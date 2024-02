I 9 migliori libri di Massimo Spattini

Scopri le opere fondamentali di Massimo Spattini che approfondiscono i regni della nutrizione, della medicina funzionale, del bodybuilding e dei cambiamenti dello stile di vita volti a migliorare le prestazioni fisiche e il benessere generale. Questi testi offrono consigli pratici, approfondimenti scientifici e strategie complete su misura per chiunque desideri migliorare i propri livelli di salute e forma fisica.

Di cosa parlano i libri su salute e benessere

Alimentazione e integrazione per lo sport e la performance fisica approfondisce l’impatto significativo della dieta e degli integratori nutrizionali sulle prestazioni atletiche. Massimo Spattini combina prove scientifiche con consigli pratici. Offre profili dettagliati su numerosi integratori e sulla loro efficacia nel migliorare vari parametri di prestazione. Questa guida è indispensabile per gli atleti che desiderano ottimizzare le proprie capacità fisiche attraverso la nutrizione e l’integrazione.

Nella Guida alla medicina funzionale , Massimo Spattini, insieme a Enrico Bevacqua e una prefazione di Alessio Fasano, presenta un innovativo approccio alla sanità. Questo volume fa luce sulla medicina funzionale come mezzo per prevenire e gestire le malattie cronico-degenerative affrontando gli squilibri dello stile di vita. La discussione globale cerca di spostare il paradigma dal trattamento delle malattie alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie.

Alimentazione e integrazione per gli ormoni e la mente esplora i ruoli cruciali che ormoni e neurotrasmettitori svolgono nella nostra salute mentale e fisica. Spattini offre approfondimenti su come le scelte di stile di vita, la dieta e l’integrazione mirata possono mantenere o ripristinare l’equilibrio ormonale, migliorando così le prestazioni mentali, sessuali e muscolari.

Bodybuilding di Massimo Spattini, Riccardo Gaspari e Federico Focherini, offre un’analisi approfondita dei principi di allenamento del bodybuilding, sfatando i miti e offrire un regime di allenamento supportato scientificamente. Con oltre 100 video di esercizi accessibili tramite codici QR, questo lavoro è uno strumento pratico per chiunque sia seriamente interessato al bodybuilding, dagli atleti esperti agli allenatori.

La dieta COM e il dimagrimento localizzato presenta un approccio rivoluzionario alla perdita di peso di Massimo Spattini. Questo libro esplora come i fattori ormonali e morfologici influenzano la distribuzione del grasso e come scelte dietetiche mirate possono portare alla perdita di grasso localizzato. Combina la scienza della cronobiologia con consigli pratici.

Guida al controllo glicemico è un manuale completo di Massimo Spattini e Valeria Galfano sulla gestione dei livelli di zucchero nel sangue attraverso metodi non farmacologici significa. È essenziale per chiunque cerchi di prevenire o gestire il diabete e la resistenza all’insulina attraverso aggiustamenti dietetici, attività fisica e gestione dello stress.

La DietaCOM® in pratica è una guida pratica per mettere in pratica i principi delineati nella Cronormorfodiete di Spattini. Fornisce ai lettori regimi dietetici, menu e ricette specifici in base alla loro tipologia morfologica e ai ritmi ormonali. Questa guida pratica è perfetta per chiunque cerchi di ottimizzare la propria salute attraverso strategie nutrizionali su misura.

Anti-aging e lo stile di vita integrato offre una descrizione delle pratiche anti-età, integrando alimentazione, attività fisica esercizio fisico, gestione dello stress ed equilibrio ormonale. Spattini e un team di esperti forniscono un approccio multidisciplinare per rallentare il processo di invecchiamento e migliorare il benessere generale.

Infine, La dieta antivirus di Massimo Spattini è una risorsa tempestiva sul rafforzamento del sistema immunitario attraverso la dieta, l’integrazione e le modifiche dello stile di vita. È particolarmente importante per coloro che desiderano proteggersi dalle infezioni virali e migliorare le difese naturali del proprio corpo.

Lista dei migliori libri di Massimo Spattini su Amazon

E adesso la lista dei migliori libri di Massimo Spattini che sono disponibili per l’acquisto su Amazon.it:

Guida alla medicina funzionale. La medicina del domani

Titolo: Guida alla medicina funzionale

Sottotitolo: La medicina del domani

ISBN-13: 978-8821450327

Autori: Massimo Spattini, Enrico Bevacqua

Prefazione: Alessio Fasano

Editore: Edra

Edizione: 10 settembre 2019

Pagine: 592

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Alimentazione e integrazione per gli ormoni e la mente

Titolo: Alimentazione e integrazione per gli ormoni e la mente

ISBN-13: 978-8868959531

Autore: Massimo Spattini

Editore: Edizioni LSWR

Edizione: 21 settembre 2021

Pagine: 576

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Bodybuilding. Allenamento ed esercizi. Dal volume di allenamento alla frequenza passando per l’intensità

Titolo: Bodybuilding

Sottotitolo: Allenamento ed esercizi. Dal volume di allenamento alla frequenza passando per l’intensità

ISBN-13: 978-8868952006

Autori: Massimo Spattini, Riccardo Gaspari

Collaboratore: Federico Focherini

Editore: Edizioni LSWR

Edizione: Prima edizione (22 settembre 2022)

Pagine: 680

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Guida al controllo glicemico. Il trattamento non farmacologico dell’insulino-resistenza nella prevenzione del diabete

Titolo: Guida al controllo glicemico

Sottotitolo: Il trattamento non farmacologico dell’insulino-resistenza nella prevenzione del diabete

ISBN-13: 978-8821456152

Autori: Massimo Spattini, Valeria Galfano

Editore: Edra

Edizione: Prima edizione (1 gennaio 2022)

Pagine: 280

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La DietaCOM® in pratica

Titolo: La DietaCOM® in pratica

ISBN-13: 978-8848129947

Autore: Massimo Spattini

Editore: Tecniche Nuove

Edizione: 29 maggio 2014

Pagine: 132

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Anti-aging e lo stile di vita integrato

Titolo: Anti-aging e lo stile di vita integrato

ISBN-13: 978-8848129022

Autore: Massimo Spattini

Editore: Tecniche Nuove

Edizione: 23 maggio 2013

Pagine: 378

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La dieta antivirus. Come potenziare il tuo sistema immunitario

Titolo: La dieta antivirus

Sottotitolo: Come potenziare il tuo sistema immunitario

ISBN-13: 978-8868958947

Autore: Massimo Spattini

Editore: Edizioni LSWR

Edizione: seconda (26 settembre 2020)

Pagine: 368

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Massimo Spattini