I 10 migliori libri di psicologia sportiva

Se sei interessato al campo della psicologia dello sport, questo assortimento di libri su Amazon è perfetto. Abbiamo raccolto 10 titoli che coprono vari aspetti dell’argomento, questi libri approfondiscono la connessione tra mente, corpo e prestazioni sportive. Che tu sia un appassionato di sport, uno studente di psicologia o un allenatore che cerca di migliorare la tua comprensione dei fattori psicologici, molto probabilmente troverai questa raccolta molto preziosa.

Di cosa parlano i libri di psicologia sportiva?

In questa selezione troverai libri che esplorano i principi generali della psicologia applicata allo sport, così come quelli che si concentrano su argomenti specifici all’interno del campo. Alcuni testi forniscono una panoramica completa della psicologia dello sport, offrendo un’ampia comprensione dell’argomento, mentre altri si concentrano su aspetti particolari come la concentrazione, la motivazione, la definizione degli obiettivi e la gestione dell’ansia da prestazione. Un libro degno di nota, Fondamenti di psicologia dello sport , si distingue per offrire un approfondimento -analisi aggiornata del campo, pubblicata di recente nel luglio 2021.

Il primo della lista, Manuale di psicologia generale dello sport , esamina l’applicabilità dei concetti di psicologia generale al contesto dello sport e dell’attività fisica. Serve come manuale di livello universitario ma è accessibile a chiunque sia interessato a esplorare la relazione tra corpo, mente e anima.

Un altro contesto, Psicologia dello sport e del movimento umano , offre una lettura piacevole e arricchente, una caratteristica comunque utile per gli esami universitari che di solito non sono molto divertenti.

Per chi cerca una panoramica completa, Sportivamente presenta un’analisi completa delle attuali conoscenze nel settore. Fornisce spunti preziosi per coloro che lavorano nel mondo dello sport, coprendo aspetti fisiologici, cognitivi ed emotivi coinvolti in varie situazioni sportive. Inoltre, La psicologia dello sport in pratica si concentra su applicazioni pratiche, discutendo di concentrazione, rilassamento, gestione dello stress, definizione degli obiettivi, motivazione, autostima e autoefficacia.

Se sei particolarmente interessato alla psicologia del calcio, Allenare testa & cuore è una scelta adeguata. Questo libro, scritto da uno psicologo con anni di esperienza pratica in questo sport, è particolarmente consigliato agli allenatori che sono attenti al benessere mentale ed emotivo dei loro calciatori.

Altri dettagli

In termini di lunghezza, questi libri vanno da circa 150 a 475 pagine. Il libro con più pagine è Sportivamente. Temi di psicologia dello sport , di 474 pagine, che offre un’approfondita esplorazione dell’argomento. Dall’altra parte, ci sono un paio di libri che scendono sotto le 200 pagine.

Le date di pubblicazione di questi libri abbracciano diversi anni, con alcuni pubblicati già nel 2003 e altri pubblicati più di recente.

Lista dei migliori libri di psicologia sportiva su Amazon

Di seguito l’elenco dei 10 migliori libri di psicologia sportiva che sono presenti su Amazon Italia:

Manuale di psicologia generale dello sport

Titolo: Manuale di psicologia generale dello sport

Note: con contenuto digitale per download e accesso on line

ISBN-13: 978-8815272126

Autore: Laura Mandolesi

Prefazione: Fabio Lucidi

Editore: Il Mulino

Edizione: 21 settembre 2017

Pagine: 288

Psicologia dello sport e del movimento umano

Titolo: Psicologia dello sport e del movimento umano

ISBN-13: 978-8808079855

Autore: D. Spinelli (a cura di)

Editore: Zanichelli

Edizione: 8 aprile 2002

Pagine: 256

Sportivamente. Temi di psicologia dello sport

Titolo: Sportivamente

Sottotitolo: Temi di psicologia dello sport

ISBN-13: 978-8879164672

Autore: F. Lucidi (a cura di)

Editore: LED Edizioni Universitarie

Edizione: 1 gennaio 2011

Pagine: 474

Fondamenti di psicologia dello sport

Titolo: Fondamenti di psicologia dello sport

ISBN-13: 978-8815293572

Autore: Alberto Cei

Editore: Il Mulino

Edizione: 29 luglio 2021

Pagine: 296

La psicologia dello sport in pratica

Titolo: La psicologia dello sport in pratica

ISBN-13: 978-8888777047

Autore: Giuseppe Vercelli, Andro Ferrari

Illustratore: Osvaldo Casanova

Editore: Manfrini Edizioni

Edizione: 23 ottobre 2019

Pagine: 152

Psicologia dello sport

Titolo: Psicologia dello sport

ISBN-13: 978-8843023653

Autore: Dino Giovannini, Laura Savoia

Editore: Carocci

Edizione: 18 ottobre 2002

Pagine: 204

Allenare testa & cuore. Testo di psicologia calcistica

Titolo: Allenare testa & cuore

Sottotitolo: Testo di psicologia calcistica

ISBN-13: 978-8860282552

Autore: Aldo Zerbini

Editore: Calzetti Mariucci

Edizione: 1 giugno 2011

Pagine: 158

Prospettive in psicologia dello sport

Titolo: Prospettive in psicologia dello sport

ISBN-13: 978-8883111907

Autore: Flavio Nascimbene

Editore: EDUCatt Università Cattolica

Edizione: 1 dicembre 2002

Pagine: 282

Psicologia dello sport. Formazione, ricerca, consulenza

Titolo: Psicologia dello sport

Sottotitolo: Formazione, ricerca, consulenza

ISBN-13: 978-8862926300

Autore: Andrea Pintonello, Francesca Vitali

Editore: libreriauniversitaria.it

Edizione: 1 luglio 2015

Pagine: 329

Psicologia in campo: allenare le abilità psicologiche nel settore giovanile

Titolo: Psicologia in campo

Sottotitolo: allenare le abilità psicologiche nel settore giovanile

ISBN-13: 9798359394444

Autore: Andrea Menozzi

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 415

