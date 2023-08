I 10 migliori libri di Oriana Fallaci

Questi libri di Oriana Fallaci esplorano temi come i diritti delle donne, il giornalismo e la politica globale, offrendo prospettive approfondite.

Di cosa parlano i libri di Oriana Fallaci?

Sebbene questi libri coprano argomenti diversi, offrono collettivamente una visione completa del viaggio intellettuale di Oriana Fallaci e del suo impatto sul giornalismo e sul discorso femminista.

Uno dei temi più importanti che attraversano questi libri è il ruolo e la condizione delle donne nella società. Gli scritti della Fallaci su questo argomento sfidano le norme convenzionali e forniscono spunti sulle lotte e sulle esperienze delle donne in tutto il mondo. I suoi primi lavori accompagnano i lettori in un viaggio intorno al mondo per esplorare la vita delle donne in diverse culture, facendo luce su questioni come i matrimoni precoci, il velo e le disuguaglianze di genere.

Un’altra opera degna di nota, “Lettera a un bambino mai nato”, approfondisce le complessità della maternità e della scelta. La scrittura introspettiva della Fallaci in questo libro offre una prospettiva unica sui dilemmi emotivi ed etici affrontati dalle donne.

In “Le radici dell’odio”, la Fallaci discute le sue opinioni impenitenti sull’Islam e le sue esperienze raccontate dai paesi islamici. Il suo approccio senza esclusione di colpi nell’affrontare argomenti delicati in questo testo lo rende una lettura stimolante.

Le interviste della Fallaci a personaggi di spicco del XX secolo sono raccolte in “Intervista con la storia”. Questo libro fornisce ai lettori uno sguardo sulle menti di leader influenti, rendendolo una risorsa preziosa per chi è interessato alla storia e alla politica.

Infine, “Se nascerai donna” mette in mostra gli incontri della Fallaci con figure femminili del suo tempo, tra cui femministe e donne iconiche in vari campi. Serve come testimonianza del suo impegno nel documentare il ruolo mutevole delle donne nel 20° secolo.

Lista dei migliori libri di Oriana Fallaci su Amazon

E adesso la top list dei 10 migliori libri di Oriana Fallaci che si possono comprare su Amazon:

Il sesso inutile. Viaggio intorno alla donna

Titolo: Il sesso inutile

Sottotitolo: Viaggio intorno alla donna

ISBN-13: 978-8817028356

Autore: Oriana Fallaci

Editore: Rizzoli

Edizione: prima (21 gennaio 2009)

Pagine: 219

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Lettera a un bambino mai nato

Titolo: Lettera a un bambino mai nato

ISBN-13:

Autore: Oriana Fallaci

Editore: Rizzoli

Edizione: rizzoli vario

Pagine: 104

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Intervista con la storia

Titolo: Intervista con la storia

ISBN-13: 978-8817077606

Autore: Oriana Fallaci

Editore: Rizzoli

Edizione: 1 ottobre 2014

Pagine: 892

Recensioni: vedi

Formato: Forniture assortite







Le radici dell’odio. La mia verità sull’Islam

Titolo: Le radici dell’odio

Sottotitolo: La mia verità sull’Islam

ISBN-13: 978-8817093279

Autore: Oriana Fallaci

Prefazione: Lucia Annunziata

Editore: Rizzoli

Edizione: 30 marzo 2017

Pagine: 480

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Niente e così sia

Titolo: Niente e così sia

ISBN-13: 978-8817038829

Autore: Oriana Fallaci

Prefazione: Lorenzo Cremonesi

Editore: Rizzoli

Edizione: Bur – Corriere della sera (20 ottobre 2010)

Pagine: 444

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Se nascerai donna

Titolo: Se nascerai donna

ISBN-13: 978-8817149341

Autore: Oriana Fallaci

Editore: Rizzoli

Edizione: 20 ottobre 2020

Pagine: 352

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Intervista con il potere

Titolo: Intervista con il potere

ISBN-13: 978-8817044356

Autore: Oriana Fallaci

Prefazione: Antonio Socci

Editore: Rizzoli

Edizione: 1 dicembre 2010

Pagine: 630

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La rabbia e l’orgoglio

Titolo: La rabbia e l’orgoglio

ISBN-13: 978-8817077644

Autore: Oriana Fallaci

Prefazione: Ferruccio De Bortoli

Editore: Rizzoli

Edizione: 17 settembre 2014

Pagine: 171

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Un cappello pieno di ciliege

Titolo: Un cappello pieno di ciliege

ISBN-13: 978-8817034968

Autore: Oriana Fallaci

Editore: Rizzoli

Edizione: prima (15 luglio 2009)

Pagine: 859

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Oriana Fallaci intervista sé stessa-L’Apocalisse

Titolo: Oriana Fallaci intervista sé stessa-L’Apocalisse

ISBN-13: 978-8817077682

Autore: Oriana Fallaci

Editore: Rizzoli

Edizione: 17 settembre 2014

Pagine: 234

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri di Oriana Fallaci





Tabella riepilogativa dei migliori libri di Oriana Fallaci