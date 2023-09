I 10 migliori libri di Rick Riordan

Rick Riordan è un autore popolare noto per i suoi romanzi fantasy per giovani adulti e di livello medio, spesso con personaggi della mitologia greca, romana, egiziana, norrena e di altre mitologie. Sebbene siano rivolti principalmente ai giovani lettori dai 12 anni in su, chiunque sia interessato alla mitologia, al fantasy e alle avventure epiche li troverà accattivanti.

Di cosa parlano i libri di Rick Riordan?

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. La saga completa raccoglie le straordinarie avventure di Percy Jackson, un giovane semidio, alle prese con divinità capricciose e vendicative, oscure profezie e mostri da incubo che vagano per le strade di New York City. Questa saga, composta da “Il ladro di fulmini”, “Il Mare dei Mostri”, “La maledizione del Titano”, “La battaglia del Labirinto” e “Lo scontro finale”, offre un viaggio emozionante attraverso la mitologia greca. È una lettura obbligata per chi è interessato alla mitologia greca, al fantasy per giovani adulti e alle missioni epiche.

La figlia degli abissi presenta Ana Dakkar, una studentessa determinata della prestigiosa Harding-Pencroft Academy. Dopo aver assistito a un attacco mortale alla sua scuola da parte di un istituto rivale, la vita di Ana prende una svolta inaspettata. Mentre lei e i suoi compagni di classe vengono coinvolti in una guerra tra le due accademie, Ana scopre la sua vera eredità, legata al leggendario sottomarino del Capitano Nemo, il Nautilus.

Per coloro che desiderano un mix di mitologia egiziana e avventure moderne, The Kane Chronicles. La saga completa presenta l’emozionante storia dei fratelli Carter e Sadie Kane, discendenti degli antichi faraoni egiziani. La saga si estende da Londra a Brooklyn e oltre mentre i fratelli Kane combattono le forze del Caos per salvare l’umanità.

La saga completa. Eroi dell’Olimpo invita i lettori nel mondo della mitologia romana, dove Percy Jackson e un nuovo gruppo di eroi lottano per trovare la Casa dell’Ade e sigillare le Porte della Morte per impedire l’invasione di creature infernali. Questo compendio comprende “L’eroe perduto”, “Il figlio di Nettuno”, “Il marchio di Atena”, “La Casa di Ade” e “Il sangue dell’Olimpo”.

Luce e tenebra. Dal mondo di Percy Jackson approfondisce la vita di Nico Di Angelo, figlio di Ade, che intraprende un pericoloso viaggio nelle profondità del Tartaro. Con il supporto del suo ragazzo, Will Solace, affronta sfide sia esterne che interne.

Le storie segrete. Magnus Chase e gli dei di Asgard ci accompagna in un viaggio emozionante attraverso i Nove Mondi. Mentre Ragnarok, il Giorno del Giudizio, è stato scongiurato, Magnus Chase e i suoi amici nel Valhalla affrontano nuove sfide. Dai giganti e troll ai nani magici e alla stregoneria oscura, devono affrontare una serie di formidabili nemici per impedire il ritorno di Ragnarok. Questo libro è una lettura obbligata per gli appassionati della mitologia norrena e delle missioni piene di azione.

Incontra Lester Papadopoulos, alias Apollo, in L’oracolo nascosto. Le sfide di Apollo (Vol. 1) . Questo dio diventato mortale si imbarca in una divertente ricerca nella moderna New York City con la sua nuova amica Meg. L’obiettivo di Apollo è riconquistare i suoi poteri divini, ma prima deve chiedere aiuto nientemeno che a Percy Jackson.

In Campo Giove. Il diario segreto , ci avventuriamo nel mondo del Campo Giove, dove Claudia, una discendente di Mercurio, deve svelare un mistero che minaccia il campo.

Unisciti ad Apollo nelle sue continue avventure in La tomba del tiranno. Le sfide di Apollo (Vol. 4) . Trasformato in un mortale, Apollo affronta sfide mentre aiuta i semidei a combattere nemici spietati e cerca la tomba del tiranno.

