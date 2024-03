I 10 migliori libri di Nadia Fusini

Nadia Fusini (1946) è un’autrice, traduttrice e critica letteraria italiana, rinomata per il suo profondo impegno con la letteratura inglese. È docente di Letteratura inglese all’Università La Sapienza di Roma e collaboratrice de La Repubblica. Il corpus di opere di Fusini è vario e comprende romanzi come “Possiedo la mia anima” (2006) e saggi su figure come Virginia Woolf, alla quale ha dedicato una significativa attenzione accademica, comprese traduzioni e studi.

I suoi contributi alla letteratura si estendono oltre i suoi stessi scritti per includere traduzioni di opere di importanti autori inglesi come John Keats, Virginia Woolf e William Shakespeare.

Di cosa parlano i libri di Nadia Fusini

Possiedo la mia anima esplora la vita e passioni di Virginia Woolf attraverso una miscela narrativa unica che fonde autobiografia, memorie e analisi letteraria. Fusini canalizza la voce della Woolf attraverso i suoi diari, lettere e opere, presentando un ritratto intimo della sua infanzia, dei suoi problemi di salute mentale e delle relazioni significative che hanno caratterizzato la sua visione del femminismo e del pacifismo. Questo volume trascende la biografia tradizionale.

In Un anno con Virginia Woolf , i lettori sono invitati a trascorrere un anno in compagnia dei pensieri e degli scritti di Woolf. Strutturato come un compagno quotidiano, Fusini cura estratti della vasta opera di Woolf per ispirare e provocare il pensiero, presentando Woolf non solo come una figura letteraria ma come un compagno nella navigazione nelle complessità della vita quotidiana.

Maestre d’amore approfondisce la rappresentazione dell’amore e del genere nelle opere di Shakespeare. Nadia Fusini offre una vibrante esplorazione delle donne di Shakespeare – Giulietta, Ofelia, Desdemona e altre – e della loro rappresentazione rivoluzionaria dell’amore, fondendo l’analisi letteraria con l’intuizione femminista. Questo avvincente esame mette in luce il potere trasformativo dell’amore e la comprensione sfumata di Shakespeare delle dinamiche di genere.

Creature in bilico presenta una raccolta di miti contemporanei che esplorano i temi dell’amore, della ribellione e della ricerca della libertà. Attraverso le storie di donne come Agata, Ada e Susanna, Nadia Fusini crea una narrazione senza tempo e profondamente radicata nel presente, esplorando il modo in cui questi personaggi vivono la loro esistenza in un mondo che oscilla tra mito e realtà.

Hannah e le altre si concentra sul profondo impatto di Simone Weil, Rachel Bespaloff e Hannah Arendt sul panorama intellettuale del 20° secolo. Fusini intreccia le loro biografie con il loro pensiero filosofico e politico, illustrando come queste tre donne affrontarono gli eventi tumultuosi del loro tempo con intuito e resilienza senza pari.

Di vita si muore esplora le profondità della passione umana attraverso la lente delle tragedie di Shakespeare. Fusini esplora i paesaggi emotivi dei personaggi più tormentati di Shakespeare. Offre nuove prospettive sulle loro motivazioni e azioni e, così facendo, colma i secoli tra il mondo di Shakespeare e il nostro.

La Passione Dell’Origine ripercorre l’evoluzione delle forme letterarie moderne da Shakespeare al XX secolo, tessendo una narrazione che collega l’eroe tragico ai protagonisti dei romanzi moderni e non solo. L’analisi dell’autrice rivela l’eredità duratura di queste figure letterarie e la loro continua rilevanza nella comprensione della condizione umana.

Vivere nella tempesta è un viaggio introspettivo nella “Tempesta” di Shakespeare, esplorando i temi del potere, della redenzione e della capacità umana di perdono. L’autrice interpreta l’opera come una meditazione sulle tempeste della vita, sia letterali che metaforiche, e sul potenziale di trasformazione personale e sociale che contengono.

Nomi celebra il contributo di undici scrittrici al mondo letterario. Attraverso un coinvolgimento empatico con le loro opere e vite, l’autrice mette in luce le voci e le visioni uniche di scrittrici come Dickinson, Woolf e Ortese. Descrive la diversità e la profondità dell’espressione letteraria femminile.

La figlia del sole intreccia una narrazione attorno alla vita e agli scritti di Katherine Mansfield, catturando l’essenza del suo carattere ribelle e spirito transitorio attraverso un dialogo immaginario. Fusini approfondisce l’esplorazione di Mansfield dell’identità, dell’appartenenza e del potere di trasformazione della scrittura, presentando un ritratto sfumato della sua eredità.

Possiedo la mia anima

Titolo: Possiedo la mia anima

ISBN-13: 978-8807894466

Autore: Nadia Fusini

Editore: Feltrinelli

Edizione: 18 febbraio 2021

Pagine: 400

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Un anno con Virginia Woolf

Titolo: Un anno con Virginia Woolf

ISBN-13: 978-8854522671

Autore: Nadia Fusini

Editore: Neri Pozza

Edizione: 28 ottobre 2021

Pagine: 414

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Maestre d’amore. Giulietta, Ofelia, Desdemona e le altre

Titolo: Maestre d’amore

Sottotitolo: Giulietta, Ofelia, Desdemona e le altre

ISBN-13: 978-8806247140

Autore: Nadia Fusini

Editore: Einaudi

Edizione: 9 febbraio 2021

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Creature in bilico

Titolo: Creature in bilico

ISBN-13: 978-8806260002

Autore: Nadia Fusini

Editore: Einaudi

Edizione: 26 settembre 2023

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Hannah e le altre

Titolo: Hannah e le altre

ISBN-13: 978-8806206314

Autore: Nadia Fusini

Editore: Einaudi

Edizione: 23 aprile 2013

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Di vita si muore. Lo spettacolo delle passioni nel teatro di Shakespeare

Titolo: Di vita si muore

Sottotitolo: Lo spettacolo delle passioni nel teatro di Shakespeare

ISBN-13: 978-8804595274

Autore: Nadia Fusini

Editore: Mondadori

Edizione: 7 settembre 2010

Pagine: 495

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La Passione Dell’Origine

Titolo: La Passione Dell’Origine

ISBN-13: 978-8833894492

Autore: Nadia Fusini

Editore: Minimum Fax

Edizione: 27 gennaio 2023

Pagine: 340

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Vivere nella tempesta

Titolo: Vivere nella tempesta

ISBN-13: 978-8806225957

Autore: Nadia Fusini

Editore: Einaudi

Edizione: einaudi (5 aprile 2016)

Pagine: 205

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La figlia del sole

Titolo: La figlia del sole

ISBN-13: 978-8807897566

Autore: Fusini

Editore: Feltrinelli

Edizione: 6 gennaio 2023

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











