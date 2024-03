I 10 migliori libri di Janet Frame

Janet Frame (1924-2004) è stata un’illustre autrice neozelandese nota per la sua esplorazione letteraria di temi come l’identità, la malattia mentale e le complessità della vita umana. La sua carriera di scrittrice è durata diversi decenni, durante i quali è autrice di numerosi romanzi, racconti e raccolte di poesie. Il lavoro di Frame ha guadagnato molta attenzione dopo che la sua autobiografia è stata adattata nel film acclamato dalla critica “Un angelo alla mia tavola” (An Angel at My Table) di Jane Campion. Nonostante le sfide personali affrontate, tra cui la diagnosi errata della schizofrenia e il ricovero in ospedale, la produzione letteraria di Frame è rimasta prolifica e influente.

Di cosa parlano i libri di Janet Frame

Volti nell’acqua presenta un resoconto crudo e poetico degli anni di Istina Mavet negli ospedali psichiatrici. Janet Frame infonde nella sua narrazione sia il terrore dei suoi trattamenti che l’oscura bellezza della sua resilienza. Questo lavoro non solo condivide i dolorosi ricordi dell’istituzionalizzazione di Frame, ma offre anche una critica al sistema di salute mentale attraverso il personaggio di Istina, il cui nome simboleggia la verità e la morte, riflettendo la triste realtà delle sue esperienze.

In Parleranno le tempeste , le poesie selezionate di Frame vengono finalmente portate ai lettori italiani, rivelando la profondità del suo talento poetico. Questi versi attraversano temi della vita, dell’ironia, del dolore e della saggezza, mettendo in mostra la capacità di Frame di catturare l’essenza delle emozioni umane e la bellezza del mondo naturale. Questa antologia funge da testimonianza dell’eredità duratura di Frame nella letteratura. Offre uno sguardo al suo complesso mondo interiore.

Dentro il muro racconta la storia straziante di Istina e la sua lotta contro una malattia invisibile che la confina tra le mura di un ospedale psichiatrico. La narrazione di Frame trasmette con forza il senso di paura e paranoia indotto dalla terapia con elettroshock, dipingendo un quadro vivido delle condizioni disumane affrontate dal protagonista. Questa storia è un’esplorazione toccante della malattia mentale e del profondo impatto che ha sulla percezione della realtà da parte di un individuo.

Verso un’altra estate racconta la storia di Grace Cleave, che si sente disconnessa dal mondo che la circonda, inclusa lei propri sforzi creativi. Una visita di Philip Thirkettle funge da catalizzatore per l’introspezione e una rivalutazione della sua vita e del suo lavoro. Il romanzo di Frame esplora i temi dell’isolamento, della creatività e della ricerca di identità, il tutto mettendo in mostra la sua prosa squisita e la profonda comprensione della natura umana.

Gridano i gufi è il romanzo d’esordio di Janet Frame, una toccante saga familiare ambientata sullo sfondo di una piccola cittadina neozelandese. Attraverso le vite dei fratelli Withers, Frame esplora i temi delle difficoltà, dell’amore, della perdita e della resilienza durante la Grande Depressione e la Seconda Guerra Mondiale. Il suo stile di scrittura poetico cattura magnificamente i paesaggi emotivi dei suoi personaggi.

La leggenda del fiore della memoria svela il viaggio di Mattina Brecon a Puamahara, in Nuova Zelanda, guidato dalla leggenda di il Fiore della Memoria. Frame intreccia una narrazione ricca di temi di scoperta di sé, straniamento e natura sfuggente della memoria. Attraverso incontri con personaggi intriganti, il romanzo esplora i confini fluidi tra realtà e finzione, presentando una profonda meditazione su identità e appartenenza.

Un paese di fiumi , il secondo volume dell’autobiografia di Frame, racconta la sua trasformazione da adolescente timida a donna segnata dalla sua presunta schizofrenia e conseguente ricovero ospedaliero. Questa narrazione profondamente personale fornisce informazioni sulla lotta di Frame per l’autoespressione e sul suo trionfo finale come celebre scrittrice.

Cuor di formica , una storia accattivante per i giovani lettori, segue le avventure di Mina Minim fuori dalla sua familiare colonia di formiche. Frame crea un mondo pieno di scoperte e sfide, insegnando preziose lezioni sul coraggio, l’amicizia e l’importanza della casa. Questo racconto incantevole, pur distinto dalla sua letteratura per adulti, mette in mostra la versatilità e la capacità di Frame di coinvolgere lettori di tutte le età.

Vivere nel Maniototo è una narrazione intrigante che confonde i confini tra realtà e finzione, invitando i lettori nel complesso mondo della sua protagonista.

Infine, Giardini profumati per i ciechi presenta una storia che intreccia silenzio, dinamiche familiari e scoperta personale. Attraverso le esperienze di Erlene, Vera e Edward, Frame esplora i modi in cui gli individui cercano di comunicare e connettersi, spesso di fronte a sfide profonde.

Lista dei migliori libri di Janet Frame su Amazon

Ecco la lista dei 10 migliori libri di Janet Frame che sono presenti su Amazon:

Volti nell’acqua

Titolo: Volti nell’acqua

ISBN-13: 978-8854503809

Autore: Janet Frame

Presentazione: Hilary Mantel

Traduttore: Lidia Perria

Editore: Neri Pozza

Edizione: 6 giugno 2013

Pagine: 224

Parleranno le tempeste. Poesie scelte

Titolo: Parleranno le tempeste

Sottotitolo: Poesie scelte

ISBN-13: 978-8897308393

Autore: Janet Frame

Traduttori: Francesca Benocci, Eleonora Bello

Editore: GCE

Edizione: 7 settembre 2017

Pagine: 96

Dentro il muro

Titolo: Dentro il muro

ISBN-13: 978-8835600343

Autore: Janet Frame

Traduttore: L. Perria

Editore: Mondadori

Edizione: 1 gennaio 1990

Pagine: 216

Verso un’altra estate

Titolo: Verso un’altra estate

ISBN-13: 978-8854503786

Autore: Janet Frame

Traduttore: Giovanna Scocchera

Editore: Neri Pozza

Edizione: 12 luglio 2012

Pagine: 238

Gridano i gufi

Titolo: Gridano i gufi

ISBN-13: 978-8877467188

Autore: Janet Frame

Traduttore: Laura Noulian

Editore: Guanda

Edizione: 15 aprile 1994

Pagine: 216

La leggenda del fiore della memoria. The Carpathians

Titolo: La leggenda del fiore della memoria

Sottotitolo: The Carpathians

ISBN-13: 978-8873713463

Autore: Janet Frame

Editore: Robin

Edizione: 13 dicembre 2007

Pagine: 384

Un paese di fiumi

Titolo: Un paese di fiumi

ISBN-13: 978-8835600725

Autore: JANET FRAME

Editore: Interno giallo

Pagine: 202

Cuor di formica

Titolo: Cuor di formica

ISBN-13: 978-8804446620

Autore: Janet Frame

Illustratore: Simona Mulazzani

Traduttore: M. Baruffaldi

Editore: Mondadori

Edizione: 1 febbraio 1998

Vivere nel Maniototo

Titolo: Vivere nel Maniototo

ISBN-13: 978-8835601630

Autore: Janet Frame

Editore: Mondadori

Edizione: 1 gennaio 1994

Giardini profumati per i ciechi

Titolo: Giardini profumati per i ciechi

ISBN-13: 978-8877468116

Autore: Janet Frame

Traduttore: M. Pavani

Editore: Guanda

Edizione: 1 gennaio 1997

Pagine: 208

