I 10 migliori libri di Luigi Maria Epicoco

Luigi Maria Epicoco è un teologo cattolico romano italiano noto per i suoi scritti e insegnamenti. È autore di numerosi libri e articoli sulla spiritualità, la fede e la vita cristiana. Epicoco è anche riconosciuto per il suo approccio coinvolgente e accessibile agli argomenti teologici, rendendoli rilevanti per un pubblico contemporaneo.

Di cosa parlano i libri di Luigi Maria Epicoco?

Il primo volume di questo elenco, La luce in fondo , affronta le sfide dei passaggi difficili della vita. Epicoco fornisce una prospettiva illuminante su come trasformare la vulnerabilità in forza. I cinque capitoli del libro non offrono risposte definitive ma piuttosto riflessioni essenziali, aiutando i lettori a trovare significati e valori nascosti nelle loro esperienze.

«Farsi santi con ciò che c’è» offre una visione unica della vita familiare e del suo potenziale di santità. Il testo esplora la nozione di santità all’interno della sfera domestica, illustrando come gli elementi quotidiani possano diventare il fondamento di un percorso spirituale. Le meditazioni di Epicoco fanno luce sul potere trasformativo dell’amore e della comprensione nel contesto familiare.

In «Prega, mangia, ama» , i lettori intraprendono un viaggio spirituale attraverso il Vangelo di Luca. Il libro funge da guida per una preghiera e una comprensione più profonde, posizionando gli insegnamenti di Luca come una lente attraverso la quale vedere l’identità del discepolo. Quest’opera rivela come il Vangelo si intreccia con la vita quotidiana e la fede.

Marta, Maria e Lazzaro si concentra sul tema dell’amicizia, utilizzando i rapporti di Marta, Maria e Lazzaro con Gesù per esplorare questo concetto. Il libro approfondisce il modo in cui queste diverse amicizie raccontano ciascuna una storia unica sulla connessione e la spiritualità, offrendo preziosi spunti sulla natura delle relazioni divine e umane.

Il titolo successivo, La scelta di Enea , utilizza la storia di Enea dall'”Eneide” di Virgilio come metafora di vita contemporanea. Fornisce una nuova prospettiva sulla navigazione nel presente, tracciando paralleli tra l’epica antica e le sfide moderne. Questo approccio narrativo offre ai lettori un modo creativo per comprendere la propria vita e le proprie scelte.

Sale, non miele sfida le visioni convenzionali della fede, sostenendo una spiritualità più autentica e ardente. Questo libro ripensa le virtù teologali della fede, della speranza e della carità, sottolineando un’esistenza gioiosa e libera, radicata nell’amore di Cristo.

Ne La pietra scartata , l’attenzione si sposta sulle figure emarginate nelle storie bibliche. Epicoco evidenzia come questi personaggi trascurati svolgano un ruolo cruciale nella narrativa divina, esortando i lettori a trovare Dio nel quotidiano e nell’inaspettato.

L’amore che decide è una toccante esplorazione dell’amore e del processo decisionale. Sottolinea l’importanza del discernimento nelle scelte di vita, particolarmente nel contesto dell’amore e della vocazione vocazionale. L’opera parla soprattutto ai giovani, guidandoli nella comprensione della vera natura dell’amore e dell’impegno.

Solo i malati guariscono utilizza la storia dei discepoli sulla via di Emmaus come sfondo per discutere gli aspetti umani di fede e incredulità. È diviso in due parti, offrendo sia spunti pratici che riflessioni teologiche sulle complessità della fede nel mondo moderno.

Infine, Qualcuno a cui guardare esplora il profilo spirituale di un testimone. Questo lavoro approfondisce temi chiave come debolezza, verità e autenticità, esaminando cosa significa essere un segno per gli altri nella fede cristiana.

Lista dei migliori libri di Luigi Maria Epicoco su Amazon

Qui sotto la classifica dei 10 migliori libri di Luigi Maria Epicoco che si possono trovare su Amazon.it:

La luce in fondo. Attraversare i passaggi difficili della vita

Titolo: La luce in fondo

Sottotitolo: Attraversare i passaggi difficili della vita

ISBN-13: 978-8817158596

Autore: Luigi Maria Epicoco

Editore: Rizzoli

Edizione: 14 settembre 2021

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







«Prega, mangia, ama». Esercizi spirituali sul Vangelo di Luca

Titolo: «Prega, mangia, ama»

Sottotitolo: Esercizi spirituali sul Vangelo di Luca

ISBN-13: 978-8892229884

Autore: Luigi Maria Epicoco

Editore: San Paolo Edizioni

Edizione: 31 ottobre 2022

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Marta, Maria e Lazzaro. Tre meditazioni sui legami e l’amicizia

Titolo: Marta, Maria e Lazzaro

Sottotitolo: Tre meditazioni sui legami e l’amicizia

ISBN-13: 978-8862448055

Autore: Luigi Maria Epicoco

Editore: Tau

Edizione: 10 settembre 2019

Pagine: 80

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La scelta di Enea. Per una fenomenologia del presente

Titolo: La scelta di Enea

Sottotitolo: Per una fenomenologia del presente

ISBN-13: 978-8817160957

Autore: Luigi Maria Epicoco

Editore: Rizzoli

Edizione: 10 maggio 2022

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Sale, non miele. Per una Fede che brucia

Titolo: Sale, non miele

Sottotitolo: Per una Fede che brucia

ISBN-13: 978-8892212497

Autore: Luigi Maria Epicoco

Editore: San Paolo Edizioni

Edizione: 19 ottobre 2017

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La pietra scartata. Quando i dimenticati si salvano

Titolo: La pietra scartata

Sottotitolo: Quando i dimenticati si salvano

ISBN-13: 978-8892225084

Autore: Luigi Maria Epicoco

Editore: San Paolo Edizioni

Edizione: 31 maggio 2021

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







L’amore che decide. Due meditazioni in un tempo di indecisioni

Titolo: L’amore che decide

Sottotitolo: Due meditazioni in un tempo di indecisioni

ISBN-13: 978-8862447072

Autore: Luigi Maria Epicoco

Editore: Tau

Edizione: 26 novembre 2018

Pagine: 72

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Solo i malati guariscono. L’umano del (non) credente

Titolo: Solo i malati guariscono

Sottotitolo: L’umano del (non) credente

ISBN-13: 978-8821597688

Autore: Luigi Maria Epicoco

Editore: San Paolo Edizioni

Edizione: seconda (1 aprile 2016)

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Qualcuno a cui guardare. Per una spiritualità della testimonianza

Titolo: Qualcuno a cui guardare

Sottotitolo: Per una spiritualità della testimonianza

ISBN-13: 978-8831175487

Autore: Luigi Maria Epicoco

Editore: Città Nuova

Edizione: 7 novembre 2019

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











