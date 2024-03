I 10 migliori libri di Marco Gervasoni

Marco Gervasoni, professore di storia contemporanea presso l’Università degli Studi del Molise, editorialista e studioso del populismo nonché del contesto politico in generale, sì è interessato in particolare alla faziosità politica e alla polarizzazione ideologica nella storia italiana. Sì è interessato, tuttavia, anche al contesto francese, come si può notare dalla lista che proponiamo qui sotto.

Questi libri offrono un’immersione nei paesaggi socio-politici italiani e francesi, esplorando momenti storici cruciali e ideologie filosofiche. Sono perfetti per chiunque desideri comprendere le forze che hanno caratterizzato l’Europa moderna.

Di cosa parlano i libri di Marco Gervasoni

Storia d’Italia degli anni Ottanta prende il lettore in un viaggio attraverso i trasformativi anni ’80 in Italia, evidenziando la modernizzazione economica e sociale. Marco Gervasoni approfondisce il cambiamento dell’epoca verso un’economia più contemporanea, l’emergere di nuove entità economiche e la ricerca sociale della libertà individuale in un contesto di ideologie politiche in dissolvenza. Questo lavoro cattura l’essenza di un periodo segnato da un netto movimento verso la modernità offrendo approfondimenti sui rapidi cambiamenti sociali e sulla ricerca italiana di realizzazione personale e successo professionale in un panorama globale in costante cambiamento.

In La tela di Penelope , Simona Colarizi e Marco Gervasoni analizzano la turbolenta transizione dalla Prima alla Seconda Repubblica d’Italia, mettendo in luce la lotta perenne per completare le riforme e la conseguente paralisi politica. Questo volume esamina un frangente critico, ritraendo il conflitto incessante e le frammentazioni all’interno del panorama politico italiano, suggerendo una tela sempre incompiuta di sforzi politici che caratterizza l’era che va dal 1989 al 2011.

Pensare l’impolitico intraprende un’esplorazione delle radici filosofiche del conservatorismo italiano, tracciandone il lignaggio attraverso pensatori come Giovan Battista Vico ad Augusto Del Noce. Gervasoni sfida il lettore con un’analisi densa, descrivendo il conservatorismo come un’ideologia complessa e sfaccettata nel contesto italiano. Questo titolo non è solo una riflessione sulle basi intellettuali del conservatorismo, ma anche un invito a impegnarsi criticamente e a trascendere i suoi confini tradizionali.

La rivoluzione sovranista esamina criticamente il mondo della crisi post-2007-2008, attribuendo un cambiamento nei paradigmi globali a questo periodo tumultuoso. Gervasoni offre uno sguardo attento su come le recessioni economiche abbiano alimentato le rivoluzioni nazionaliste e conservatrici in tutto il mondo, colpendo in particolare Stati Uniti, Cina e Russia.

La guerra delle sinistre fornisce un’analisi storica dei fallimenti della sinistra italiana, concentrandosi sulla debilitante rivalità tra socialisti e comunisti post-1968. L’autore attribuisce il continuo disastro alla schiacciante influenza dei comunisti e all’incapacità dei socialisti di offrire una formidabile risposta. Attraverso l’obiettivo di figure chiave come Bettino Craxi ed Enrico Berlinguer, Gervasoni racconta una storia di disaccordo ideologico e pratico che allude a questioni più ampie di modernità e identità politica.

François Mitterrand offre uno sguardo completo alla biografia politica e intellettuale di Mitterrand che fa luce sul suo ruolo fondamentale nella politica francese. Esplora i contributi di Mitterrand alla V Repubblica, descrivendo nel dettaglio la sua opposizione al gollismo e i suoi sforzi per unificare una sinistra frammentata. È una lettura essenziale per chi è interessato alle complessità della storia politica francese e all’evoluzione della sua politica di sinistra.

Le armate del presidente approfondisce il ruolo politico dei presidenti italiani in epoca repubblicana, evidenziando la loro influenza sulla politica del Paese dinamiche politiche. L’autore presenta una prospettiva storica su come i presidenti hanno caratterizzato i risultati politici, attraversando crisi e interazioni con i partiti politici.

