I 10 migliori libri di pirotecnica

Benvenuto in una raccolta di libri su Amazon che ruotano attorno all’affascinante mondo degli articoli pirotecnici. In questo assortimento troverai testi che coprono vari aspetti di questo campo dinamico, offrendo sia approfondimenti introduttivi che conoscenze complete per appassionati, professionisti e menti curiose.

Di cosa parlano i libri di pirotecnica?

Questi libri cercano di svelare i misteri dei fuochi d’artificio e la scienza dietro spettacoli abbaglianti all’approfondimento così come gli aspetti legali e le misure di sicurezza del settore.

In primo luogo, ci sono libri che cercano di rendere la scienza dietro i fuochi d’artificio accessibile e coinvolgente per un pubblico generale. Per coloro che potrebbero trovare intimidatori la chimica e la fisica, un libro offre un modo accessibile per conoscere i principi scientifici alla base dei fuochi d’artificio senza addentrarsi in formule complesse. Si concentra sui segreti dell’arte pirotecnica, spiegando in modo semplificato fenomeni come le esplosioni e i colori dei fuochi d’artificio.

D’altra parte, ci sono volumi più tecnici progettati per le persone che intraprendono una carriera nel settore pirotecnico. Questi testi forniscono conoscenze approfondite su argomenti come la classificazione dei fuochi d’artificio, gli aspetti legali della manipolazione degli esplosivi e i protocolli di sicurezza per la gestione delle fabbriche e dei depositi di fuochi d’artificio. Servono anche come risorse preziose per coloro che si preparano per gli esami di licenza sul campo.

Alcuni libri approfondiscono la storia e l’architettura degli spettacoli pirotecnici, esplorando gli aspetti culturali e storici degli spettacoli pirotecnici.

È importante notare che, sebbene la maggior parte di questi libri fornisca spunti pratici, non sono manuali per pericolosi esperimenti fai-da-te. Danno priorità alla sicurezza e al rispetto delle normative.

Lista dei migliori libri di pirotecnica su Amazon

E adesso l’elenco dei 10 migliori libri di pirotecnica che sono disponibili su Amazon:

Abilitazione allo sparo e alla vendita di fuochi d’artificio

Titolo: Abilitazione allo sparo e alla vendita di fuochi d’artificio

ISBN-13: 978-8857902203

Autore: Fabio Mosca

Editore: Flaccovio Dario

Edizione: 1 settembre 2013

Pagine: 191

Formato: copertina flessibile







Il teatro del fuoco. Storie, vicende e architetture della pirotecnica

Titolo: Il teatro del fuoco

Sottotitolo: Storie, vicende e architetture della pirotecnica

ISBN-13: 978-8870215151

Autore: Claudio Di Lorenzo

Editore: Franco Muzzio Editore

Edizione: 1 dicembre 1990

Pagine: 180

Formato: copertina flessibile







Fuochi pirotecnici ed esplosivi da mina

Titolo: Fuochi pirotecnici ed esplosivi da mina

ISBN-13: 978-8863104004

Autore: Agatino Cinardi

Editore: EPC

Edizione: seconda (1 giugno 2012)

Pagine: 800

Formato: copertina flessibile







Fabbriche e depositi di fuochi pirotecnici. Installazione e gestione in sicurezza

Titolo: Fabbriche e depositi di fuochi pirotecnici

Sottotitolo: Installazione e gestione in sicurezza

ISBN-13: 978-8864022833

Autore: Antonio Tisci

Editore: Croce Libreria

Edizione: 17 maggio 2016

Pagine: 220

Formato: copertina flessibile







La polvere Flash

Titolo: La polvere Flash

ISBN-13: 978-1695765702

Autore: Danilo Coppe

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 110

Formato: copertina flessibile







Pyrotechnics

Titolo: Pyrotechnics

ISBN-13: 978-0820601120

Autore: George W. Weingart

Editore: Chemical Pub Co

Edizione: 2. (28 febbraio 1947)

Pagine: 244

Formato: copertina rigida







High Explosives, Propellants and Pyrotechnics

Titolo: High Explosives, Propellants and Pyrotechnics

ISBN-13: 978-3110660524

Autore: Ernst-christian Koch

Editore: De Gruyter

Edizione: prima (18 gennaio 2021)

Pagine: 530

Formato: copertina flessibile











