I 10 migliori libri di Natsuo Kirino

Di cosa parlano i libri di Natsuo Kirino

In Le quattro casalinghe di Tokyo , Natsuo Kirino presenta una narrazione avvincente in cui la pazienza della dolce e gentile Yaoyoi viene meno, portando ad azioni drammatiche e oscure contro il suo dispendioso marito. Le conseguenze delle sue azioni trascinano i suoi amici in uno scenario agghiacciante di smembramento e inganno, mettendo a nudo le correnti sotterranee della vita suburbana di Tokyo.

Grotesque svela la storia inquietante di due prostitute assassinate a Tokyo, rivelando le loro vite complesse piene di disperazione e sfida. Kirino esplora in modo intricato la loro trasformazione da studenti rispettati a figure di tragedia, intrecciata con una dura critica delle norme sociali e delle aspettative di genere.

In Pioggia sul viso , l’atmosfera dei quartieri a luci rosse di Tokyo fa da sfondo a una trama piena di suspense che coinvolge Murano Mirò. Dopo la scomparsa della sua amica in seguito a un furto da parte di uno yakuza, Miro si ritrova coinvolta in un pericoloso inseguimento per scoprire la verità, che porta a una rivelazione inquietante sulla vita segreta della sua amica.

Morbide guance porta il lettore a Hokkaido, dove il ritorno di Kasumi in patria si trasforma in una disperata ricerca della figlia scomparsa. La narrazione esplora in modo toccante i temi del tradimento, della redenzione e del peso schiacciante delle decisioni passate sulle realtà presenti.

Una storia crudele è un racconto intenso in cui Ubukata Keiko, una scrittrice di successo, scompare, lasciando dietro di sé un manoscritto che rivela la sua traumatica esperienza infantile di rapimento e il rapporto ambiguo con il suo rapitore. Kirino approfondisce la profondità psicologica del suo protagonista, esplorando i temi della sopravvivenza e il confine sfumato tra rapitore e prigioniero.

LA NOTTE DIMENTICATA DAGLI ANGELI presenta Murano Miro che indaga sulla scomparsa di un’attrice porno nello squallido ventre del quartiere dei divertimenti di Tokyo. L’indagine svela un mondo di sfruttamento e oscuri segreti, sfidando la morale e la determinazione del detective.

In segue l’ossessione di Suzuki Tamaki per un vecchio romanzo che la porta alla solitaria Motoko. Mentre approfondisce il passato dell’autore del romanzo, scopre la verità sulla natura distruttiva delle relazioni e delle identità personali modellate dalle aspettative della società.

Ambos mundos è una raccolta di storie che esplorano le complessità delle relazioni umane attraverso la vita di individui alle prese con le norme sociali e crisi personali. Ogni narrazione offre una nuova prospettiva sulle difficoltà legate al conformarsi alle aspettative della società mentre si cerca di mantenere la propria identità.

L’isola dei naufraghi ritrae un gruppo di sopravvissuti al naufragio che fondano una nuova, bizzarra società su un’isola isolata. Kirino esplora le dinamiche del potere, della sopravvivenza e della condizione umana, evidenziando gli istinti primordiali che emergono quando la civiltà viene spogliata.

Mondo reale cattura l’estate inquietante di quattro studenti le cui vite precipitano nel caos in seguito al crimine violento del loro vicino. Kirino analizza il loro coinvolgimento con il criminale, sondando la disconnessione e l’irrequietezza della gioventù giapponese.

Lista dei migliori libri di Natsuo Kirino su Amazon

Ecco la “classifica” dei 10 migliori libri di Natsuo Kirino che si trovano su Amazon.it:

Le quattro casalinghe di Tokyo

Titolo: Le quattro casalinghe di Tokyo

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8865596692

Autore: Natsuo Kirino

Traduttore: Lydia Origlia

Editore: BEAT

Edizione: New (10 ottobre 2019)

Pagine: 652

Formato: copertina flessibile







Grotesque

Titolo: Grotesque

ISBN-13: 978-8865598290

Autore: Natsuo Kirino

Traduttore: Gianluca Coci

Editore: BEAT

Edizione: 25 marzo 2021

Pagine: 848

Formato: copertina flessibile







Pioggia sul viso

Titolo: Pioggia sul viso

ISBN-13: 978-8865598313

Autore: Natsuo Kirino

Traduttore: Gianluca Coci

Editore: BEAT

Edizione: 25 marzo 2021

Pagine: 384

Formato: copertina flessibile







Morbide guance

Titolo: Morbide guance

ISBN-13: 978-8865598306

Autore: Natsuo Kirino

Traduttore: Antonietta Pastore

Editore: BEAT

Edizione: 25 marzo 2021

Pagine: 512

Formato: copertina flessibile







Una storia crudele

Titolo: Una storia crudele

ISBN-13: 978-8865597866

Autore: Natsuo Kirino

Traduttore: Gianluca Coci

Editore: BEAT

Edizione: 22 ottobre 2020

Pagine: 235

Formato: copertina flessibile







LA NOTTE DIMENTICATA DAGLI ANGELI

Titolo: LA NOTTE DIMENTICATA DAGLI ANGELI

ISBN-13: 9791255020004

Autore: Natsuo Kirino

Editore: BEAT

Edizione: 4 novembre 2022

Pagine: 448

Formato: copertina flessibile







In

Titolo: In

ISBN-13: 978-8865599709

Autore: Natsuo Kirino

Traduttore: Gianluca Coci

Editore: BEAT

Edizione: 9 settembre 2022

Pagine: 384

Formato: copertina flessibile







Ambos mundos

Titolo: Ambos mundos

ISBN-13: 978-8854529175

Autore: Natsuo Kirino

Traduttore: Gianluca Coci

Editore: Neri Pozza

Edizione: 19 marzo 2024

Pagine: 288

Formato: copertina flessibile







L’isola dei naufraghi

Titolo: L’isola dei naufraghi

ISBN-13: 978-8865599594

Autore: Natsuo Kirino

Traduttore: Gianluca Coci

Editore: BEAT

Edizione: 24 giugno 2022

Pagine: 336

Formato: copertina flessibile







Real world

Titolo: Real world

ISBN-13: 978-8854503533

Autore: Natsuo Kirino

Traduttore: Gianluca Coci

Editore: Neri Pozza

Edizione: 14 maggio 2009

Pagine: 281

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Natsuo Kirino