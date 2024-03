I 10 migliori libri di Renzo Bistolfi

Renzo Bistolfi (Genova, 1954 ) è un autore italiano noto per i suoi contributi letterari che spesso riflettono un nostalgico omaggio al passato e alla sua gente. Nutre un profondo legame con la sua città natale, Genova, e con Sestri Ponente, dove torna spesso. Appassionato di teatro ed ex attore dilettante, Bistolfi è anche un estimatore delle opere di Georges Simenon.

Questi testi, scelti con cura, offrono una finestra sulla società italiana del dopoguerra, invitando i lettori in un viaggio attraverso i misteri, gli eroismi quotidiani e la complessa rete delle emozioni umane.

Di cosa parlano i libri di Renzo Bistolfi

Le spedizioni notturne delle Zefire svela la vita di Zefira e Richetta Magnone, detta le Zefire, a Sestri Ponente nel maggio del 1960. Queste due anziane sorelle, che vivono una vita modesta arricchita dalla loro passione per i gatti, si ritrovano al centro della curiosità di una comunità e dell’avidità dei cacciatori di tesori. Le loro escursioni notturne per prendersi cura dei gatti randagi, osservate da molti, li coinvolgono inavvertitamente in una serie di eventi inaspettati.

I garbati maneggi delle signorine Devoto trasporta i lettori in Via Privata Vassallo a Sestri Ponente, dove la vita si svolge sotto gli occhi attenti delle sorelle Devoto. La loro esistenza apparentemente tranquilla viene sconvolta quando il loro tranquillo quartiere diventa il bersaglio di un piano guidato dall’avidità e dall’inganno.

Lo strano caso di Maria Scartoccio racconta le particolari circostanze legate alla morte di Maria Scartoccio, disprezzata dagli inquilini del suo edificio a Sestri Ponente, novembre 1956. La sua scomparsa, inizialmente considerata un incidente, si trasforma presto in una complessa indagine che rivelerà le animosità e i segreti radicati tra gli abitanti.

In vacanza con la zia Colomba racconta la storia del giovane Andrea Pedemonte che, dopo un tragico incidente familiare, si ritrova sotto le cure della stravagante zia Colomba. Il loro viaggio verso la Costa Azzurra, pieno di umorismo e mistero, non solo esplora le sfumature del loro rapporto familiare, ma approfondisce anche le ombre del passato di Colomba, svelando una storia di intrighi, eredità e avventure inaspettate.

L’ultima briscola si svolge a Sestri Ponente, novembre 1959, sullo sfondo di una pioggia persistente che porta ad un’alluvione devastante. Le conseguenze rivelano la scomparsa di due locali, dando il via a una catena di indagini da parte del maresciallo Galanti. Mentre la comunità si riprende dal disastro, un mistero più profondo che coinvolge vecchi rancori e verità nascoste viene alla luce, sfidando il tessuto stesso delle relazioni della città e svelando una storia di vendetta e redenzione.

Il coraggio della signora maestra spazia dai tumulti della Seconda Guerra Mondiale alla relativa calma di Sestri Ponente nel 1961. Vittoria Barabino, un’insegnante con un passato segreto come combattente della resistenza, scopre che le sue azioni in tempo di guerra tornano a perseguitarla.

La curiosa vicenda dei gemelli Bonino esplora la complessa relazione tra Paolo e Pietro Bonino, gemelli separati dal passato oscuro. Mentre Paolo affronta le sfide legate alla gestione dell’azienda di famiglia e al ritorno del fratello, la narrazione approfondisce i temi della lealtà familiare, dell’identità personale e delle lunghe ombre gettate dalle azioni passate.

Il dubbio delle signorine Devoto rivisita le affascinanti ma acute sorelle Devoto mentre si ritrovano coinvolte in un altro mistero in seguito al sospetto morte di Isa, un’amata infermiera. La loro abilità investigativa, unita alla determinazione del maresciallo Galanti, svela una rete di inganni, sfidando la tranquillità del loro quartiere e mettendo in mostra la loro abilità unica di svelare la verità senza suscitare scalpore.

Il segreto del commendator Storace approfondisce la vita del ricco Lisandro Storace, la cui morte imminente promette di rivelare a lungo teneva segreti. L’arrivo improvviso di un erede precedentemente sconosciuto, Nicolò Storace, e la misteriosa morte di Lisandro prima che possa confessare, lanciano Nicolò in una ricerca per scoprire la verità.

Il fantasma della palazzetta presenta Leonardo Casati, che torna al ritiro estivo della sua infanzia in un sonnolento villaggio del Monferrato, solo per ritrovarsi nel mezzo di un mistero che coinvolge un dipinto scomparso e storie sussurrate di un crimine. La sua innata curiosità lo trasforma in un detective dilettante: nel giro di tre giorni, svela una verità sorprendente che sfida la facciata pacifica della vita del villaggio.

Lista dei migliori libri di Renzo Bistolfi su Amazon

In basso l’elenco dei 10 migliori libri di Renzo Bistolfi che sono disponibili su Amazon.it:

I garbati maneggi delle signorine Devoto ovvero, Un intrigo a Sestri Ponente

Titolo: I garbati maneggi delle signorine Devoto ovvero, Un intrigo a Sestri Ponente

ISBN-13: 978-8850240739

Autore: Renzo Bistolfi

Editore: TEA

Edizione: quarta (10 settembre 2015)

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







In vacanza con la zia Colomba

Titolo: In vacanza con la zia Colomba

ISBN-13: 978-8850266128

Autore: Renzo Bistolfi

Editore: TEA

Edizione: seconda (26 maggio 2023)

Pagine: 264

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







L’ultima briscola ovvero, Quando i nodi vengono al pettine

Titolo: L’ultima briscola ovvero, Quando i nodi vengono al pettine

ISBN-13: 978-8850257966

Autore: Renzo Bistolfi

Editore: TEA

Edizione: 9 luglio 2020

Pagine: 336

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il coraggio della signora maestra ovvero, Storia partigiana di ordinario eroismo

Titolo: Il coraggio della signora maestra ovvero, Storia partigiana di ordinario eroismo

ISBN-13: 978-8850240753

Autore: Renzo Bistolfi

Editore: TEA

Edizione: seconda (15 settembre 2016)

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La curiosa vicenda dei gemelli Bonino

Titolo: La curiosa vicenda dei gemelli Bonino

ISBN-13: 978-8850260324

Autore: Renzo Bistolfi

Editore: TEA

Edizione: 17 giugno 2021

Pagine: 312

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il segreto del commendator Storace. Ovvero, quando si dice morire sul più bello

Titolo: Il segreto del commendator Storace

Sottotitolo: Ovvero, quando si dice morire sul più bello

ISBN-13: 978-8850251247

Autore: Renzo Bistolfi

Editore: TEA

Edizione: 21 giugno 2018

Pagine: 336

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il fantasma della palazzetta

Titolo: Il fantasma della palazzetta

ISBN-13: 978-8848811484

Autore: Renzo Bistolfi

Editore: Lampi di Stampa

Edizione: 22 novembre 2010

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