In La piramide rossa. The Kane Chronicles (Vol. 1) i fratelli Carter e Sadie Kane scoprono la loro eredità nascosta come discendenti dei faraoni. Devono impedire al dio caotico Set di scatenare la distruzione in tutto il mondo.

Lista dei migliori libri di Rick Riordan su Amazon

Ora la lista dei 10 migliori libri di Rick Riordan che sono presenti su Amazon:

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. La saga completa

Titolo: Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo

Sottotitolo: La saga completa

ISBN-13: 978-8804734161

Autore: Rick Riordan

Traduttore: Loredana Baldinucci

Editore: Mondadori

Edizione: 3 novembre 2020

Pagine: 1117

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La figlia degli abissi

Titolo: La figlia degli abissi

ISBN-13: 978-8804744030

Autore: Rick Riordan

Traduttori: Loredana Baldinucci, Laura Melosi

Editore: Mondadori

Edizione: 9 novembre 2021

Pagine: 381

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







The Kane Chronicles. La saga completa

Titolo: The Kane Chronicles

Sottotitolo: La saga completa

ISBN-13: 978-8804738701

Autore: Rick Riordan

Traduttore: Loredana Baldinucci

Editore: Mondadori

Edizione: 16 marzo 2021

Pagine: 1152

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La saga completa. Eroi dell'Olimpo

Titolo: La saga completa

Sottotitolo: Eroi dell’Olimpo

ISBN-13: 978-8804744740

Autore: Rick Riordan

Illustratore: Pemberley Pond

Traduttori: Loredana Baldinucci, Laura Melosi

Editore: Mondadori

Edizione: 16 novembre 2021

Pagine: 1416

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Luce e tenebra. Dal mondo di Percy Jackson

Titolo: Luce e tenebra

Sottotitolo: Dal mondo di Percy Jackson

ISBN-13: 978-8804771982

Autori: Rick Riordan, Mark Oshiro

Traduttori: Laura Grassi, Laura Melosi

Editore: Mondadori

Edizione: 23 maggio 2023

Pagine: 488

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Le storie segrete. Magnus Chase e gli dei di Asgard

Titolo: Le storie segrete

Sottotitolo: Magnus Chase e gli dei di Asgard

ISBN-13: 978-8804711704

Autore: Rick Riordan

Traduttore: Loredana Baldinucci

Editore: Mondadori

Edizione: 11 giugno 2019

Pagine: 242

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







L'oracolo nascosto. Le sfide di Apollo (Vol. 1)

Titolo: L’oracolo nascosto

Sottotitolo: Le sfide di Apollo (Vol. 1)

ISBN-13: 978-8804739982

Autore: Rick Riordan

Traduttori: Loredana Baldinucci, Laura Melosi

Editore: Mondadori

Edizione: 11 maggio 2021

Pagine: 368

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Campo Giove. Il diario segreto

Titolo: Campo Giove

Sottotitolo: Il diario segreto

ISBN-13: 978-8804729792

Autore: Rick Riordan

Traduttore: Laura Grassi

Editore: Mondadori

Edizione: 1 settembre 2020

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La tomba del tiranno. Le sfide di Apollo (Vol. 4)

Titolo: La tomba del tiranno

Sottotitolo: Le sfide di Apollo (Vol. 4)

ISBN-13: 978-8804732938

Autore: Rick Riordan

Traduttori: Loredana Baldinucci, Laura Melosi

Editore: Mondadori

Edizione: 27 ottobre 2020

Pagine: 418

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La piramide rossa. The Kane Chronicles (Vol. 1)

Titolo: La piramide rossa

Sottotitolo: The Kane Chronicles (Vol. 1)

ISBN-13: 978-8804706441

Autore: Rick Riordan

Traduttore: Loredana Baldinucci

Editore: Mondadori

Edizione: 1 agosto 2018

Pagine: 504

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











