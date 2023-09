I 10 migliori libri di Kathy Reichs

I libri di Kathy Reichs, con la loro miscela di scienza forense e narrazione avvincente, possono affascinare sia gli appassionati di misteri che coloro che sono interessati a una rappresentazione realistica dell’antropologia forense. Inoltre, questi romanzi offrono un’opportunità educativa unica per i lettori curiosi delle complessità della risoluzione del crimine.

Di cosa parlano i libri di Kathy Reichs?

Cominciamo con Il prezzo del passato . In questo libro, la dottoressa Temperance Brennan, un’antropologa forense, si ritrova ad affrontare un agghiacciante déjà-vu quando due corpi vengono ritrovati sulle rive di Charleston. Mentre indaga, viene coinvolta in una complessa rete di casi irrisolti, incluso uno del suo passato. Nel frattempo, un batterio mortale e sconosciuto si sta diffondendo in città e Brennan deve svelare i collegamenti tra gli omicidi e l’epidemia.

Passando a Ossa di ghiaccio , seguiamo la dott.ssa Temperance Brennan mentre affronta la sfida di identificare un corpo mummificato trovato nell’insidiosa “zona della morte” del Monte Everest. Il cadavere congelato solleva interrogativi sulla causa della morte, su strane fratture al collo e sulla vera identità dello scalatore, Brighton Hallis.

Predatori e prede ci trasporta a Charlotte, nella Carolina del Nord, dove la dottoressa Temperance Brennan si sta riprendendo da un intervento chirurgico mentre è alle prese con sogni vividi e visioni inquietanti. Quando riceve foto inquietanti di un cadavere mutilato, si ritrova coinvolta in una macabra indagine che si collega a vecchi casi di bambini scomparsi. Questo libro esplora il confine labile tra realtà e incubi.

Poi, abbiamo Segreti. Virali , scritto in collaborazione da Kathy Reichs e Brendan Reichs. Questo romanzo introduce i lettori a un gruppo di amici conosciuti come i Virali, che hanno acquisito sensi potenziati dopo l’esposizione a un virus del lupo. Queste nuove abilità diventano la loro arma segreta mentre si imbarcano in un’audace avventura per salvare un istituto di biologia marina dalla chiusura dando la caccia al leggendario tesoro di Anne Bonny, una famigerata pirata del XVIII secolo.

Un altro romanzo che ha avuto un buon successo è Ossa. La collezione . Questa raccolta di quattro lunghi racconti ci riporta all’antropologa Brennan mentre affronta sconcertanti esami autoptici ed enigmatici casi di omicidio. Le storie spaziano dal suo primo caso all’identificazione di un corpo mummificato trovato sul Monte Everest. Ogni storia mette in mostra la sua esperienza nel portare alla luce la verità sui resti umani.

Poi abbiamo Freddo nelle ossa . In quest’ultimo episodio, Brennan cerca la tranquillità a Charlotte, ma la sua pace viene infranta quando scopre un pacco raccapricciante sulla soglia di casa: un bulbo oculare inchiodato come un insetto.

Passiamo a La verità delle ossa . Qui, l’esperienza della Brennan nella lettura delle ossa si scontra con l’enigmatico cuore umano. Quando viene avvicinata dall’eccentrica Hazel Strike, che crede che una voce registrata in una foresta appartenga a una ragazza scomparsa da tempo, Brennan rimane intrappolata in una rete di misteri irrisolti, segreti di famiglia, fanatismo religioso e forse soprannaturale.

Duecentosei ossa accompagna i lettori in un viaggio mozzafiato mentre Brennan si ritrova rinchiusa una camera sotterranea con resti umani, in netto contrasto con il suo solito ruolo di decifrare le ossa. Mentre mette insieme i suoi ricordi e gli eventi che hanno portato alla sua prigionia, scopre una rete di misteri legati al suo passato, tra cui un’indagine riaperta e la scomparsa di sua figlia.

Poi, abbiamo Ossario . Qui Brennan si confronta con un caso preoccupante che coinvolge un uomo trovato morto con ferite inspiegabili. Contemporaneamente, riceve la fotografia di un antico scheletro che contiene la chiave per risolvere il crimine. L’indagine la porta in Israele, dove approfondisce il commercio illecito di reperti archeologici e scopre un intrigante ossario a Masada.

Lista dei migliori libri di Kathy Reichs su Amazon

In basso l’elenco dei 10 migliori libri di Kathy Reichs che si trovano su Amazon:

Il prezzo del passato

Titolo: Il prezzo del passato

ISBN-13: 978-8817155816

Autore: Kathy Reichs

Traduttori: Luisa Piussi, Isabella Zani

Editore: Rizzoli

Edizione: 30 marzo 2021

Pagine: 396

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Ossa di ghiaccio

Titolo: Ossa di ghiaccio

ISBN-13: 978-8817088442

Autore: Kathy Reichs

Traduttore: Massimo Gardella

Editore: Rizzoli

Edizione: 13 luglio 2017

Pagine: 190

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Corpi freddi

Titolo: Corpi freddi

ISBN-13: 978-8817044851

Autore: Kathy Reichs

Editore: Rizzoli

Edizione: 6 ottobre 1999

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Predatori e prede

Titolo: Predatori e prede

ISBN-13: 978-8817144766

Autore: Kathy Reichs

Traduttore: Luisa Piussi

Editore: Rizzoli

Edizione: 12 maggio 2020

Pagine: 464

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Segreti. Virals

Titolo: Segreti

Sottotitolo: Virals

ISBN-13: 978-8817074384

Autori: Kathy Reichs, Brendan Reichs

Traduttore: Irene Annoni

Editore: Rizzoli

Edizione: 11 giugno 2014

Pagine: 522

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Ossa. The collection

Titolo: Ossa

Sottotitolo: The collection

ISBN-13: 978-8817097512

Autore: Kathy Reichs

Traduttori: Rosa Prencipe, Massimo Gardella

Editore: Rizzoli

Edizione: 14 settembre 2017

Pagine: 379

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Freddo nelle ossa

Titolo: Freddo nelle ossa

ISBN-13: 978-8817176996

Autore: Kathy Reichs

Traduttori: Isabella Zani, Luisa Piussi

Editore: Rizzoli

Edizione: 2 maggio 2023

Pagine: 400

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La verità delle ossa

Titolo: La verità delle ossa

ISBN-13: 978-8817082839

Autore: Kathy Reichs

Traduttori: Rosa Prencipe, Michela Brindisi

Editore: Rizzoli

Edizione: 2 luglio 2015

Pagine: 334

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Duecentosei ossa

Titolo: Duecentosei ossa

ISBN-13: 978-8817041393

Autore: Kathy Reichs

Traduttore: Irene Annoni

Editore: BUR Biblioteca Univ. Rizzoli

Edizione: 9 giugno 2010

Pagine: 394

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Ossario

Titolo: Ossario

ISBN-13: 978-8817011440

Autore: Kathy Reichs

Traduttore: Alessandra Emma Giagheddu

Editore: Rizzoli

Edizione: 21 giugno 2006

Pagine: 457

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri di Kathy Reichs

Quali sono i tre migliori libri di Kathy Reichs su Amazon? Il prezzo del passato, pubblicato da Rizzoli. Ossa di ghiaccio, pubblicato da Rizzoli. Corpi freddi, pubblicato da Rizzoli. I tre migliori libri di Kathy Reichs su Amazon sono:





