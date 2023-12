I 10 migliori libri di psicologia transpersonale

La psicologia transpersonale è un sottocampo della psicologia che integra gli aspetti spirituali e trascendenti dell’esperienza umana con la struttura della psicologia moderna. Si occupa dello studio del potenziale più elevato dell’umanità.

Di cosa parlano i libri di psicologia transpersonale?

Oltre i confini di Ken Wilber porta alla luce i vasti regni della coscienza, fondendo la psicologia occidentale con la filosofia orientale. Questo testo penetrante guida i lettori attraverso le diverse fasi dell’autorealizzazione, abbattendo le barriere tra sé e l’universo. Lodato per il suo approccio illuminante, il libro è riconosciuto come una risorsa chiave per comprendere lo stato ultimo di coscienza che abbraccia sia l’imminente che il trascendente.

Una re-visione della psicologia transpersonale di Jorge N. Ferrer è un pezzo stimolante, considerato un potenziale classico nel suo campo. Affronta in modo critico aree confuse e controverse della psicologia transpersonale, offrendo un ricco arazzo di intuizioni e idee supportate dalla ricerca. Questo lavoro è apprezzato per i suoi contributi originali e la sua chiarezza.

Lo sviluppo transpersonale , una raccolta di scritti di Roberto Assagioli, approfondisce il viaggio oltre lo sviluppo personale. Discute l’armonizzazione della personalità e l’integrazione nel mondo esterno, un percorso verso una dimensione interna più elevata. L’opera postuma di Assagioli, apprezzata per la sua chiarezza, è considerata un tesoro nel campo della psicologia, soprattutto per coloro che cercano una crescita spirituale.

Oltre la mente di Pier Luigi Lattuada offre un’esplorazione approfondita della psicologia transpersonale, discutendone gli aspetti teorici e pratici. Il libro, apprezzato per la sua profondità e chiarezza, esamina modelli transpersonali consolidati e include contributi online di figure importanti come Stanislav Grof.

Mondi invisibili di Virginia Salles accompagna i lettori in un viaggio attraverso i regni meno conosciuti della psiche. Presenta una sintesi del lavoro dell’autore, esplorando la coscienza quotidiana e gli stati non ordinari. È notevole per le sue intuizioni cliniche e i resoconti di esperienze di respirazione olistica, offrendo una prospettiva unica sull’integrazione degli aspetti frammentati del sé.

In Le trasformazioni della coscienza di Ken Wilber, Jack Engler e Daniel P. Brown, il focus è sulla evoluzione della coscienza nella psicologia transpersonale. Nonostante la mancanza di recensioni da parte dei clienti, la sua esplorazione dello sviluppo umano e del potenziale di trasformazione della coscienza suggerisce una lettura preziosa per coloro che sono interessati alla crescita e alla comprensione psicologica.

Manifesto della psicologia , a cura di M. Mastropaolo, si propone come manifesto della psicologia umanistica, esistenziale e transpersonale. Esplora i valori e i postulati fondamentali di questo campo contemporaneo, criticando il comportamentismo deterministico e la psicoanalisi freudiana. L’approccio del libro incontra recensioni contrastanti, alcune delle quali ne criticano il contenuto promozionale, ma offre una prospettiva interessante sulla psicologia moderna.

Forma e sviluppo della coscienza di Laura Boggio Gilot esplora la forma e lo sviluppo della coscienza nella psicologia transpersonale. Il libro, in buone condizioni con rare sottolineature a matita, sembra essere una preziosa risorsa per comprendere gli aspetti psicologici e spirituali dello sviluppo della coscienza.

Esperienze delle vette di Piero Ferrucci approfondisce le facoltà superiori della psiche umana, come la creatività, l’espansione della coscienza e la illuminazione. Fornisce una panoramica completa di questi fenomeni, dimostrando il loro potenziale universale nella vita umana.

Infine, L’uso terapeutico dell’ipnosi regressiva di Roberta Sava illustra un approccio alternativo alla sofferenza psicologica utilizzando l’ipnosi regressiva. Il libro, che parla delle esperienze trascendenti e del risveglio del sé superiore, ha ricevuto recensioni contrastanti.

Lista dei migliori libri di psicologia transpersonale su Amazon

Qui sotto la classifica dei 10 migliori libri di psicologia transpersonale che si possono comprare su Amazon:

Oltre i confini. La dimensione transpersonale in psicologia

Titolo: Oltre i confini

Sottotitolo: La dimensione transpersonale in psicologia

ISBN-13: 978-8830802605

Autori: Ken Wilber, G. Persico (a cura di)

Traduttore: A. Ferroni

Editore: Cittadella

Edizione: quinta (13 gennaio 1997)

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Una re-visione della psicologia transpersonale

Titolo: Una re-visione della psicologia transpersonale

ISBN-13: 978-8871831909

Autore: Jorge N. Ferrer

Editore: Crisalide

Edizione: 16 novembre 2009

Pagine: 368

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Lo sviluppo transpersonale

Titolo: Lo sviluppo transpersonale

ISBN-13: 978-8834009109

Autori: Roberto Assagioli, M. Girelli Macchia (a cura di)

Editore: Astrolabio Ubaldini

Edizione: 22 gennaio 1988

Pagine: 264

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Oltre la mente. Teoria e pratica della psicologia transpersonale

Titolo: Oltre la mente

Sottotitolo: Teoria e pratica della psicologia transpersonale

ISBN-13: 978-8891771308

Autore: Pier Luigi Lattuada

Editore: Franco Angeli

Edizione: seconda (10 maggio 2018)

Pagine: 294

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Mondi invisibili. Frontiere della psicologia transpersonale

Titolo: Mondi invisibili

Sottotitolo: Frontiere della psicologia transpersonale

ISBN-13: 978-8865311356

Autore: Virginia Salles

Editore: Alpes Italia

Edizione: 12 marzo 2013

Pagine: 232

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le trasformazioni della coscienza. Psicologia transpersonale e sviluppo umano

Titolo: Le trasformazioni della coscienza

Sottotitolo: Psicologia transpersonale e sviluppo umano

ISBN-13: 978-8834009499

Autori: Ken Wilber, Jack Engler, Daniel P. Brown

Editore: Astrolabio Ubaldini

Edizione: 15 febbraio 1989

Pagine: 228

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Manifesto della psicologia. Umanistica, esistenziale e transpersonale

Titolo: Manifesto della psicologia

Sottotitolo: Umanistica, esistenziale e transpersonale

ISBN-13: 978-8864331881

Autore: M. Mastropaolo (a cura di)

Editore: C&P Adver Effigi

Edizione: 3 febbraio 2012

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Forma e sviluppo della coscienza. Psicologia transpersonale

Titolo: Forma e sviluppo della coscienza

Sottotitolo: Psicologia transpersonale

ISBN-13: 978-8885405004

Autore: Laura Boggio Gilot

Editore: Asram Vidya

Edizione: seconda (1 gennaio 1994)

Pagine: 242

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Esperienze delle vette. Creatività estasi illuminazione: le nuove frontiere della psicologia transpersonale

Titolo: Esperienze delle vette. Creatività estasi illuminazione

Sottotitolo: le nuove frontiere della psicologia transpersonale

ISBN-13: 978-8834009680

Autore: Piero Ferrucci

Editore: Astrolabio Ubaldini

Edizione: 16 ottobre 1989

Pagine: 328

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’uso terapeutico dell’ipnosi regressiva. La scoperta del sé transpersonale

Titolo: L’uso terapeutico dell’ipnosi regressiva

Sottotitolo: La scoperta del sé transpersonale

ISBN-13: 978-8827221976

Autore: Roberta Sava

Editore: Edizioni Mediterranee

Edizione: 11 luglio 2012

Pagine: 152

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri di psicologia transpersonale





Tabella riepilogativa dei migliori libri di psicologia transpersonale