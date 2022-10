I 10 migliori libri di pedologia

La pedologia è lo studio del suolo, una scienza che si applica soprattutto nel contesto dell’agricoltura. La pedologia si concentra su tutte le proprietà e gli aspetti del suolo, ad esempio le proprietà fisiche e chimiche, ma anche sul ruolo dei microrganismi e degli organismi in generale che possono influenzare la resa delle colture. Proprio per questo la pedologia può essere considerata come una scienza multidisciplinare: un pedologo deve avere conoscenze di fisica, di chimica e di microbiologia e anche conoscenze riguardo alle analisi di laboratorio e di campionamento.

In Italia esiste l’esame di pedologia generale e fisica del suolo (per il corso di laurea in scienze forestali e ambientali). Su Amazon ci sono diversi testi che possono aiutare gli studenti universitari onde prepararsi per il corso e per l’esame. Diversi dei testi presenti su Amazon sono infatti a “introduttivi” alla materia. Tuttavia esistono anche diversi testi di pedologia indirizzati ai ragazzi degli istituti professionali che potrebbero rivelarsi utili anche ai soli interessati o a chi vuole una “infarinatura” dell’argomento.

Lista dei migliori libri di pedologia su Amazon

Ed ora la lista dei 10 migliori libri di pedologia che si possono trovare su Amazon:

Fondamenti di pedologia

Titolo: Fondamenti di pedologia

ISBN-10: 8895315751

ISBN-13: 9788895315751

Autore: Carmelo Dazzi

Editore: Le Penseur

Edizione: terza (16 marzo 2021)

Note: ediz. illustrata

Pagine: 408

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Basi di pedologia. Cos’è il suolo, come si forma, come va descritto e classificato

Titolo: Basi di pedologia

Sottotitolo: Cos’è il suolo, come si forma, come va descritto e classificato

ISBN-10: 8850656073

ISBN-13: 9788850656073

Autore: Giacomo Certini, Fiorenzo Cesare Ugolini

Editore: Edagricole Calderini

Edizione: seconda (4 marzo 2021)

Note: nuova ediz.

Pagine: 230

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Fondamenti di pedologia

Titolo: Fondamenti di pedologia

ISBN-10: 8895315379

ISBN-13: 9788895315379

Autore: Carmelo Dazzi

Editore: Le Penseur

Edizione: seconda (20 aprile 2016)

Pagine: 384

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Pedologia

Titolo: Pedologia

ISBN-10: 8852900839

ISBN-13: 9788852900839

Autore: Giuseppe Rizzitano

Editore: Edagricole Scolastico

Edizione: 23 marzo 2011

Note: per gli Ist. professionali per l’agricoltura. Con espansione online

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Lezioni di ecologia e pedologia

Titolo: Lezioni di ecologia e pedologia

ISBN-10: 8848266505

ISBN-13: 9788848266505

Autore: Roberto Spigarolo, Maurizio Lapadula, Stefano Gomarasca

Editore: Poseidonia Scuola

Edizione: 9 settembre 2022

Note: per il 1° biennio degli Ist. tecnici agrari. Con e-book. Con espansione online

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Scienze e tecnologie applicate agroambientali. Ecologia e pedologia

Titolo: Scienze e tecnologie applicate agroambientali. Ecologia e pedologia

ISBN-10: 8883612657

ISBN-13: 9788883612657

Autore: Aa.Vv.

Editore: REDA

Edizione: 30 settembre 2015

Note: per le Scuole superiori. Con e-book. Con espansione online

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Lezioni di ecologia e pedologia

Titolo: Lezioni di ecologia e pedologia

ISBN-10: 8848261807

ISBN-13: 9788848261807

Autore: Maurizio Lapadula, Severo Ronzoni, Roberto Spigarolo

Editore: Poseidonia Scuola

Edizione: seconda (1 giugno 2016)

Note: vol. unico. Per gli Ist. professionali per l’agricoltura. Con e-book. Con espansione online

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Fondamenti di chimica del suolo

Titolo: Fondamenti di chimica del suolo

ISBN-10: 8855533621

ISBN-13: 9788855533621

Autore: Sequi paolo

Collaboratore: Sequi paolo

Editore: Patron

Pagine: 295

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Nuovo Geopedologia, ecologia, territorio

Titolo: Nuovo Geopedologia, ecologia, territorio

ISBN-10: 8883613241

ISBN-13: 9788883613241

Autore: S. Oggioni, S. Minelli, S. Patelli

Editore: REDA

Edizione: 1 gennaio 2019

Note: per gli Ist. tecnici e professionali. Con e-book. Con espansione online

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi











