I 10 migliori libri di prescrittura

Benvenuti in questo assortimento di libri incentrati sul tema della “prescrittura”, una fase importante durante la quale bambini, ancor prima di imparare a scrivere, cominciano a capire come tracciare le prime lettere. Queste pubblicazioni approfondiscono vari aspetti della pre-scrittura offrendo preziose risorse e attività per i bambini nei loro primi anni.

Di cosa parlano i libri di prescrittura?

Alcuni libri forniscono una base completa per le abilità di pre-scrittura, pre-lettura e pre-matematica, mentre altri si concentrano su aspetti specifici all’interno del solo dominio della prescrittura. Ad esempio, Prescrittura, prelettura, precalcolo si distingue come una meravigliosa risorsa, completa di fogli di lavoro e attività coinvolgenti. Inoltre, incorpora una sezione per il coding, naturalmente adattata per i bambini in età prescolare. Anche Operiamo insieme offre un approccio completo alla pre-lettura, alla pre-scrittura, e abilità pre-matematiche. Questo libro presenta una risorsa preziosa per i giovani studenti, con illustrazioni accattivanti per stimolare il loro interesse.

Un titolo che si concentra sulla sulla prescrittura in questa raccolta è Dalla prescrittura alla scrittura , con un amabile personaggio di nome Emilio che guida i bambini attraverso attività progressivamente complesse legate alla pre-scrittura. Incoraggia la personalizzazione attraverso i disegni e la pratica della scrittura.

Altri dettagli

Le date di pubblicazione possono variare. Ad esempio, Percorso 3P è stato pubblicato nell’aprile 2009, diventando così uno delle edizioni più vecchie. Al contrario, Il mio quaderno di prescrittura con lupo è una versione più recente del luglio 2022.

Edizioni del Baldo e Raffaello sono editori che hanno contribuito a questa selezione con più titoli.

Lista dei migliori libri di prescrittura su Amazon

Ora la lista dei 10 migliori libri di prescrittura che si possono trovare su Amazon in versione italiana:

Dalla prescrittura alla scrittura

Titolo: Dalla prescrittura alla scrittura

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8826201115

Autore: Anastasia Zanoncelli, Martina Zullini

Editore: Edizioni del Baldo

Edizione: illustrata (7 giugno 2018)

Pagine: 48

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Operiamo insieme. Prelettura, prescrittura, precalcolo

Titolo: Operiamo insieme

Sottotitolo: Prelettura, prescrittura, precalcolo

ISBN-13: 978-8896874677

Autore: Giacomo De Maio

Illustratore: Milena Maganzini

Editore: Marius

Edizione: 1 gennaio 2021

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Precalcolo, prelettura, prescrittura. Imparare ad imparare. Per la Scuola materna

Titolo: Precalcolo, prelettura, prescrittura

Sottotitolo: Imparare ad imparare. Per la Scuola materna

ISBN-13: 978-8847226333

Autore: Ivana Manighetti Della Libera

Editore: Raffaello

Edizione: 1 settembre 2016

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: Libro







Il mio libro di prescrittura: Attività per imparare a scrivere

Titolo: Il mio libro di prescrittura

Sottotitolo: Attività per imparare a scrivere

ISBN-13: 978-1698419961

Autore: Leone Bianco

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 150

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Percorso 3P. Precalcolo prelettura prescrittura

Titolo: Percorso 3P

Sottotitolo: Precalcolo prelettura prescrittura

ISBN-13: 978-8884573292

Autore: Roberta Fanti

Illustratore: C. Dovì

Editore: Edizioni del Borgo

Edizione: 28 aprile 2009

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il mio quaderno di prescrittura con lupo. Amico lupo

Titolo: Il mio quaderno di prescrittura con lupo

Sottotitolo: Amico lupo

ISBN-13: 978-8858040492

Autore: Orianne Lallemand

Illustratore: Éléonore Thuillier

Editore: Gribaudo

Edizione: 5 luglio 2022

Pagine: 32

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Prescrittura ragionata. Quaderno operativo. Ediz. a spirale

Titolo: Prescrittura ragionata. Quaderno operativo

Note: Ediz. a spirale

ISBN-13: 978-8832861204

Autore: Nicoletta Lastella

Editore: Il Melograno-Fabbrica dei Segni

Edizione: Student (26 maggio 2020)

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: Rilegatura a spirale











FAQ sui libri di prescrittura





Tabella riepilogativa dei migliori libri di prescrittura

Cerca libri su argomenti correlati