I 10 migliori libri di ingegneria dei materiali

La scienza e l’ingegneria dei materiali combinano i vari principi dell’ingegneria, della fisica e della chimica per affrontare i problemi riguardanti i materiali da utilizzare in vari ambiti, dalla biotecnologia alla produzione di energia passando per diverse altre materie ingegneristiche. Arrivare a capire la struttura profonda della materia vuol dire anche capire come si comportano materiali di diversa natura e ciò è importante, soprattutto quando la comprensione riguarda la scala atomica. Diversi scienziati, appartenenti ad altri campi di studio, fanno infatti affidamento sugli scienziati e sugli ingegneri dei materiali per usare i materiali più avanzati onde progettare tecnologie sempre più efficienti, spesso futuristiche.

I libri sulla scienza e sull’ingegneria dei materiali presenti su Amazon sono indirizzati perlopiù proprio a questi studenti ma ce ne sono diversi che sono più a “divulgativi” e che possono essere letti anche da persone interessate all’argomento.

Scienza e ingegneria dei materiali

Titolo: Scienza e ingegneria dei materiali

ISBN-10: 8833190433

ISBN-13: 9788833190433

Autore: William D. jr. Callister, David G. Rethwisch

Editore: Edises

Edizione: quarta (18 giugno 2019)

Pagine: 960

Formato: Copertina flessibile









Scienza e tecnologia dei materiali

Titolo: Scienza e tecnologia dei materiali

Note: con aggiornamento online

ISBN-10: 8838615368

ISBN-13: 9788838615368

Autore: William F. Smith, Javad Hashemi, S. Cigada (a cura di), S. Farè (a cura di), C. Tanzi (a cura di)

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: quarta (23 giugno 2016)

Pagine: 776

Formato: Copertina flessibile









Materiali compositi per l’ingegneria

Titolo: Materiali compositi per l’ingegneria

ISBN-10: 8876619922

ISBN-13: 9788876619922

Autore: Claudio Badini

Editore: CELID

Edizione: 20 marzo 2013

Pagine: 248

Formato: Copertina flessibile









Materiali per l’ingegneria civile ed industriale

Titolo: Materiali per l’ingegneria civile ed industriale

Note: con e-book

ISBN-10: 8879598804

ISBN-13: 9788879598804

Autore: William D. Callister, David G. Rethwisch

Editore: Edises

Edizione: I/2015 (1 dicembre 2015)

Pagine: 642

Formato: Copertina flessibile









Fondamenti di metallurgia per l’ingegneria

Titolo: Fondamenti di metallurgia per l’ingegneria

ISBN-10: 8893850964

ISBN-13: 9788893850964

Autore: Ferdinando Felli, Cristian Vendittozzi

Editore: Società Editrice Esculapio

Edizione: prima (14 novembre 2018)

Pagine: 260

Formato: Copertina flessibile









Materiali per la vita. Le incredibili storie dei biomateriali che riparano il nostro corpo

Titolo: Materiali per la vita

Sottotitolo: Le incredibili storie dei biomateriali che riparano il nostro corpo

ISBN-10: 8833937786

ISBN-13: 9788833937786

Autore: Devis Bellucci

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: terza (20 gennaio 2022)

Pagine: 224

Formato: Copertina flessibile









Scienza e tecnologia dei materiali

Titolo: Scienza e tecnologia dei materiali

Note: con Connect

ISBN-10: 8838698798

ISBN-13: 9788838698798

Autore: William F. Smith, Javad Hashemi, Faré Silvia (a cura di), Tanzi Maria Cristina (a cura di)

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: quinta (1 giugno 2021)

Pagine: 805

Formato: Copertina flessibile









Scienza e tecnologia dei materiali polimerici

Titolo: Scienza e tecnologia dei materiali polimerici

ISBN-10: 8879599191

ISBN-13: 9788879599191

Autore: S. Brückner

Editore: Edises

Edizione: terza (1 ottobre 2016)

Pagine: 404

Formato: Copertina flessibile









Consolidamento delle strutture. Guida ai criteri, ai materiali e alle tecniche più utilizzati

Titolo: Consolidamento delle strutture

Sottotitolo: Guida ai criteri, ai materiali e alle tecniche più utilizzati

ISBN-10: 8820391652

ISBN-13: 9788820391652

Autore: Marco Andrea Pisani, Sara Cattaneo, Tommaso D’Antino

Editore: Hoepli

Edizione: terza (30 agosto 2019)

Pagine: 480

Formato: Copertina flessibile









FAQ sui libri di ingegneria dei materiali

Che cos’è il corso di studi in scienza e ingegneria dei materiali?

Il corso di studi in scienza e ingegneria dei materiali è un corso universitario che fornisce una preparazione approfondita sulla composizione dei materiali sulle loro tante proprietà, nonché sui processi della produzione.















