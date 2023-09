I 10 migliori libri di Paola Mastrocola

I libri di Paola Mastrocola coprono un ampio spettro di esperienze ed emozioni umane. Dalle sfide dell’istruzione all’esplorazione dell’amore e alla scoperta di sé, le sue narrazioni offrono ai lettori l’opportunità di riflettere sulle complessità della vita.

Di cosa parlano i libri di Paola Mastrocola?

Abbiamo Una barca nel bosco , un racconto di formazione che segue Gaspare Torrente, un giovane aspirante studioso di latino proveniente da una piccola isola del Sud Italia che si ritrova alla deriva nelle acque sconosciute del sistema educativo torinese. Questo libro dipinge un quadro vivido del viaggio di Gaspare, evidenziando le sfide che deve affrontare nel navigare in un mondo che sembra non sincronizzato con le sue attività intellettuali.

Passando a L’amore prima di noi , Mastrocola approfondisce il tema senza tempo dell’amore attraverso una raccolta di miti e storie. Queste narrazioni esplorano le varie forme di amore che ci collegano alle persone, ai luoghi e al mondo stesso. L’autrice pone domande profonde sulla natura dell’amore, della bellezza e delle promesse, intrecciandole in un arazzo di racconti che trascendono il tempo e lo spazio.

Successivamente, Che animale sei? Storia di una pennuta introduce i lettori a un personaggio accattivante: un uccello senza nome che intraprende una ricerca per scoprire la sua vera identità. Questa storia stravagante ma significativa sottolinea l’importanza della scoperta di sé e l’impatto delle domande che ci poniamo.

In Leone , l’autore ci porta in un ambiente contemporaneo, un quartiere noto come “Il Bussolo”. Qui seguiamo le vite di Katia, una madre single alle prese con le esigenze della vita, e di suo figlio Leone, un bambino timido e solitario. Leone possiede un’abilità unica: prega apertamente e spontaneamente in varie situazioni, attirando l’attenzione e il fascino di chi lo circonda.

L’esercito delle cose inutili presenta una narrazione che prende svolte inaspettate. In un incontro casuale, la storia ci conduce in un mondo abitato da un assortimento di personaggi peculiari, tra cui asini, libri, acrobati e collezionisti di francobolli. Al centro della narrazione c’è Guglielmo, un ragazzo le cui stravaganti lettere svelano gradualmente la storia della sua vita.

Continuiamo con Non so niente di te , dove Paola Mastrocola ci presenta Filippo Cantirami, giovane economista intrappolato nel caos di un’invasione di pecore a Oxford. In questo scenario insolito, la storia approfondisce i misteri che circondano Fil, il suo patto segreto con Jeremy e il loro enigmatico scambio. Questo romanzo offre una prospettiva unica sulle crisi contemporanee, viste da un punto di vista futuro, invitando i lettori a contemplare il concetto di tempo e la possibilità di reimmaginarlo.

Passando a Il danno scolastico , scritto in collaborazione con Paola Mastrocola e Luca Ricolfi, il libro esamina criticamente il paradosso del sistema educativo democratico. Evidenzia come un sistema ben intenzionato, progettato per sollevare i più vulnerabili, amplia inavvertitamente il divario tra le classi sociali.

In La gallina volante , Paola Mastrocola racconta la storia di Carla, insegnante di lettere a Torino, e della sua profondo legame con il suo studente sensibile e intelligente, Tanni. Tra le sfide della vita quotidiana, Carla e Tanni condividono un sogno insolito: insegnare a volare alle galline.

La scuola raccontata al mio cane di Paola Mastrocola fornisce un resoconto sincero delle sfide affrontate dagli insegnanti di letteratura di oggi. Scritto come un dialogo con il suo cane, Mastrocola affronta la trasformazione del sistema educativo, sottolineando la necessità di insegnare agli studenti non solo come apprendere ma anche come insegnare.

L’anno Che Non Caddero Le Foglie accompagna i lettori in un viaggio stravagante in un mondo dove le foglie si rifiutano di cadere durante l’autunno. Questa storia, ambientata in un villaggio, ruota attorno a uno scoiattolo curioso, ai bambini che notano l’anomalia e ai venti che trasportano le loro storie.

Lista dei migliori libri di Paola Mastrocola su Amazon

E adesso la lista dei 10 migliori libri di Paola Mastrocola che sono presenti su Amazon.it:

Una barca nel bosco

Titolo: Una barca nel bosco

ISBN-13: 978-8823531154

Autore: Paola Mastrocola

Editore: Guanda

Edizione: 21 ottobre 2022

Pagine: 264

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’amore prima di noi

Titolo: L’amore prima di noi

ISBN-13: 978-8806237318

Autore: Paola Mastrocola

Editore: Einaudi

Edizione: 17 aprile 2018

Pagine: 318

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Che animale sei? Storia di una pennuta

Titolo: Che animale sei? Storia di una pennuta

ISBN-13: 978-8823503267

Autore: Paola Mastrocola

Illustratore: Simona Mulazzani

Editore: Guanda

Edizione: decima (24 gennaio 2013)

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Leone

Titolo: Leone

ISBN-13: 978-8806244651

Autore: Paola Mastrocola

Editore: Einaudi

Edizione: I ED. (12 maggio 2020)

Pagine: 232

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’esercito delle cose inutili

Titolo: L’esercito delle cose inutili

ISBN-13: 978-8806223922

Autore: Paola Mastrocola

Editore: Einaudi

Edizione: 17 febbraio 2015

Pagine: 212

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Non so niente di te

Titolo: Non so niente di te

ISBN-13: 978-8806231989

Autore: Paola Mastrocola

Editore: Einaudi

Edizione: 13 settembre 2016

Pagine: 334

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il danno scolastico. La scuola progressista come macchina della disuguaglianza

Titolo: Il danno scolastico

Sottotitolo: La scuola progressista come macchina della disuguaglianza

ISBN-13: 978-8834604694

Autori: Paola Mastrocola, Luca Ricolfi

Editore: La nave di Teseo

Edizione: 14 ottobre 2021

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La gallina volante

Titolo: La gallina volante

ISBN-13: 978-8823518773

Autore: Paola Mastrocola

Editore: Guanda

Edizione: 7 dicembre 2017

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La scuola raccontata al mio cane

Titolo: La scuola raccontata al mio cane

ISBN-13: 978-8823532809

Autore: Paola Mastrocola

Editore: Guanda

Edizione: 6 ottobre 2023

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











