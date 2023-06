I 10 migliori libri di itinerari in bicicletta

Procediamo ad approfondire un nuovo argomento per la nostra nuova serie di libri. Questa volta ci dedichiamo al mondo del ciclismo con libri che propongono i più interessanti itinerari. Dai percorsi pittoreschi attraverso l’Europa alle avventure ciclistiche in Italia, questi titoli forniscono spunti preziosi, informazioni pratiche e storie stimolanti sia per i principianti che per i ciclisti esperti.

Di cosa parlano i libri di itinerari in bicicletta?

Molti titoli si concentrano su itinerari in bicicletta in regioni o paesi specifici, evidenziando la bellezza dei paesaggi e offrendo itinerari dettagliati. Ad esempio, In bicicletta. L’Europa a due ruote e Ciclovie con vista: laghi e fiumi accompagna i lettori in indimenticabili viaggi in bicicletta rispettivamente attraverso l’Europa e l’Italia. Questi libri forniscono descrizioni approfondite dei percorsi e tante altre informazioni utili per i viaggi.

Uno dei libri, Pedalare nelle terre del gusto , combina le gioie del ciclismo con le delizie culinarie invitando i lettori a esplorare i pittoreschi paesaggi italiani mentre si abbandonano alle ricche tradizioni gastronomiche del paese.

Per chi cerca esperienze ciclistiche diverse ed entusiasmanti, I migliori e più entusiasmanti itinerari in bicicletta presenta una selezione completa di percorsi in tutta Italia. Il libro categorizza gli itinerari in base a vari temi, tra cui corsi d’acqua, città UNESCO e strade militari. Ogni percorso è corredato di dettagli tecnici, permettendo ai ciclisti di scegliere i percorsi più adatti in base alle proprie preferenze e al proprio livello di abilità.

Ciclovie con vista: mare e lagune propone interessanti itinerari costieri in Italia mentre Ciclovie con vista: piste ciclabili per tutti descrive i migliori itinerari su piste ciclabili, dunque adatti anche ai meno esperti.

Altri dettagli

Il testo più breve è La via del mare e altre storie , di 151 pagine, mentre il libro più lungo è Montagne a pedali , che comprende 462 pagine. La maggior parte dei libri di questa raccolta rientra nell’intervallo da 144 a 224 pagine.

L’edizione più vecchia è quella di Guida alle più belle escursioni in bicicletta lungo fiumi e vie d’acqua in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige , pubblicato nel 2013. Le edizioni più nuove, invece, sono state pubblicate nel 2022.

Lista dei migliori libri di itinerari in bicicletta su Amazon

Di seguito la “classifica” dei 10 migliori libri di itinerari in bicicletta che sono in vendita su Amazon in lingua italiana:

In bicicletta. L’Europa a due ruote: National Geographic

Titolo: In bicicletta. L’Europa a due ruote

Sottotitolo: National Geographic

ISBN-13: 978-8854048522

Autore: Monica Nanetti

Editore: White Star

Edizione: 29 giugno 2021

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Ciclovie con vista: laghi e fiumi. Italia in bicicletta. National Geographic

Titolo: Ciclovie con vista

Sottotitolo: laghi e fiumi. Italia in bicicletta. National Geographic

ISBN-13: 978-8854050808

Autore: Mariateresa Montaruli (a cura di)

Editore: White Star

Edizione: 21 giugno 2022

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Pedalare nelle terre del gusto. Italia in bicicletta. National Geographic

Titolo: Pedalare nelle terre del gusto

Sottotitolo: Italia in bicicletta. National Geographic

ISBN-13: 978-8854051034

Autore: Mariateresa Montaruli (a cura di)

Editore: White Star

Edizione: 6 ottobre 2022

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Italia coast to coast in bicicletta. 450 km dal Monte Conero all’Argentario

Titolo: Italia coast to coast in bicicletta

Sottotitolo: 450 km dal Monte Conero all’Argentario

ISBN-13: 9791259960030

Autore: Simone Frignani

Editore: Terre di Mezzo

Edizione: 17 marzo 2022

Pagine: 111

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I migliori e più entusiasmanti itinerari in bicicletta

Titolo: I migliori e più entusiasmanti itinerari in bicicletta

ISBN-13:

Autore: Leonardo Corradini, Veronica Rizzoli

Editore: Licenza – Newton Compton Editori

Edizione: 25 giugno 2020

Pagine: 410

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Ciclovie con vista: mare e lagune. Italia in bicicletta. National Geographic

Titolo: Ciclovie con vista

Sottotitolo: mare e lagune. Italia in bicicletta. National Geographic

ISBN-13: 978-8854050815

Autore: Mariateresa Montaruli (a cura di)

Editore: White Star

Edizione: 21 giugno 2022

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Ciclovie con vista: piste ciclabili per tutti. Italia in bicicletta. National Geographic

Titolo: Ciclovie con vista

Sottotitolo: piste ciclabili per tutti. Italia in bicicletta. National Geographic

ISBN-13: 978-8854051027

Autore: Mariateresa Montaruli (a cura di)

Editore: White Star

Edizione: 30 agosto 2022

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La via del mare e altre storie. Itinerari in bicicletta attraverso la grande pianura

Titolo: La via del mare e altre storie

Sottotitolo: Itinerari in bicicletta attraverso la grande pianura

ISBN-13: 978-8833644158

Autore: Roberto Tomesani

Editore: Pendragon

Edizione: 15 luglio 2022

Pagine: 151

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri di itinerari in bicicletta





Tabella riepilogativa dei migliori libri di itinerari in bicicletta