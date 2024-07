I 10 migliori libri di oceanografia in inglese

Questi libri di oceanografia forniscono una comprensione completa della scienza marina. Ogni volume affronta aspetti specifici dell’oceanografia, dalle proprietà fisiche ai processi biologici e al cambiamento climatico.

Di cosa parlano i libri di oceanografia

Essentials of Oceanography di Tom Garrison e Robert Ellis offre un’introduzione completa alle complessità e all’importanza dell’uso dell’oceano nel sostenere la vita. Il testo incorpora contenuti esclusivi del National Geographic, rendendo la scienza pertinente e visivamente accattivante. Descrive la natura interdisciplinare della scienza marina.

Oceanography: An Invitation to Marine Science di Tom Garrison e Robert Ellis, sviluppato in collaborazione con la National Geographic Society, copre le basi dell’oceanografia e il suo ruolo nel sostenere la vita. Include informazioni aggiornate sui cambiamenti climatici e sottolinea il processo scientifico. Questo libro integra approfondimenti di National Geographic Explorers e strumenti di apprendimento digitale per migliorare la comprensione.

Descriptive Physical Oceanography: An Introduction di Lynne Talley, George Pickard, William Emery e James Swift fornisce un’introduzione completa all’oceanografia fisica. Il testo copre l’oceanografia su larga scala basata su osservazioni, tra cui proprietà fisiche dell’acqua di mare, circolazione e analisi dei dati.

Introducing Oceanography di David Thomas e David Bowers offre una panoramica succinta della scienza oceanica. Copre le forze in azione negli oceani, la chimica dei mari e l’oceanografia biologica. È ben illustrato e pensato per studenti e lettori generici interessati al ruolo degli oceani nella regolazione del clima e nella gestione delle risorse.

Introduction to the Physical and Biological Oceanography of Shelf Seas di John Simpson spiega la fisica e la biologia fondamentali degli oceani costieri. Utilizza un approccio integrato per sviluppare la comprensione dei processi dei mari di piattaforma. Copre i controlli fisici sulla produzione biologica e sugli ecosistemi. Il libro include numerosi esempi, problemi risolti e risorse online per un ulteriore apprendimento.

Biological Oceanography: An Introduction: Second Edition di Carol Lalli fornisce una solida base di oceanografia biologica per studenti universitari. Copre le proprietà dell’acqua di mare, gli ambienti marini, le reti alimentari e gli impatti umani sugli ecosistemi marini. La seconda edizione include dati aggiornati e un nuovo capitolo sugli impatti umani. È una risorsa completa per studenti e professionisti.

Oceanography and Seamanship di William Van Dorn combina la marineria pratica con i principi oceanografici. Spiega l’oceano come ambiente operativo e offre strategie per la marineria in condizioni meteorologiche avverse. È una risorsa preziosa per marinai, pescatori commerciali e professionisti del mare, in quanto fornisce approfondimenti sulle dinamiche oceaniche e sul comportamento delle imbarcazioni.

Essentials of Oceanography di Alan Trujillo e Harold Thurman è un libro di testo bestseller che dà vita all’oceanografia con immagini dinamiche e una narrazione adatta agli studenti. La 13a edizione enfatizza il processo scientifico e include nuove funzionalità come Exploring Data e Creature Feature per coinvolgere gli studenti. Integra strumenti di apprendimento digitale per migliorare l’esperienza educativa.

Artificial Intelligence Oceanography curato da Xiaofeng Li e Fan Wang si concentra sullo sviluppo di algoritmi basati sull’intelligenza artificiale per la ricerca oceanografica. Il libro ad accesso libero fornisce esempi di inserimento di grandi dati oceanici in modelli di intelligenza artificiale per ottenere risultati ottimizzati. Funge da punto di riferimento per studiosi e studenti interessati all’intelligenza artificiale, all’informatica e al telerilevamento in oceanografia.

Biological Oceanography, 2nd Edition di Charlie Miller e Patricia Wheeler presenta una comprensione aggiornata dell’ecologia oceanica. Descrive il carattere degli organismi marini e la loro importanza per i loro habitat. Il libro copre i processi pelagici e bentonici, le sorgenti idrotermali e l’impatto del cambiamento climatico. È essenziale per studenti avanzati ed ecologi marini.

Lista dei migliori libri di oceanografia su Amazon

Ecco la lista dei 10 migliori libri di oceanografia che si possono comprare su Amazon.it:

Essentials of Oceanography

Titolo: Essentials of Oceanography

ISBN-13: 978-1337098649

Autori: Tom Garrison, Robert Ellis

Editore: Brooks/Cole Pub Co

Edizione: ottava (1 gennaio 2017)

Pagine: 298

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Oceanography: An Invitation to Marine Science

Titolo: Oceanography

Sottotitolo: An Invitation to Marine Science

ISBN-13: 978-0357452752

Autori: Tom Garrison, Robert Ellis

Editore: Cengage Learning

Edizione: decima (1 gennaio 2021)

Pagine: 641

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Descriptive Physical Oceanography: An Introduction

Titolo: Descriptive Physical Oceanography

Sottotitolo: An Introduction

ISBN-13: 978-0750645522, 0000750645520

Autori: Lynne D. Talley, George L. Pickard, William J. Emery, James H. Swift

Editore: Academic Pr

Edizione: sesta (10 giugno 2011)

Pagine: 555

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Introducing Oceanography

Titolo: Introducing Oceanography

ISBN-13: 978-1780460956

Autori: David N. Thomas, David G. Bowers

Editore: Dunedin Academic Pr Ltd

Edizione: seconda (27 maggio 2021)

Pagine: 191

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Introduction to the Physical and Biological Oceanography of Shelf Seas

Titolo: Introduction to the Physical and Biological Oceanography of Shelf Seas

ISBN-13: 978-0521701488, 9780521397261

Autore: John H. Simpson

Editore: Cambridge University Press

Edizione: 29 marzo 2012

Pagine: 466

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Biological Oceanography: An Introduction: Second Edition

Titolo: Biological Oceanography: An Introduction

Sottotitolo: Second Edition

ISBN-13: 978-0750633840

Autore: Carol Lalli

Editore: Butterworth-Heinemann

Edizione: seconda (16 maggio 1997)

Pagine: 336

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Oceanography and Seamanship

Titolo: Oceanography and Seamanship

ISBN-13: 978-0870334344

Autore: William G. Van Dorn

Illustratore: Richard Van Dorn

Editore: Cornell Maritime Pr/Tidewater Pub

Edizione: seconda (30 luglio 2009)

Pagine: 453

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Essentials of Oceanography

Titolo: Essentials of Oceanography

ISBN-13: 978-0134891521

Autori: Alan P. Trujillo, Harold V. Thurman

Editore: Pearson College Div

Edizione: tredicesima

Pagine: 601

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Artificial Intelligence Oceanography

Titolo: Artificial Intelligence Oceanography

ISBN-13: 978-9811963773

Autori: Xiaofeng Li (a cura di), Fan Wang (a cura di)

Editore: Springer Nature

Edizione: 1st ed. 2023 (4 febbraio 2023)

Pagine: 360

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Biological Oceanography, 2nd Edition

Titolo: Biological Oceanography, 2nd Edition

ISBN-13: 978-1444333022

Autore: Miller

Editore: Wiley-Blackwell

Edizione: seconda (11 maggio 2012)

Pagine: 498

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











Tabella riepilogativa dei migliori libri di oceanografia