Francia fornisce una panoramica accessibile della storia francese contemporanea, dall’inizio del XX secolo a oggi, un buon punto di partenza ideale per Cominciare ad approfondire l’argomento.

La Francia in nero esplora l’eredità duratura dei movimenti di estrema destra francesi, tracciando la loro evoluzione dalla Rivoluzione francese al Marine Le Pen. Gervasoni percorre questa traiettoria oscura, esaminando le continuità ideologiche e le trasformazioni che hanno caratterizzato la destra francese. È utile per coloro che cercano di comprendere le radici storiche delle ideologie contemporanee di estrema destra e il loro impatto sulla politica globale.

Antonio Gramsci e la Francia fa luce sul complesso rapporto di Gramsci con la Francia, analizzando la sua fascinazione per la sua modernità e la teoria politica. Fornisce uno spaccato dell’evoluzione intellettuale di Gramsci e dei suoi contributi al pensiero politico.

Lista dei migliori libri di Marco Gervasoni su Amazon

Ora la “classifica” dei 10 migliori libri di Marco Gervasoni che si possono trovare su Amazon.it:

Storia d’Italia degli anni Ottanta. Quando eravamo moderni

Titolo: Storia d’Italia degli anni Ottanta

Sottotitolo: Quando eravamo moderni

ISBN-13: 978-8831706766

Autore: Marco Gervasoni

Editore: Marsilio

Edizione: 6 ottobre 2010

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La tela di Penelope. Storia della seconda Repubblica (1989-2011)

Titolo: La tela di Penelope

Sottotitolo: Storia della seconda Repubblica (1989-2011)

ISBN-13: 978-8858110614

Autori: Simona Colarizi, Marco Gervasoni

Editore: Laterza

Edizione: 20 febbraio 2014

Pagine: 285

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Pensare l’impolitico. Il conservatorismo italiano

Titolo: Pensare l’impolitico

Sottotitolo: Il conservatorismo italiano

ISBN-13: 978-8849871920

Autore: Marco Gervasoni

Editore: Rubbettino

Edizione: 30 settembre 2022

Pagine: 140

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La rivoluzione sovranista. Il decennio che ha cambiato il mondo

Titolo: La rivoluzione sovranista

Sottotitolo: Il decennio che ha cambiato il mondo

ISBN-13: 978-8898620654

Autore: Marco Gervasoni

Editore: Giubilei Regnani

Edizione: 19 settembre 2019

Pagine: 150

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La guerra delle sinistre. Socialisti e comunisti dal ’68 a Tangentopoli

Titolo: La guerra delle sinistre

Sottotitolo: Socialisti e comunisti dal ’68 a Tangentopoli

ISBN-13: 978-8831716024

Autore: Marco Gervasoni

Editore: Marsilio

Edizione: 4 settembre 2013

Pagine: 204

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







François Mitterrand. Una biografia politica e intellettuale

Titolo: François Mitterrand

Sottotitolo: Una biografia politica e intellettuale

ISBN-13: 978-8806188009

Autore: Marco Gervasoni

Editore: Einaudi

Edizione: 26 giugno 2007

Pagine: 263

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Le armate del presidente. La politica del Quirinale nell’Italia repubblicana

Titolo: Le armate del presidente

Sottotitolo: La politica del Quirinale nell’Italia repubblicana

ISBN-13: 978-8831720854

Autore: Marco Gervasoni

Editore: Marsilio

Edizione: 29 gennaio 2015

Pagine: 180

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Francia

Titolo: Francia

ISBN-13: 978-8840009261

Autore: Marco Gervasoni

Editore: Unicopli

Edizione: 23 febbraio 2004

Pagine: 315

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La Francia in nero. Storia dell’estrema destra dalla Rivoluzione a Marine Le Pen

Titolo: La Francia in nero

Sottotitolo: Storia dell’estrema destra dalla Rivoluzione a Marine Le Pen

ISBN-13: 978-8831726641

Autore: Marco Gervasoni

Editore: Marsilio

Edizione: 16 marzo 2017

Pagine: 317

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Marco Gervasoni