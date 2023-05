I 10 migliori libri di itinerari in moto

Sei pronto per intraprendere esilaranti avventure su due ruote? Questa raccolta di libri offre un accattivante assortimento di esperienze di viaggio in moto, mostrando una varietà di destinazioni, percorsi e itinerari.

Di cosa parlano i libri di itinerari in moto?

Ci sono diversi libri in questa raccolta e naturalmente sono tutti indicati per gli appassionati di motociclette che vogliono mettersi in viaggio. Questi titoli promettono di accendere la tua voglia di viaggiare e di immergerti nell’emozionante mondo dei viaggi in moto.

Forniscono itinerari dettagliati, ma offrono anche preziose informazioni sulle esperienze e le sfide uniche che accompagnano i viaggi in moto.

Scoprire temi simili e prospettive uniche

All’interno di questa collezione diversificata, diversi libri si concentrano su regioni specifiche, come la Toscana, il Piemonte, le Alpi e gli affascinanti paesaggi della Bretagna e della Normandia. Queste opere approfondiscono la bellezza di queste zone, guidando i lettori attraverso strade mozzafiato, città pittoresche e gemme nascoste. Abbiamo anche un testo che esplora i viaggi in motocicletta in tutta Europa, offrendo un assortimento di percorsi stimolanti che attraversano vari paesi.

Altri dettagli

Il libro più breve della raccolta, In moto sulle più belle strade del Piemonte , abbraccia circa 140 pagine, mentre il libro più lungo, 101 itinerari da fare in motocicletta almeno una volta nella vita , vanta ben 384 pagine.

Lista dei migliori libri di itinerari in moto su Amazon

Ecco la top list dei 10 migliori libri di itinerari in moto che sono disponibili su Amazon:

Gli itinerari in moto più belli d’Europa

Titolo: Gli itinerari in moto più belli d’Europa

ISBN-13: 978-8872129708

Autore: Aa.Vv.

Collaboratore: Aa.Vv.

Editore: Editoriale Domus

Edizione: 19 ottobre 2017

Pagine: 208

In moto in Toscana

Titolo: In moto in Toscana

ISBN-13: 978-8877072924

Autore: Fabrizio Bruno

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: 6 luglio 2017

Pagine: 158

In moto sulle mitiche strade delle Alpi orientali

Titolo: In moto sulle mitiche strade delle Alpi orientali

ISBN-13: 978-8877076632

Autore: Fabrizio Bruno

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: 17 giugno 2022

Pagine: 160

In moto sulle più belle strade del Piemonte. Itinerari tra colline, laghi e pianure

Titolo: In moto sulle più belle strade del Piemonte

Sottotitolo: Itinerari tra colline, laghi e pianure

ISBN-13: 978-8877072191

Autore: Fabrizio Bruno

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: 31 luglio 2014

Pagine: 141

101 itinerari da fare in motocicletta almeno una volta nella vita

Titolo: 101 itinerari da fare in motocicletta almeno una volta nella vita

ISBN-13: 978-8822755933

Autore: Davide Malesi

Editore: Newton Compton Editori

Edizione: 22 luglio 2021

Pagine: 384

Itinerari imperdibili in Bretagna e Normandia

Titolo: Itinerari imperdibili in Bretagna e Normandia

ISBN-13: 978-8877076625

Autore: Annalisa Porporato, Franco Voglino

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: seconda (1 luglio 2022)

Pagine: 160

Pronti si parte… 136 passi alpini e appenninici con 14 itinerari percorsi in motocicletta

Titolo: Pronti si parte..

Sottotitolo: 136 passi alpini e appenninici con 14 itinerari percorsi in motocicletta

ISBN-13: 978-8862571944

Autore: Leonardo Rossi

Editore: Pazzini

Edizione: 1 gennaio 2018

Pagine: 200

Sognando Jupiter. Il giro del mondo in motocicletta trent’anni dopo

Titolo: Sognando Jupiter

Sottotitolo: Il giro del mondo in motocicletta trent’anni dopo

ISBN-13: 978-8865831441

Autore: Ted Simon

Traduttore: Simona Maria Adami

Traduttore: Simona Niccolai

Editore: LIT – Libri in Tasca

Edizione: 31 luglio 2013

Pagine: 287

In motocicletta con il «Che». Il diario di un viaggio da fare almeno una volta nella vita

Titolo: In motocicletta con il «Che»

Sottotitolo: Il diario di un viaggio da fare almeno una volta nella vita

ISBN-13: 978-8864421209

Autore: Stephen E. Holmes

Traduttore: Laura Pacciarella

Editore: L’Airone Editrice Roma

Edizione: 17 maggio 2012

Pagine: 252

