: Progettare la luce

ISBN-13: 978-8875271138

Autori: Neil Fraser, G. Testi (a cura di)

Editore: Audino

Edizione: 1 settembre 2005

Pagine: 168

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Manuale di lighting design. Teoria e partica della professione

Titolo: Manuale di lighting design

Sottotitolo: Teoria e partica della professione

ISBN-13: 978-8848136662

Autore: Pietro Palladino

Editore: Tecniche Nuove

Edizione: 10 gennaio 2019

Pagine: 1052

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Manuale di progettazione. Illuminotecnica

Titolo: Manuale di progettazione

Sottotitolo: Illuminotecnica

Note: con aggiornamento online

ISBN-13: 978-8896589038

Autore: Marco Frascarolo

Editore: Mancosu Editore

Edizione: 12 luglio 2010

Pagine: 1264

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Calcoli illuminotecnici in 3D: Manuale illuminotecnico

Titolo: Calcoli illuminotecnici in 3D

Sottotitolo: Manuale illuminotecnico

ISBN-13: 978-1729196489

Autore: Salvatore Patti

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 143

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Fisica tecnica ambientale. Con elementi di acustica e illuminotecnica

Titolo: Fisica tecnica ambientale

Sottotitolo: Con elementi di acustica e illuminotecnica

Note: con Connect (bundle)

ISBN-13: 978-8838615566

Autori: Yunus A. Çengel, Giuliano Dall’Ò, Luca Sarto

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: 29 giugno 2017

Pagine: 490

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











