I 10 migliori libri di Marilisa D’Amico

Marilisa D’Amico (1965) è una figura distinta nel panorama accademico e giuridico italiano, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano. Ricopre anche la carica di prorettrice con focus su Legalità, Trasparenza e Parità di Diritti all’interno della stessa istituzione. D’Amico ha dedicato la sua carriera all’esplorazione dei diritti fondamentali, contribuendo in modo significativo al dibattito accademico sui nuovi diritti, in particolare in questioni riguardanti l’inizio e la fine della vita, la rappresentanza femminile e i diritti civili per le coppie dello stesso sesso.

Di cosa parlano i libri di Marilisa D’Amico

Una parità ambigua esplora le sfumature percorso verso la parità di genere nella Costituzione italiana, visto attraverso gli occhi di Teresa Mattei, figura di spicco del suo assetto. Marilisa D’Amico approfondisce gli stereotipi di genere storici che ostacolano l’uguaglianza. Copre un ampio spettro di questioni, dai diritti riproduttivi alla violenza di genere, culminando in una discussione sull’esacerbazione delle disparità di genere a causa della pandemia.

Passando ai fondamenti del diritto costituzionale italiano, Diritto costituzionale è un manuale introduttivo scritto in collaborazione da D’Amico e Giuseppe D. Elia. Delinea la storia, la struttura e i principi fondamentali del diritto costituzionale, concentrandosi sulla forma, la governance, i diritti e le libertà dello Stato italiano.

Nelle Lezioni di diritto costituzionale , D’Amico, insieme a Giuseppe Arconzo e Stefania Leone, offre uno sguardo approfondito al temi chiave del diritto costituzionale. Riflette sul diritto delle fonti, sulla separazione dei poteri e sui ruoli in evoluzione degli organi governativi sotto l’influenza del diritto internazionale e dell’integrazione europea, arricchito con ausili visivi per una migliore comprensione.

I diritti contesi affronta le sfide moderne cui devono far fronte i diritti costituzionali in un tessuto sociale complesso. D’Amico esamina la natura “contestata” dei diritti fondamentali, rivelando la tensione tra diverse interpretazioni giuridiche e la ricerca di un “metodo laico” per navigare in queste acque.

Lezioni di diritto costituzionale rispecchia il contenuto dell’edizione precedente, migliorato per l’accessibilità. Questa versione, scritta anche da D’Amico, Giuseppe Arconzo e Stefania Leone, conserva la sua analisi completa del diritto costituzionale fornendo allo stesso tempo un formato più inclusivo e adatto agli studenti.

La Costituzione non odia , a cura di Marilisa e Cecilia Siccardi, affronta il problema della proliferazione dei discorsi d’odio online. Combina il lavoro sul campo con la ricerca accademica, sostenendo una cultura di tolleranza e uguaglianza, riflettendo sulle iniziative dell’associazione Vox-Osservatorio Italiano sui Diritti contro l’odio online.

In I diritti annegati , scritto in collaborazione con Cristina Cattaneo e con prefazione di Vittorio Piscitelli, D’Amico analizza la tragica Il destino dei migranti nel Mediterraneo. Il libro discute gli obblighi legali e umanitari di recuperare e identificare i corpi, evidenziando le implicazioni più ampie della migrazione sui principi costituzionali europei.

Le violenze contro la donna , a cura di Marilisa, Costanza Nardocci e Stefano Bissaro, affronta l’annosa questione del genere violenza basata. Valuta i quadri giuridici e le sfide sociali nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne, suggerendo un approccio multidisciplinare per promuovere la comprensione e le soluzioni.

Donne nella scienza , coautore con Maria Pia Abbracchio, sfida l’esclusione storica delle donne dalla comunità scientifica. Celebra il contributo delle donne alla scienza affrontando le persistenti barriere che devono affrontare, proponendo percorsi verso l’equità e il riconoscimento all’interno del campo.

