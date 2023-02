I 10 migliori libri di itinerari per la mountain-bike

Gli itinerari da affrontare in mountain-bike possono variare molto ma uno solo è il denominatore comune: stare a contatto con la natura. Su Amazon ci sono tantissimi libri di itinerari da percorrere in bicicletta e quelli più “gettonati” sono proprio quelli per la mountain-bike, una bicicletta perfetta per i terreni “fuori mano” e in generale per il fuoristrada.

Di cosa parlano i libri di itinerari per la mountain-bike

Questi libri offrono tantissime informazioni riguardo ai percorsi ma anche riguardo all’attrezzatura e alla preparazione fisica nonché consigli sulla sicurezza. La maggior parte dei libri si concentra su una regione specifica (ad esempio le Dolomiti, il Parco del Cilento, la Sardegna, eccetera). Tra le informazioni fornite non ci sono solo quelle sui sentieri migliori da percorrere ma anche descrizioni del terreno, cambiamenti di quota e i punti panoramici migliori, quelli per i quali è consigliabile fare una bella sosta per godere dell’ambiente circostante.

Libri da leggere di itinerari per la mountain-bike

Come detto sopra, i libri di itinerari per la mountain-bike sono tantissimi ed è difficile stilare una lista. Uno dei migliori libri di itinerari per la montagna in generale è Montagne a pedali , una guida di oltre 460 pagine con vari itinerari proposti dal Club Alpino Italiano. Per gli itinerari in Piemonte e in Valle d’Aosta si consiglia invece Itinerari imperdibili in mountain bike in Piemonte e Valle d’Aosta che contiene numerose foto mentre per gli itinerari sardi consigliamo T-Track . Il libro propone un unico itinerario, denominato “T-Track”, che percorre circa 300 km in un territorio mozzafiato, quello situato tra la Barbagia e l’Ogliastra.

ISBN-13: 978-8885468313

Autore: Laura Belpiano, Davide Renier, Francesco Cappellari (a cura di)

Editore: Idea Montagna Edizioni

Edizione: 6 aprile 2018

Pagine: 176

Formato: copertina flessibile







ISBN-13: 978-8877073006

Autore: Armando Benzio, Ettore Patriarca, Gabriele Pellanda

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: 8 settembre 2016

Pagine: 159

Formato: copertina flessibile







ISBN-13: 978-8885475250

Autore: Alessio Conz

Editore: Versante Sud

Edizione: 4 luglio 2018

Pagine: 264

Formato: copertina flessibile







T-Track

Sottotitolo: In mountain bike nel cuore della Sardegna

ISBN-13: 978-8889545416

Autore: Telemaco Murgia

Editore: Imago Multimedia

Edizione: 11 ottobre 2017

Pagine: 160

Formato: copertina flessibile







Mountain bike in Sardegna

Sottotitolo: 73 percorsi dal nord al sud

ISBN-13: 978-8898609505

Autore: p. herold, a. cardia, d. deidda, c. pitzalis

Editore: Versante Sud

Edizione: 14 luglio 2016

Pagine: 400

Formato: copertina flessibile







Mountain bike in Cilento

Sottotitolo: 50 percorsi tra il mare e i monti nel Parco Nazionale

ISBN-13: 978-8898609826

Autore: Antonello Naddeo, Caterina La Bella

Editore: Versante Sud

Edizione: 31 agosto 2016

Pagine: 304

Formato: copertina flessibile







Mountain bike in Valle d'Aosta

Sottotitolo: 61 itinerari ai piedi dei 4000

ISBN-13: 978-8896634257

Autore: Versante Sud

Editore: Versante Sud

Edizione: 30 marzo 2012

Pagine: 304

Formato: copertina flessibile







Mountain bike in Dolomiti

Sottotitolo: 52 itinerari ad anello

ISBN-13: 978-8896634806

Autore: Luca De Antoni, Enrico Raccanelli

Editore: versante sud

Edizione: 17 maggio 2013

Pagine: 304

Formato: copertina flessibile











