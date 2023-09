I 10 migliori libri di James Rollins

In questa raccolta di libri di James Rollins intraprenderai un viaggio emozionante attraverso vari angoli del mondo, attraversando epoche e generi diversi. Questi titoli offrono ai lettori un intrigante mix di storia, scienza, mistero e avventura.

James Rollins è lo pseudonimo di James Paul Czajkowski, un autore americano di romanzi thriller e di azione-avventura. Rollins è meglio conosciuto per la sua serie di romanzi con protagonista la Sigma Force, un team di esperti scientifici e militari d’élite che indagano e risolvono misteri complessi, spesso coinvolgendo scienza all’avanguardia e segreti storici.

Di cosa parlano i libri di James Rollins?

Cominciamo con L’eredità di Dio , un’avventura storica ambientata in Terra Santa nel 1134. racconta la storia di una donna che si traveste da cavaliere templare per scoprire un segreto secolare.

In Il progetto fantasma , un ex ranger dell’esercito, Tucker Wayne, viene trascinato in un mondo globale. cospirazione con radici nella seconda guerra mondiale. Questo libro combina elementi di spionaggio e geopolitica.

Passando a Il segreto dell’inquisitore , ci addentriamo in una storia ambientata nella Spagna del XVII secolo, dove un inquisitore protegge un misterioso segreto. Avanti veloce fino ai giorni nostri e un gruppo di donne conduce un esperimento scientifico in Il segreto dell’inquisitore , che porta a un’avventura ad alto rischio che coinvolge il team Sigma Force. Questo libro aggiunge un tocco di intrigo scientifico alla serie.

Il prossimo è La città sepolta , che ci porta nell’antica Arabia e nella moderna Londra. Questo libro esplora il mistero della città perduta di Ubar, combinando l’archeologia storica con l’intrigo contemporaneo.

In La chiave dell’Apocalisse , viaggiamo nel tempo dall’Inghilterra medievale fino ai giorni nostri. La storia ruota attorno a un libro criptico e a una serie di omicidi, fondendo misteri storici con elementi thriller contemporanei.

Orizzonte di fuoco ci trasporta nel Sud Africa del 1900, dove i soldati affrontano una malattia mortale. Al giorno d’oggi, un ex ranger viene incaricato di una missione top secret che coinvolge un’arma biologica. Il romanzo combina elementi storici e contemporanei con un’emozionante avventura in Africa.

In La città di ghiaccio , un archeologo si imbatte in un antico idolo di diamante in Antartide, dando inizio a una spedizione pieno di misteri. Questo libro aggiunge un elemento di esplorazione polare e archeologia alla serie.

Il regno delle ossa ci porta nel Congo del 1894 e ai giorni nostri, dove si diffonde una misteriosa malattia, colpendo sia gli esseri umani che la fauna selvatica. Il team Sigma Force lotta contro il tempo per scoprirne la causa e curarla.

Infine, La corona senza stelle introduce un mondo fantastico con profezie e poteri antichi. Nyx, una studiosa cieca, diventa la chiave per scongiurare un evento catastrofico, il tutto mentre viene inseguita da un gruppo di cavalieri. Questo libro si distingue come un allontanamento dal genere abituale della serie, offrendo un’accattivante narrativa fantasy.

Lista dei migliori libri di James Rollins su Amazon

E adesso la lista dei 10 migliori libri di James Rollins che sono in vendita su Amazon:

L’eredità di Dio

Titolo: L’eredità di Dio

ISBN-13: 978-8850251254

Autore: James Rollins

Traduttore: Elena Cantoni

Editore: TEA

Edizione: 16 maggio 2019

Pagine: 478

Il progetto fantasma

Titolo: Il progetto fantasma

ISBN-13: 978-8850249107

Autori: James Rollins, Grant Blackwood

Traduttore: Paolo Falcone

Editore: TEA

Edizione: quarta (15 febbraio 2018)

Pagine: 398

Il segreto dell’inquisitore

Titolo: Il segreto dell’inquisitore

ISBN-13: 978-8850259465

Autore: James Rollins

Traduttore: Paolo Falcone

Editore: TEA

Edizione: terza (28 gennaio 2021)

Pagine: 480

La città sepolta

Titolo: La città sepolta

ISBN-13: 978-8850250875

Autore: James Rollins

Traduttore: Marco Zonetti

Editore: TEA

Edizione: quarta (21 giugno 2018)

Pagine: 532

La chiave dell’Apocalisse

Titolo: La chiave dell’Apocalisse

ISBN-13: 978-8850255580

Autore: James Rollins

Traduttore: Gian Paolo Gasperi

Editore: TEA

Edizione: seconda (7 novembre 2019)

Pagine: 468

Orizzonte di fuoco

Titolo: Orizzonte di fuoco

ISBN-13: 978-8850252961

Autori: James Rollins, Grant Blackwood

Traduttore: Anna Ricci

Editore: TEA

Edizione: 14 febbraio 2019

Pagine: 430

La città di ghiaccio

Titolo: La città di ghiaccio

ISBN-13: 978-8850251612

Autore: James Rollins

Traduttore: Cristina Ingiardi

Editore: TEA

Edizione: seconda (13 settembre 2018)

Pagine: 416

Il regno delle ossa

Titolo: Il regno delle ossa

ISBN-13: 978-8842933960

Autore: James Rollins

Traduttore: Paolo Falcone

Editore: Nord

Edizione: seconda (8 novembre 2022)

Pagine: 448

La corona senza stelle

Titolo: La corona senza stelle

ISBN-13: 978-8842933540

Autore: James Rollins

Traduttore: Paolo Falcone

Editore: Nord

Edizione: 16 maggio 2023

Pagine: 656

Estinzione

Titolo: Estinzione

ISBN-13: 978-8850255573

Autore: James Rollins

Traduttore: Elena Cantoni

Editore: TEA

Edizione: 7 novembre 2019

Pagine: 474

FAQ sui libri di James Rollins

