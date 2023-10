I 10 migliori libri di odontoiatria restaurativa

I libri di odontoiatria restaurativa approfondiscono l’arte e la scienza del ripristino dei sorrisi; sono tesori per studenti di odontoiatria, professionisti e chiunque sia appassionato delle complessità della salute orale.

Di cosa parlano i libri di odontoiatria restaurativa?

Il primo titolo, Odontoiatria restaurativa. Procedura di trattamento e prospettive future , a cura di Brenna Franco, riunisce i contributi scientifici dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa. Odontoiatria Restaurativa Estetica , edito da AIC, è incentrato sull’estetica nell’odontoiatria moderna. Si avventura oltre la mera bellezza superficiale, illustrando paradigmi avanzati nei trattamenti dentali restaurativi con implicazioni estetiche.

Seguendo un percorso più specializzato, le Solutions si concentra principalmente sulle tecniche restaurative adesive. Diviso in due volumi, copre le ipotesi diagnostiche, i materiali essenziali e le tecniche di restauro diretto della cavità. Inoltre, il lavoro tocca anche gli interventi chirurgici relativi ai margini delle lesioni subgengivali, sottolineando l’approccio mini-invasivo e innovativo dell’autore.

In tema di restauro diretto, Restauri Diretti nei Settori Posteriori di Salvatore Scolavino e Gaetano Paolone propone procedimenti moderni per restauri in resina composita dei denti posteriori. Mettendo in risalto l’anatomia dentale, il volume guida efficacemente il lettore attraverso le fasi che vanno dalla diagnosi alla lucidatura dei restauri.

Per coloro che si interessano all’approccio biomimetico, c’è Odontoiatria Restaurativa Biomimetica di Pascal Magne e Urs Belser si basa proprio su questo principio, un principio per il quale il dente intatto serva da modello per i restauri.

Il regno dell’odontoiatria restaurativa è vasto e intricato, con esperti che approfondiscono costantemente tecniche innovative e condividono le loro intuizioni. Uno di questi compendi è Restauri diretti nei settori anteriori , scritto da Paolone e Scolavino. Questo volume offre un’esplorazione approfondita del restauro adesivo per i denti anteriori. Combinando illustrazioni vivide con contenuti didattici ben articolati, gli autori guidano i lettori attraverso le sfumature dell’odontoiatria estetica, enfatizzando forma e colore.

Giuseppe Iacona introduce Manuale di odontoiatria conservativa . Riflette sull’evoluzione del restauro guidato dall’estetica. Comprende un approccio diagnostico completo alle strategie conservatrici, sottolineando la fusione di teoria e pratica. Ricco di casi clinici, questo lavoro è un manuale essenziale per i professionisti dentali in erba e per i professionisti esperti che cercano raffinatezza.

Lista dei migliori libri di odontoiatria restaurativa su Amazon

E adesso l’elenco dei 10 migliori libri di odontoiatria restaurativa che si possono trovare su Amazon italiano:

Odontoiatria restaurativa. Procedure di trattamento e prospettive future

Titolo: Odontoiatria restaurativa

Sottotitolo: Procedure di trattamento e prospettive future

ISBN-13: 978-8821442407

Autore: Franco Brenna

Editore: Edra

Edizione: 18 aprile 2016

Pagine: 792

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Odontoiatria Restaurativa Estetica

Titolo: Odontoiatria Restaurativa Estetica

ISBN-13: 978-8874920730

Autore: AIC (a cura di)

Editore: Quintessenza Edizioni srl

Edizione: Edizione standard (1 gennaio 2021)

Pagine: 616

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Solutions. Tecniche restaurative adesive e procedure chirurgiche integrate.

Titolo: Solutions

Sottotitolo: Tecniche restaurative adesive e procedure chirurgiche integrate.

ISBN-13: 978-8821449727

Autore: Marco Veneziani

Editore: Edra

Edizione: Prima edizione (8 agosto 2021)

Pagine: 760

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Restauri Diretti nei Settori Posteriori

Titolo: Restauri Diretti nei Settori Posteriori

ISBN-13: 978-8874920624

Autori: Salvatore Scolavino, Gaetano Paolone

Editore: Quintessenza Edizioni srl

Edizione: Edizione standard (1 gennaio 2018)

Pagine: 404

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Odontoiatria Restaurativa Biomimetica. 2 Volumi con Cofanetto

Titolo: Odontoiatria Restaurativa Biomimetica

Sottotitolo: 2 Volumi con Cofanetto

ISBN-13: 978-8874920945

Autori: Pascal Magne, Urs Belser

Editore: Quintessenza Edizioni srl

Edizione: Edizione standard (22 gennaio 2023)

Pagine: 888

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Restauri diretti nei settori anteriori

Titolo: Restauri diretti nei settori anteriori

ISBN-13: 978-8874920990

Autori: Gaetano Paolone, Salvatore Scolavino

Editore: Quintessenza Edizioni SRL

Edizione: 1st Edition

Pagine: 462

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Manuale di Odontoiatria Conservativa: L’evoluzione del restauro esteticamente guidato

Titolo: Manuale di Odontoiatria Conservativa

Sottotitolo: L’evoluzione del restauro esteticamente guidato

ISBN-13: 9798702383156

Autore: Dr. Giuseppe Iacona

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 223

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Materiali per l’odontoiatria restaurativa

Titolo: Materiali per l’odontoiatria restaurativa

ISBN-13: 978-8821424182

Autore: Robert Craig

Editore: Elsevier

Edizione: 1 settembre 1998

Pagine: 624

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Introduzione all’odontoiatria restaurativa

Titolo: Introduzione all’odontoiatria restaurativa

ISBN-13: 978-8879998796

Autori: Claudio Poggio, Stefano Bianchi

Editore: Aracne

Edizione: 1. (1 gennaio 2004)

Pagine: 320

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Restorative Dentistry

Titolo: Restorative Dentistry

ISBN-13: 978-0323075886

Autore: Italian Ac

Editore: Mosby

Edizione: prima (19 maggio 2011)

Pagine: 688

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











