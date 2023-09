I 10 migliori libri di Jeffery Deaver

Per coloro che amano i romanzi gialli, incentrati su casi di investigazione e la narrativa poliziesca che combina enigmi intricati, personaggi avvincenti e un’incessante ricerca della giustizia, le opere di Jeffery Deaver offrono un viaggio avvincente nel mondo del crimine e delle indagini. Dall’ingegno forense di Lincoln Rhyme ai metodi non convenzionali di Colter Shaw, ogni storia presenta una narrazione avvincente.

Di cosa parlano i libri di Jeffery Deaver?

Sarò la tua ombra ci presenta Kayleigh Towne, una famosa cantante country tormentata da un fan ossessionato. Quando il suo road manager viene tragicamente ucciso, si innesca un’indagine da parte dell’agente del California Bureau of Investigation Kathryn Dance e del brillante criminologo Lincoln Rhyme. Il romanzo intreccia abilmente elementi di musica, ossessione e mistero, con i testi delle canzoni di Kayleigh che servono come indizi sull’identità dell’assassino.

Passando a Il visitatore notturno , incontriamo l’enigmatico “fabbro”, uno psicopatico che si infiltra nelle vite dei residenti di Manhattan di notte. Questo maestro dell’intrusione lascia dietro di sé sottili tracce e disturbi, sfruttando il potere dei social media per avere accesso alle sue vittime. Mentre Lincoln Rhyme e Amelia Sachs affrontano questo caso, si confrontano con il lato oscuro della società moderna, approfondendo la complessità della verità e dell’inganno nell’era dei social network e delle fake news.

Il taglio di Dio ci trasporta nel Diamond District di Manhattan, dove un tagliatore di diamanti e una giovane coppia stanno brutalmente assassinato. Lincoln Rhyme e Amelia Sachs indagano sulla scena del crimine che inizialmente sembra essere una rapina fallita ma nasconde un movente più sinistro.

In La stanza della morte , Rhyme si ritrova alle Bahamas, mentre indaga sull’assassinio di Robert Moreno, un importante sostenitore dei diritti del Sud America. L’omicidio sembra essere stato autorizzato dal governo, ma con lo svolgimento delle indagini diventa chiaro che Moreno stava pianificando una protesta pacifica, non un atto di terrorismo.

Il valzer dell’impiccato presenta la storia avvincente di un uomo rapito vicino a Central Park, con un giovane come unica testimone. Lincoln Rhyme e Amelia Sachs, nonostante i loro imminenti progetti di matrimonio, devono lottare contro il tempo per salvare una vita. Il rapitore, conosciuto come “il compositore”, orchestra una macabra melodia di tortura, conducendo gli investigatori da New York ai tunnel sotterranei sotto Napoli.

In L’ombra del collezionista , ci catapultiamo in una storia agghiacciante di un serial killer che lascia tatuaggi criptici sulle sue vittime. Ambientato nelle strade ghiacciate di New York, Deaver intreccia una narrazione complessa in cui Rhyme lotta contro il tempo per decifrare le motivazioni dell’assassino. Questo libro è perfetto per coloro che amano i misteri oscuri e intricati con un taglio psicologico.

Passando a Gli eletti , seguiamo Colter Shaw, il cacciatore di taglie noto per i suoi metodi poco ortodossi. Shaw affronta un caso che lo porta alla segreta Osiris Foundation nelle terre selvagge dello Stato di Washington.

In Il gioco del mai , Shaw affronta un caso in California, alla ricerca di uno studente universitario scomparso. Mentre scava più a fondo, si imbatte in un gioco sadico che mette in pericolo la vita. Ambientato nel cuore della Silicon Valley, questo romanzo esplora il ventre oscuro della tecnologia moderna.

Lo scheletro che balla , ci presenta Rhyme sulle tracce di un serial killer camaleontico che lascia un tatuaggio distintivo su ogni vittima. Con solo 48 ore per fermare il prossimo omicidio, Rhyme si allea con la determinata Amelia Sachs.

Lista dei migliori libri di Jeffery Deaver su Amazon

E adesso l’elenco dei 10 migliori libri di Jeffery Deaver che sono in vendita su Amazon:

Sarò la tua ombra

Titolo: Sarò la tua ombra

ISBN-13: 978-8817061025

Autore: Jeffery Deaver

Traduttore: V. Ricci

Editore: Rizzoli

Edizione: Prima edizione (7 novembre 2012)

Pagine: 553

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il visitatore notturno

Titolo: Il visitatore notturno

ISBN-13: 978-8817164344

Autore: Jeffery Deaver

Traduttore: Rosa Prencipe

Editore: Rizzoli

Edizione: 27 settembre 2022

Pagine: 464

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il taglio di Dio

Titolo: Il taglio di Dio

ISBN-13: 978-8817141635

Autore: Jeffery Deaver

Traduttore: Rosa Prencipe

Editore: Rizzoli

Edizione: 3 settembre 2019

Pagine: 525

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La stanza della morte

Titolo: La stanza della morte

ISBN-13: 978-8817081146

Autore: Jeffery Deaver

Traduttori: Seba Pezzani, Fabrizio Siracusa

Editore: Rizzoli

Edizione: 7 maggio 2015

Pagine: 591

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il valzer dell’impiccato

Titolo: Il valzer dell’impiccato

ISBN-13: 978-8817142779

Autore: Jeffery Deaver

Collaboratore: Jeffery Deaver

Editore: Bur

Edizione: 24 settembre 2019

Pagine: 512

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’ombra del collezionista

Titolo: L’ombra del collezionista

ISBN-13: 978-8817084079

Autore: Jeffery Deaver

Traduttore: Rosa Prencipe

Editore: Rizzoli

Edizione: 1 ottobre 2015

Pagine: 492

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Gli eletti

Titolo: Gli eletti

ISBN-13: 978-8817149495

Autore: Jeffery Deaver

Traduttore: Sandro Ristori

Editore: Rizzoli

Edizione: 7 luglio 2020

Pagine: 496

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il gioco del mai

Titolo: Il gioco del mai

ISBN-13: 978-8817149310

Autore: Jeffery Deaver

Traduttore: Sandro Ristori

Editore: Rizzoli

Edizione: 8 settembre 2020

Pagine: 496

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Lo scheletro che balla

Titolo: Lo scheletro che balla

ISBN-13: 978-8817022842

Autore: Jeffery Deaver

Editore: Rizzoli

Edizione: 4 giugno 2003

Pagine: 420

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Verità imperfette

Titolo: Verità imperfette

ISBN-13: 978-8817149846

Autore: Jeffery Deaver

Traduttore: Sandro Ristori

Editore: Rizzoli

Edizione: 20 ottobre 2020

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri di Jeffery Deaver

Quali sono i tre migliori libri di Jeffery Deaver su Amazon? Sarò la tua ombra, pubblicato da Rizzoli. Il visitatore notturno, pubblicato da Rizzoli. Il taglio di Dio, pubblicato da Rizzoli. I tre migliori libri di Jeffery Deaver su Amazon sono:





Tabella riepilogativa dei migliori libri di Jeffery Deaver