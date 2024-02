I 10 migliori libri di Luigi Garlando

Luigi Garlando, nato nel 1962, è un giornalista e autore italiano celebre per il suo contributo alla letteratura per bambini, soprattutto per quanto riguarda lo sport. Il suo lavoro va oltre la finzione, riflettendo una profonda passione per lo sport, che ha esplorato anche attraverso la sua collaborazione di lunga data con la Gazzetta. Le narrazioni di Garlando spesso fondono sport, amicizia e avventura, coinvolgendo i giovani lettori con storie che ispirano il lavoro di squadra e la determinazione.

Di cosa parlano i libri su avventure e sfide personali

Luigi Garlando presenta Per questo mi chiamo Giovanni , una narrazione che fonde il personale con lo storico, descrivendo la scoperta da parte di un ragazzo dell’eredità di Giovanni Falcone attraverso le storie di suo padre. Questo libro non solo educa i giovani lettori sull’importanza della lotta contro la mafia, ma li collega anche al profondo impatto del lavoro di Falcone sulla società italiana.

In ‘O maé , i lettori vengono trasportati nel cuore di Scampia, dove Filippo si trova al bivio tra una vita predestinato dalla camorra e un percorso di speranza caratterizzato dalla disciplina del judo. Garlando affronta abilmente le complessità della scelta e della redenzione. Fornisce una narrazione avvincente che evidenzia il potere di trasformazione dello sport.

Il viaggio di Mosche, cavallette, scarafaggi e Premio Nobel è una testimonianza dei percorsi imprevisti che la vita può intraprendere. Dagli umili inizi in Calabria fino al lavoro al fianco del premio Nobel Rita Levi Montalcini, questa storia è un toccante promemoria delle possibilità che attendono quando la determinazione incontra le opportunità.

L’estate che conobbi il Che offre una miscela unica di narrativa storica e crescita personale mentre Cesare svela la vita straordinaria di Che Guevara attraverso i racconti del nonno. Questo romanzo racchiude lo spirito di avventura e la ricerca di giustizia, il tutto descrivendo il legame tra generazioni.

Senza recensioni su Amazon da cui attingere, L’ultimo gol rimane un enigma in questa selezione. Tuttavia, la reputazione di Garlando per la creazione di storie coinvolgenti e commoventi sulla sportività e il cameratismo suggerisce che i lettori possono aspettarsi un’altra storia memorabile.

Siamo come scintille colma i divari generazionali e culturali attraverso l’inaspettata amicizia tra un giovane poeta e uno scrittore esperto. Questa storia approfondisce le dinamiche del tutoraggio, della creatività e della ricerca universale di significato, il tutto sullo sfondo dell’Italia contemporanea.

In Calcio d’inizio , il sogno di Gaston Champignon di creare una squadra di calcio in cui tutti possano giocare racchiude l’essenza dell’inclusività e la gioia che si trova nel lavoro di squadra. Questa storia è una celebrazione dello sport come forza unificante, invitando i giovani lettori ad abbracciare la diversità e la cooperazione.

Il seguito, E ora… tutti in Brasile! , continua le avventure dei Cipolline mentre intraprendono un viaggio in Brasile. Offre una vivida rappresentazione della ricca cultura calcistica del paese e dell’entusiasmo di esplorare nuovi orizzonti.

Quando la luna ero io intreccia un racconto multigenerazionale attorno allo sbarco sulla Luna dell’Apollo 11, esplorando temi di ambizione e meraviglia scientifica e la forza duratura dei legami familiari. Garlando cattura magistralmente lo stupore di una delle più grandi conquiste dell’umanità attraverso gli occhi di un piccolo villaggio italiano.

Infine, Camilla che odiava la politica affronta la disillusione nei confronti della politica attraverso gli occhi di una giovane ragazza, il cui viaggio da il cinismo nella comprensione sottolinea l’importanza di impegnarsi con il mondo che ci circonda. Garlando naviga abilmente nell’intricata rete di narrazioni personali e politiche, creando una storia che è allo stesso tempo educativa e profondamente umana.

Lista dei migliori libri di Luigi Garlando su Amazon

In basso la lista dei 10 migliori libri di Luigi Garlando che si possono trovare su Amazon in italiano:

'O maé. Storia di judo e di camorra

Titolo: 'O maé

Sottotitolo: Storia di judo e di camorra

ISBN-13: 978-8817160513

Autore: Luigi Garlando

Prefazione: Gianni Maddaloni

Editore: Rizzoli

Edizione: 22 febbraio 2022

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Mosche, cavallette, scarafaggi e Premio Nobel

Titolo: Mosche, cavallette, scarafaggi e Premio Nobel

ISBN-13: 9791259850683

Autore: Luigi Garlando

Editore: HarperCollins Italia

Edizione: 7 aprile 2022

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L'estate che conobbi il Che

Titolo: L'estate che conobbi il Che

ISBN-13: 978-8817096461

Autore: Luigi Garlando

Editore: BUR Biblioteca Univ. Rizzoli

Edizione: 13 marzo 2018

Pagine: 180

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L'ultimo gol

Titolo: L'ultimo gol

ISBN-13: 978-8856693461

Autore: Luigi Garlando

Editore: Piemme

Edizione: 7 novembre 2023

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Siamo come scintille

Titolo: Siamo come scintille

ISBN-13: 978-8817164672

Autore: Luigi Garlando

Editore: Rizzoli

Edizione: 8 novembre 2022

Pagine: 333

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Calcio d'inizio

Titolo: Calcio d'inizio

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8856659313

Autore: Luigi Garlando

Illustratore: S. Turconi

Editore: Piemme

Edizione: illustrata (11 aprile 2017)

Pagine: 149

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







E ora… tutti in Brasile! Ediz. illustrata

Titolo: E ora..

Sottotitolo: tutti in Brasile! Ediz. illustrata

ISBN-13: 978-8856659320

Autore: Luigi Garlando

Illustratore: Stefano Turconi

Editore: Piemme

Edizione: illustrata (11 aprile 2017)

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Quando la luna ero io

Titolo: Quando la luna ero io

ISBN-13: 978-8828200048

Autore: Luigi Garlando

Editore: Solferino

Edizione: 27 settembre 2018

Pagine: 249

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Camilla che odiava la politica

Titolo: Camilla che odiava la politica

ISBN-13: 978-8817078924

Autore: Luigi Garlando

Editore: Rizzoli

Edizione: quarta (28 maggio 2015)

Pagine: 268

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











