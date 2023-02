I 10 migliori libri di management delle imprese

Con l’espressione “management delle imprese” si intende la gestione di tutti gli aspetti relativi alla competitività, al marketing, alla gestione delle risorse e alla presenza sul mercato delle aziende. Con la stessa espressione si intende anche il corso di laurea magistrale presente in diverse facoltà italiane di economia. Il management delle imprese implica l’utilizzo di risorse, come persone, finanze e tecnologia, per gestire efficacemente le operazioni, soddisfare le richieste dei clienti e massimizzare la redditività. L’obiettivo finale è sempre quello di garantire che le stesse risorse aziendali siano utilizzate in maniera efficace per ottenere profitto.

Tra i vari libri che riguardano il management delle imprese su Amazon spicca Economia e management delle imprese , un manuale utile non solo per gli studenti universitari ma anche per gli imprenditori e i manager onde creare un percorso per costruire il valore dell’impresa.

Utile potrebbe rivelarsi anche Impresa e management tra competitività e progresso (seconda edizione di Giappichelli del 2015), un libro che analizza il vasto mondo dell’impresa e che risulta ben strutturato, cosa utile soprattutto per gli studenti.

Lista dei migliori libri di management delle imprese su Amazon

Qui sotto l’elenco dei 10 migliori libri di management delle imprese che sono disponibili su Amazon (in versione italiana):

Economia e management delle imprese

ISBN-13: 978-8838695308

Autore: Angeloantonio Russo, Clodia Vurro

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: 22 novembre 2018

Pagine: 543

Formato: copertina flessibile







Impresa e management tra competitività e progresso

ISBN-13: 978-8834859384

Autore: Baccarani Claudio, Giaretta Elena Brunetti Federico

Editore: Giappichelli

Edizione: seconda (1 marzo 2015)

Pagine: 546

Formato: copertina flessibile







Management. Economia e gestione delle imprese

Sottotitolo: Economia e gestione delle imprese

ISBN-13: 978-8823822238

Autore: Francesco Perrini

Editore: EGEA

Edizione: terza (19 settembre 2016)

Pagine: 448

Formato: copertina flessibile







Economia e management delle imprese. Strategie e strumenti per la competitività e la gestione aziendale

Sottotitolo: Strategie e strumenti per la competitività e la gestione aziendale

ISBN-13: 978-8820398804

Autore: Annalisa Tunisini, Tonino Pencarelli, Luca Ferrucci

Editore: Hoepli

Edizione: seconda (1 settembre 2020)

Pagine: 488

Formato: copertina flessibile







Management per l’impresa culturale

ISBN-13: 978-8843088287

Autore: Ludovico Solima

Editore: Carocci

Edizione: 7 giugno 2018

Pagine: 274

Formato: copertina flessibile







Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management

Sottotitolo: Principi e strumenti per il management

ISBN-13: 978-8838786143

Autore: Alberto Pastore, Maria Vernuccio

Editore: Apogeo Education

Edizione: prima (1 settembre 2008)

Pagine: 648

Formato: copertina flessibile







Elementi di finanza aziendale e risk management. La gestione d’impresa tra valore e rischio

Sottotitolo: La gestione d’impresa tra valore e rischio

ISBN-13: 978-8891617484

Autore: Aswath Damodaran, Oliviero Roggi

Editore: Apogeo Education

Edizione: I (14 ottobre 2016)

Pagine: 400

Formato: copertina flessibile







Gestione delle imprese internazionali

ISBN-13: 978-8838697364

Autore: Matteo Caroli

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: quarta (14 settembre 2020)

Formato: copertina flessibile







Crisis management e crisis communication. La rilevanza della comunicazione nella gestione delle crisi d’impresa

Sottotitolo: La rilevanza della comunicazione nella gestione delle crisi d’impresa

ISBN-13: 978-8892115644

Autore: Paolo Piciocchi, Alfonso Siani (Avanti)

Editore: Giappichelli

Edizione: 13 luglio 2018

Pagine: 187

Formato: copertina flessibile







L’impresa. Sistemi di governo, valutazione e controllo

Sottotitolo: Sistemi di governo, valutazione e controllo

ISBN-13: 978-8817051873

Autore: Giovanni Azzone, Umberto Bertelè

Editore: Rizzoli

Edizione: quinta (19 ottobre 2011)

Pagine: 704

Formato: copertina rigida