Infine, Parole che separano approfondisce la natura divisiva del linguaggio, esplorando come le parole possono discriminare e propagare l’odio. Marilisa D’Amico esamina l’evoluzione dal linguaggio dei regimi a quello della repubblica, esaminando la discriminazione non verbale e il potenziale del linguaggio algoritmico nel favorire l’inclusione o l’esclusione.

Lista dei migliori libri di Marilisa D'Amico su Amazon

Qui sotto la top list dei 10 migliori libri di Marilisa D’Amico che sono presenti su Amazon:

Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne

Titolo: Una parità ambigua

Sottotitolo: Costituzione e diritti delle donne

ISBN-13: 978-8832852691

Autore: Marilisa D’Amico

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 5 novembre 2020

Pagine: 352

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Diritto costituzionale

Titolo: Diritto costituzionale

Note: con aggiornamento online

ISBN-13: 978-8820401443

Autori: Marilisa D’Amico, Giuseppe D’Elia

Editore: Franco Angeli

Edizione: 17 settembre 2015

Pagine: 304

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Lezioni di diritto costituzionale

Titolo: Lezioni di diritto costituzionale

ISBN-13: 978-8835137375

Autori: Marilisa D’Amico, Giuseppe Arconzo, Stefania Leone

Editore: Franco Angeli

Edizione: 23 settembre 2022

Pagine: 626

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I diritti contesi. Problematiche attuali del costituzionalismo

Titolo: I diritti contesi

Sottotitolo: Problematiche attuali del costituzionalismo

ISBN-13: 978-8891729705

Autore: Marilisa D’Amico

Editore: Franco Angeli

Edizione: seconda (9 marzo 2016)

Pagine: 314

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Lezioni di diritto costituzionale

Titolo: Lezioni di diritto costituzionale

Note: edizione ad alta leggibilità

ISBN-13: 978-8835119234

Autori: Marilisa D’Amico, Giuseppe Arconzo, Stefania Leone

Editore: Franco Angeli

Edizione: seconda (23 agosto 2021)

Pagine: 612

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La Costituzione non odia. Conoscere, prevenire e contrastare l’hate speech on line

Titolo: La Costituzione non odia

Sottotitolo: Conoscere, prevenire e contrastare l’hate speech on line

ISBN-13: 978-8892138544

Autori: Marilisa D’Amico (a cura di), Cecilia Siccardi (a cura di)

Editore: Giappichelli

Edizione: 4 maggio 2021

Pagine: 226

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I diritti annegati. I morti senza nome del Mediterraneo

Titolo: I diritti annegati

Sottotitolo: I morti senza nome del Mediterraneo

ISBN-13: 978-8891740991

Autori: Marilisa D’Amico, Cristina Cattaneo

Prefazione: Vittorio Piscitelli

Editore: Franco Angeli

Edizione: prima (30 novembre 2023)

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le violenze contro la donna. Origini, forme, strumenti di prevenzione e repressione della violenza di genere

Titolo: Le violenze contro la donna

Sottotitolo: Origini, forme, strumenti di prevenzione e repressione della violenza di genere

Note: con Contenuto digitale per accesso on line

ISBN-13: 978-8835137573

Autori: Marilisa D’Amico (a cura di), Costanza Nardocci (a cura di), Stefano Bissaro (a cura di)

Editore: Franco Angeli

Edizione: 27 aprile 2023

Pagine: 294

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Donne nella scienza

Titolo: Donne nella scienza

ISBN-13: 978-8835136958

Autori: Maria Pia Abbracchio, Marilisa D’Amico

Editore: Franco Angeli

Edizione: 17 febbraio 2023

Pagine: 152

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Parole che separano. Linguaggio, Costituzione, diritti

Titolo: Parole che separano

Sottotitolo: Linguaggio, Costituzione, diritti

ISBN-13: 978-8832855555

Autore: Marilisa D’Amico

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 14 luglio 2023

Pagine: 200

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Marilisa D'Amico