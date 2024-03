I 10 migliori libri di Nino Frassica

Antonino “Nino” Frassica (1950) è un attore e personaggio televisivo italiano noto per il suo marchio unico di umorismo impassibile, caratterizzato da battute assurde volte a “rovinare la logica e la lingua italiana”. Nato a Messina, Frassica si è guadagnato la fama grazie alla collaborazione con Renzo Arbore in programmi televisivi cult, sfruttando il suo talento comico per diventare una figura di rilievo nell’intrattenimento italiano.

Queste pubblicazioni offrono un approccio unico alla narrazione, in cui umorismo senza senso e aneddoti di vita reale si scontrano.

Di cosa parlano i libri di Nino Frassica

Paola è un racconto ambientato alla fine Anni ’80 e primi anni ’90 in Sicilia. Si tratta di una storia nonsenso molto apprezzata da elettori su Amazon, una sorta di “marchio di garanzia” di Frassica anche per quanto riguarda le opere letterarie.

La mia autobiografia presenta uno sguardo comico ma parzialmente veritiero sulla vita di Frassica, a partire da un racconto umoristico della sua nascita a Messina. Il testo è un giocoso mix di realtà e finzione, intriso dell’umorismo senza senso tipico di Frassica. I lettori vengono condotti in un viaggio stravagante attraverso la vita dell’autore, con storie che confondono i confini tra realtà e invenzione, invitando risate e riflessioni sulle assurdità della vita.

Vipp offre un esilarante catalogo di celebrità, o “vipp”, conosciute personalmente da Frassica. Parodia le vanità, i segreti e le stranezze di personaggi famosi attraverso aneddoti assurdi e giocosità linguistica. Il libro testimonia il talento di Frassica nel trasformare l’ordinario in straordinario, usando l’umorismo per esplorare il mondo delle celebrità in un modo satirico e accattivante.

Novella bella cattura l’essenza del genio comico di Frassica, raccogliendo il meglio dei suoi contributi giornalistici immaginati in un periodico intitolato, appunto, “Novella Bella”. È un vortice di pettegolezzi inventati, biografie bizzarre e sondaggi senza senso, che dimostrano la capacità di Frassica di intrattenere piegando la realtà con il suo ingegno.

Sani Gesualdi superstar dà vita alle storie umoristiche di Sani Gesualdi, un personaggio nato dalla mente creativa dell’autore, e le sue avventure attraverso narrazioni senza senso e distorsioni linguistiche. È un classico esempio dell’umorismo unico di Frassica, che combina elementi surreali con un linguaggio giocoso.

Terzesimo libro di Sani Gesualdi è stato criticato da un recensioni su Amazon per non essere stato all’altezza delle aspettative comiche stabilite dai lavori precedenti di Frassica.

Come diventare maghi in 15 minuti , scritto in collaborazione con Michele Foresta, decostruisce con umorismo il mondo dei maghi e degli illusionisti che ingombrano le reti televisive. Con una prefazione di Renzo Arbore, il libro promette una visione comica dell’industria della magia, con test, foto e schizzi che criticano scherzosamente i segreti e la vita dei maghi.

Il Maresciallo Frassica è un lavoro in parte autobiografico che esplora con umorismo, e con il caratteristico nonsense dell’autore, il dietro le quinte dell’amata serie TV “Don Matteo”.

Lista dei migliori libri di Nino Frassica su Amazon

Ora la “classifica” dei 10 migliori libri di Nino Frassica che sono presenti su Amazon:

Paola. Una storia vera

Titolo: Paola

Sottotitolo: Una storia vera





Prefazione: Valerio Lundini

Prefazione: Maccio Capatonda

















La mia autobiografia (70% vera 80% falsa)

Titolo: La mia autobiografia (70% vera 80% falsa)





















Vipp. Tutta la Veritàne

Titolo: Vipp

Sottotitolo: Tutta la Veritàne





















Novella bella

Titolo: Novella bella





















Sani Gesualdi superstar. Nabbe nel IIII, morve nel 1777

Titolo: Sani Gesualdi superstar

Sottotitolo: Nabbe nel IIII, morve nel 1777





















Il manovale del bravo presentatore

Titolo: Il manovale del bravo presentatore





















Terzesimo libro di Sani Gesualdi

Titolo: Terzesimo libro di Sani Gesualdi





















Come diventare maghi in 15 minuti

Titolo: Come diventare maghi in 15 minuti



Autori: Nino Frassica, Michele Foresta

















Il Maresciallo Frassica

Titolo: Il Maresciallo Frassica

























Tabella riepilogativa dei migliori libri di Nino Frassica