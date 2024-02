I 10 migliori libri di Luciano Canfora

Luciano Canfora (1942-) è un filologo classico, saggista e storico dell’antichità classica italiano, rinomato per i suoi contributi accademici alla comprensione della letteratura, della storia e del pensiero politico greco e romano.

Scavando nei regni della storia, dell’ideologia politica e della letteratura classica, questi testi offrono ai lettori una profonda comprensione di queste antiche civiltà, dai principi democratici alle sfumature del potere politico.

Di cosa parlano i libri di Luciano Canfora

Giulio Cesare. Il dittatore democratico offre un tuffo nella vita di una delle figure più intriganti della storia, Giulio Cesare. Luciano Canfora ritrae Cesare non solo come un genio militare ma come un politico sagace che cercava alleanze e sostegno popolare nella sua ricerca del potere. È consigliato a chi è affascinato dalla storia romana e dall’intricata danza della politica antica. Offre approfondimenti sulle strategie di Cesare sia in battaglia che al Senato.

Nella La democrazia. Storia di un’ideologia , Canfora esplora l’evoluzione e le sfide della democrazia attraverso i secoli. Questo studio completo traccia il viaggio della democrazia dai tempi antichi ai giorni nostri, analizzando i suoi cambiamenti ideologici e l’impatto di questi cambiamenti sulle società. Il libro esamina criticamente il concetto di democrazia. È una lettura essenziale per chiunque sia interessato alla scienza politica e alla storia del pensiero politico.

Catilina. Una rivoluzione mancata rivisita la cospirazione guidata da Lucio Sergio Catilina. Offre una prospettiva ricca di sfumature sulla sua fallita rivoluzione contro l’oligarchia della Repubblica Romana. Canfora approfondisce le ambizioni di Catilina e le macchinazioni politiche del suo tempo, presentando un’analisi dettagliata degli eventi che portarono alla sua caduta. Quest’opera è una risorsa preziosa per chi è interessato alle complessità della vita politica romana e alle dinamiche del potere e della resistenza.

Lezioni di filologia classica illumina la disciplina della filologia classica, discutendo come i testi antichi sono stati trasmessi, modificati e interpretati nel corso di millenni. L’esplorazione approfondita di Canfora nella metodologia della filologia evidenzia il significato degli errori nei manoscritti. Offre ai lettori un’avvincente introduzione al campo. È ideale per studenti e appassionati desiderosi di comprendere i fondamenti e le sfide del lavoro con testi letterari antichi.

La democrazia dei signori esamina criticamente il panorama politico italiano, concentrandosi in particolare sulle soluzioni irregolari alle crisi politiche e sul ruolo delle pressioni esterne nella definizione delle politiche interne. L’analisi di Canfora fornisce una critica stimolante delle dinamiche politiche contemporanee. È utile per chi è interessato alla storia italiana moderna e all’influenza delle potenze globali sulla politica nazionale.

Il fascismo non è mai morto si oppone all’idea che il fascismo sia stato definitivamente sconfitto, suggerendo la sua persistente influenza nella politica moderna. L’esame di Canfora della presenza duratura del fascismo e delle sue manifestazioni contemporanee è allo stesso tempo illuminante e allarmante. Offre una prospettiva cruciale sui pericoli di dimenticare la storia. È consigliato ai lettori interessati alla rinascita delle ideologie estremiste nel clima politico odierno.

Sovranità limitata approfondisce gli sviluppi storici e politici che hanno portato all’ascesa del neofascismo in Italia e al suo allineamento con l’atlantismo. L’incisivo commento di Canfora sui cambiamenti nell’identità politica dell’Italia e sulle sue implicazioni per la democrazia e la sovranità è una lettura essenziale per coloro che cercano di comprendere l’interazione tra politica nazionale e forze internazionali.

Il mondo di Atene riesamina l’età classica di Atene, sfidando l’immagine idealizzata della città-stato come la culla della democrazia e della cultura. Esplorando le critiche degli intellettuali ateniesi contro la loro società, Canfora presenta una visione più sfumata dei risultati politici e culturali di Atene. È una lettura utile per chiunque sia affascinato dalla storia dell’antica Grecia e dalle realtà dietro la sua celebre eredità.

Storia della letteratura greca è una rassegna completa della letteratura greca dall’epica omerica alla chiusura delle scuole ateniesi. La narrazione di Canfora intreccia i fili letterari, filosofici e storici dell’antica civiltà greca. Offre una ricca panoramica del suo patrimonio intellettuale. Questo ampio lavoro costituisce una risorsa utile per studenti, studiosi e chiunque sia interessato alla profonda influenza

1914 di Luciano Canfora accompagna il lettore attraverso una meticolosa disamina degli eventi che portarono alla Grande Guerra. Questa analisi non si limita a raccontare eventi storici, ma offre una nuova prospettiva sull’intricata rete di cause, dall’assassinio di Sarajevo alla complessa interazione di sistemi politici e decisioni che sfociarono in un conflitto di dimensioni globali.

Lista dei migliori libri di Luciano Canfora su Amazon

Qui sotto l’elenco dei 10 migliori libri di Luciano Canfora che sono disponibili su Amazon.it:

Giulio Cesare. Il dittatore democratico

Titolo: Giulio Cesare

Sottotitolo: Il dittatore democratico

ISBN-13: 978-8842081562

Autore: Luciano Canfora

Editore: Laterza

Edizione: decima (19 ottobre 2006)

Pagine: 520

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La democrazia. Storia di un’ideologia

Titolo: La democrazia

Sottotitolo: Storia di un’ideologia

ISBN-13: 978-8858151808

Autore: Luciano Canfora

Editore: Laterza

Edizione: 7 luglio 2023

Pagine: 456

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Catilina. Una rivoluzione mancata

Titolo: Catilina

Sottotitolo: Una rivoluzione mancata

ISBN-13: 978-8858150993

Autore: Luciano Canfora

Editore: Laterza

Edizione: 3 marzo 2023

Pagine: 408

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Lezioni di filologia classica

Titolo: Lezioni di filologia classica

ISBN-13: 978-8815386731

Autore: Luciano Canfora

Editore: Il Mulino

Edizione: 8 settembre 2023

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La democrazia dei signori

Titolo: La democrazia dei signori

ISBN-13: 978-8858147405

Autore: Luciano Canfora

Editore: Laterza

Edizione: 13 gennaio 2022

Pagine: 88

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il fascismo non è mai morto

Titolo: Il fascismo non è mai morto

ISBN-13: 978-8822063502

Autore: Luciano Canfora

Editore: edizioni Dedalo

Edizione: 26 gennaio 2024

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Sovranità limitata

Titolo: Sovranità limitata

ISBN-13: 978-8858151846

Autore: Luciano Canfora

Editore: Laterza

Edizione: 5 maggio 2023

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il mondo di Atene

Titolo: Il mondo di Atene

ISBN-13: 978-8858107089

Autore: Luciano Canfora

Editore: Laterza

Edizione: quinta (4 aprile 2013)

Pagine: 166

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia della letteratura greca

Titolo: Storia della letteratura greca

ISBN-13: 978-8858105641

Autore: Luciano Canfora

Editore: Laterza

Edizione: terza (7 febbraio 2013)

Pagine: 922

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







1914

Titolo: 1914

ISBN-13: 978-8838931758

Autore: Luciano Canfora

Editore: Sellerio Editore Palermo

Edizione: 10 aprile 2014

Pagine: 167

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Luciano Canfora