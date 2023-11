I 10 migliori libri di Paolo Borzacchiello

Paolo Borzacchiello è un autore italiano specializzato in opere che si rivelano di interesse per per l’individuo introspettivo, l’aspirante comunicatore e il pragmatico ricercatore della felicità. Si rivolgono a un pubblico diversificato, da quelli incuriositi dalla relazione tra narrazione e auto-miglioramento ai professionisti desiderosi di affinare il proprio vantaggio comunicativo.

Di cosa parlano i libri di Paolo Borzacchiello?

Scavando nel regno del cambiamento personale e nel potere sfumato delle parole, La parola magica di Paolo Borzacchiello intreccia una narrazione che è tanto illuminante quanto divertente. Sullo sfondo della Londra moderna, incontriamo Leonard Want, una figura profondamente esperta di linguistica persuasiva, coinvolto in un dibattito celestiale sul destino dell’umanità.

Andando avanti, la pubblicazione Basta dirlo funge da guida pratica per chiunque desideri migliorare le proprie capacità comunicative. Qui Borzacchiello distilla la sua vasta conoscenza in consigli chiari, concentrandosi sulla potenza delle nostre scelte linguistiche. Questo lavoro identifica i modelli verbali che ci danno potere e quelli che ci ostacolano. È un manuale essenziale per affermare l’autorità e promuovere l’autostima.

Per coloro che cercano appagamento nelle circostanze attuali, Forse sei già felice e non lo sai potrebbe essere una rivelazione. Sfidando l’ottimismo insostenibile spacciato dalle tradizionali guide di auto-aiuto, questo volume porta una dose di realtà.

Il super senso ci porta in un altro viaggio con Leonard Want, questa volta a Washington, DC, tra tumulti politici e incontri divini. Questa storia funge anche da corso coinvolgente sulla profilazione e sulle “cinque intelligenze”, promettendo di affinare la percezione del lettore e rivelare uno strato di realtà precedentemente inosservato.

Il codice segreto del linguaggio è un corso di perfezionamento sull’affinamento dell’intelligenza linguistica in dieci passaggi strutturati. Ideale per coloro che desiderano costruire meticolosamente la propria comunicazione, quest’opera rappresenta un invito ad analizzare e ricostruire il proprio approccio linguistico, promettendo maestria nella creazione del dialogo perfetto.

La quinta essenza di Paolo Borzacchiello esplora il concetto di accesso alla nostra energia più interiore capace di cambiamento profondo. Suggerisce che attingere a questo nucleo può cambiare la propria vita semplicemente come dissetarsi o voltare pagina, fornendo una lettura potenzialmente trasformativa per coloro che cercano una crescita personale.

Parole per vendere , invece, adotta un approccio pratico alla linguistica in ambito professionale. Approfondisce la potenza delle parole, soprattutto nelle vendite e nella negoziazione, sottolineando l’uso del linguaggio per migliorare i risultati.

Passando dal potere delle parole al regno dell’autodifesa emotiva, Nessuno può farti star male senza il tuo permesso scritto da Elisa Sednaoui e Paolo Borzacchiello, si propone come una guida alla gestione delle emozioni e delle relazioni interpersonali. Ideale per le persone che desiderano migliorare la propria resilienza emotiva, questo libro promette di essere un compagno edificante che semplifica la natura complessa delle nostre sfide emotive quotidiane.

Promuovendo il tema dell’arricchimento personale, Colleziona attimi di altissimo splendore , scritta in collaborazione con Paolo Stella, sposta l’attenzione dal dalla ricerca della felicità all’apprezzamento dei momenti fugaci della vita. Questo testo è un chiaro appello a riconoscere e raccogliere la bellezza nell’ordinario.

Infine, nel campo del coinvolgimento dei clienti e delle vendite, HCE. La scienza delle interazioni umane , scritto in collaborazione con Luca Mazzilli, offre approfondimenti sulla scienza delle vendite e del coinvolgimento del cliente. Adottando il metodo E3, fondato sulle neuroscienze e sul comportamento umano, questo lavoro si rivolge a professionisti desiderosi di affinare il proprio approccio di vendita e garantire transazioni di successo.

Lista dei migliori libri di Paolo Borzacchiello su Amazon

In basso la lista dei 10 migliori libri di Paolo Borzacchiello che sono presenti su Amazon:

La parola magica

Titolo: La parola magica

ISBN-13: 978-8804710387

Autore: Paolo Borzacchiello

Editore: Mondadori

Edizione: 14 maggio 2019

Pagine: 270

Basta dirlo. Le parole da scegliere e le parole da evitare per una vita felice

Titolo: Basta dirlo

Sottotitolo: Le parole da scegliere e le parole da evitare per una vita felice

ISBN-13: 978-8804747277

Autore: Paolo Borzacchiello

Editore: Mondadori

Edizione: 4 luglio 2023

Pagine: 192

Il super senso

Titolo: Il super senso

ISBN-13: 978-8804730019

Autore: Paolo Borzacchiello

Editore: Mondadori

Edizione: 20 ottobre 2020

Pagine: 320

La quinta essenza. Leggi, lasciati andare e accedi al tuo prossimo livello

Titolo: La quinta essenza

Sottotitolo: Leggi, lasciati andare e accedi al tuo prossimo livello

ISBN-13: 978-8804742135

Autore: Paolo Borzacchiello

Editore: Mondadori

Edizione: 25 gennaio 2022

Pagine: 256

Parole per vendere: Scopri le parole per migliorare i tuoi risultati

Titolo: Parole per vendere

Sottotitolo: Scopri le parole per migliorare i tuoi risultati

ISBN-13: 978-8833621302

Autore: Paolo Borzacchiello

Editore: Unicomunicazione.it

Edizione: 8 maggio 2023

Pagine: 222

Nessuno può farti star male senza il tuo permesso. Breve corso di autodifesa emotiva

Titolo: Nessuno può farti star male senza il tuo permesso

Sottotitolo: Breve corso di autodifesa emotiva

ISBN-13: 978-8804755333

Autori: Paolo Borzacchiello, Elisa Sednaoui

Editore: Mondadori

Edizione: 17 maggio 2022

Pagine: 192

Colleziona attimi di altissimo splendore. Un’alternativa alla felicità

Titolo: Colleziona attimi di altissimo splendore

Sottotitolo: Un’alternativa alla felicità

ISBN-13: 978-8804777991

Autori: Paolo Borzacchiello, Paolo Stella

Editore: Mondadori

Edizione: 27 giugno 2023

Pagine: 240

HCE. La scienza delle interazioni umane. La vendita e l’ingaggio del cliente

Titolo: HCE

Sottotitolo: La scienza delle interazioni umane. La vendita e l’ingaggio del cliente

ISBN-13: 978-8858029558

Autori: Paolo Borzacchiello, Luca Mazzilli

Editore: Gribaudo

Edizione: 17 giugno 2021

Pagine: 200

