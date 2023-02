I 10 migliori libri di psicologia sul tradimento

Il tradimento in amore può essere una delle delusioni più cocenti nella vita. Ci sono diversi libri che trattano il tradimento nei rapporti sentimentali su Amazon e quasi tutti sono libri di “aiuto-aiuto” che forniscono consigli su come superare questa esperienza. Tuttavia ci sono anche libri che affrontano il tradimento dal punto di vista psicologico esaminando i vari fattori, soprattutto a livello emotivo, che possono spingere uno dei due partner a tradire l’altro. Questi libri spesso esplorano il ruolo importante della fiducia nel rapporto nonché l’impatto che eventuali esperienze e relazioni passate possono avere.

Tra i migliori libri che esplorano il tradimento dal punto di vista psicologico Amori infedeli , edito da Mondadori nel 2009, un libro che cerca di indagare sulle cause psicologiche dell’infedeltà. Cosa che fa, tra l’altro, anche il libro pubblicato in maniera indipendente, Oltre il tradimento , ben apprezzato su Amazon. Il libro spiega cos’è il tradimento e come esso non debba essere considerato come l’origine dei problemi nella coppia ma come una conseguenza.

Per capire il tradimento dal punto di vista psicoterapeutico, poi, suggeriamo Tradimento e Perdono , un breve manuale che analizza questo comportamento sul piano teorico prendendo in considerazione anche il perdono.

Un interessante saggio sulla psicologia dell’amore in generale, invece, è C’è sempre un modo in amore , anch’esso pubblicato su Amazon in maniera indipendente e anch’esso un testo che ha ottenuto un evidente successo. Tra gli argomenti trattati anche la fine dell’amore e come continuare ad avere un rapporto con l’ex.

Lista dei migliori libri di psicologia sul tradimento su Amazon

Qui sotto la lista dei 10 migliori libri di psicologia sul tradimento che si possono trovare su Amazon in lingua italiana:

Amori infedeli. Psicologia del tradimento

Titolo: Amori infedeli

Sottotitolo: Psicologia del tradimento

ISBN-13: 978-8804585787

Autore: Willy Pasini

Editore: Mondadori

Edizione: 3 febbraio 2009

Pagine: 172

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Oltre il tradimento: La psicologia dell’infedeltà

Titolo: Oltre il tradimento

Sottotitolo: La psicologia dell’infedeltà

ISBN-13: 9798524276544

Autore: Dr. Matteo Radavelli

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 182

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Tradimento e Perdono: Fenomenologia e terapia relazionale con la coppia e la famiglia

Titolo: Tradimento e Perdono

Sottotitolo: Fenomenologia e terapia relazionale con la coppia e la famiglia

ISBN-13: 978-8893643344

Autore: Giancarlo Francini

Editore: In riga edizioni

Edizione: 1 settembre 2021

Pagine: 97

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile









Titolo: Amore e tradimento

Sottotitolo: Aspetti psicologici e socioculturali della fenomenologia della coppia nella società postmoderna

ISBN-13: 978-8825514841

Autore: Azalen Maria Tomaselli

Editore: Aracne

Edizione: 25 maggio 2018

Pagine: 136

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







C’è sempre un modo in amore: Psicologia dell’amore

Titolo: C’è sempre un modo in amore

Sottotitolo: Psicologia dell’amore

ISBN-13: 9798708491428

Autore: Alessandro Crescenzio

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 212

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Tradire: Come superare il tradimento e capire il meccanismo che lo scatena

Titolo: Tradire

Sottotitolo: Come superare il tradimento e capire il meccanismo che lo scatena

ISBN-13:

Autore: Luigi de Maio

Editore: Alessio Roberti Editore

Edizione: 3 luglio 2014

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: Formato Kindle







La crisi della coppia. Una prospettiva sistemico-relazionale

Titolo: La crisi della coppia

Sottotitolo: Una prospettiva sistemico-relazionale

ISBN-13: 978-8870786057

Autore: Maurizio Andolfi, P. Petrelli (a cura di)

Traduttore: S. Egidi

Editore: Cortina Raffaello

Edizione: 1 luglio 1999

Pagine: 570

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Infedeltà. Scienza delle relazioni e psicoterapia

Titolo: Infedeltà

Sottotitolo: Scienza delle relazioni e psicoterapia

ISBN-13: 978-8832852998

Autore: Lawrence Josephs

Traduttore: Emma Francia

Editore: Cortina Raffaello

Edizione: 18 marzo 2021

Pagine: 340

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Amare tradire

Titolo: Amare tradire

ISBN-13: 978-8845295034

Autore: Aldo Carotenuto

Editore: Bompiani

Edizione: 6 marzo 2020

Pagine: 266

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Così fan tutti. Ripensare l’infedeltà

Titolo: Così fan tutti

Sottotitolo: Ripensare l’infedeltà

ISBN-13: 978-8828202684

Autore: Esther Perel

Traduttore: Rosa Prencipe

Editore: Solferino

Edizione: 17 ottobre 2019

Pagine: 407

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri di psicologia sul tradimento





Tabella riepilogativa dei migliori libri di psicologia sul tradimento