I 10 migliori libri di scienza politica

La scienza politica è lo studio dei sistemi politici, delle istituzioni e del comportamento. È una scienza sociale che esamina i modi in cui il potere è distribuito ed esercitato nelle società e come le persone prendono decisioni e intraprendono azioni nel contesto di quel potere. Gli esperti di scienza politica utilizzano una varietà di metodi per indagare su questi argomenti, tra cui la ricerca quantitativa e qualitativa, l’analisi storica e l’analisi comparativa. Il campo copre una vasta gamma di argomenti, tra cui relazioni internazionali, teoria politica, politica comparata, ordine pubblico e comportamento politico.

Di cosa parlano i libri di scienza politica

I libri inerenti questo argomento perlopiù si concentrano sulla teoria politica, esaminando i fondamenti filosofici dei sistemi e delle idee politiche. Altri si concentrano sulla politica comparata, analizzando le somiglianze e le differenze tra i sistemi politici in diversi paesi o regioni. Alcuni libri coprono le relazioni internazionali, esaminando i modi in cui le nazioni interagiscono tra loro e con le organizzazioni internazionali.

Altri si concentrano sulle politiche pubbliche, esaminando i modi in cui i governi prendono decisioni e attuano le politiche. Si tratta di libri utilissimi per gli studenti universitari, in particolare quelli di scienze politiche che possono usarli per approfondire la loro comprensione del campo e prepararsi per gli esami universitari oltre che per entrare nel mondo accademico in quello della consulenza. Infine questi libri possono rivelarsi particolarmente utili per coloro che lavorano nel governo, nelle politiche pubbliche e nelle relazioni internazionali.

Libri da leggere di scienza politica

Tra i migliori manuali di scienza politica esistenti su Amazon si cita un testo del 2008, Scienza politica , uno di quelli che hanno avuto più successo sul sito. Si tratta di un libro che parla delle principali tematiche della materia a partire dalla definizione della disciplina sino ai concetti principali e alle linee evolutive.

Anche Elementi di scienza politica può essere utile per gli studenti del corso di scienza politica. Il manuale, dopo un’introduzione, si dipana in diversi capitoli che descrivono i vari sistemi politici, in principali gruppi e movimenti della politica odierna e i ruoli delle istituzioni.

Lista dei migliori libri di scienza politica su Amazon

Ecco la top list dei 10 migliori libri di scienza politica che si trovano su Amazon Italia:

Scienza politica

Titolo: Scienza politica

ISBN-13: 978-8815125620

Autore: Maurizio Cotta, Donatella Della Porta, Leonardo Morlino

Editore: Il Mulino

Edizione: 11 settembre 2008

Pagine: 525

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Elementi di scienza politica

Titolo: Elementi di scienza politica

ISBN-13: 978-8815293596

Autore: Giliberto Capano, Simona Piattoni, Francesco Raniolo, Luca Verzichelli

Editore: Il Mulino

Edizione: 14 ottobre 2021

Pagine: 312

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Manuale di scienza politica

Titolo: Manuale di scienza politica

Note: con contenuto digitale per download e accesso on line

ISBN-13: 978-8815272195

Autore: Giliberto Capano, Simona Piattoni, Francesco Raniolo, Luca Verzichelli

Editore: Il Mulino

Edizione: seconda (29 settembre 2017)

Pagine: 459

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Scienza politica

Titolo: Scienza politica

ISBN-13: 978-8823823297

Autore: Daniele Caramani (a cura di), Luciano Mario Fasano (a cura di), Nicola Pasini (a cura di)

Traduttore: Davide Biassoni

Editore: EGEA

Edizione: terza (27 gennaio 2022)

Pagine: 647

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Principi di scienza politica

Titolo: Principi di scienza politica

ISBN-13: 978-8838699931

Autore: Clark W. Roberts, Matt Golder, Sona Nadanichek Golder, Fabio Franchino (a cura di), Luigi Curini (a cura di), Daniela Giannetti (a cura di), Valerio Vignoli (a cura di), Francesco Zucchini (a cura di)

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: seconda (1 gennaio 2022)

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Introduzione alla scienza politica

Titolo: Introduzione alla scienza politica

ISBN-13: 978-8815126580

Autore: Donatella Della Porta

Editore: Il Mulino

Edizione: seconda (24 luglio 2008)

Pagine: 280

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Prima lezione di scienza politica

Titolo: Prima lezione di scienza politica

ISBN-13: 978-8842086123

Autore: Gianfranco Pasquino

Editore: Laterza

Edizione: I ED. (3 aprile 2008)

Pagine: 156

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Manuale di scienza politica

Titolo: Manuale di scienza politica

ISBN-13: 978-8838667237

Autore: Rod Hague, Martin Harrop, G. Riccamboni (a cura di), M. Almagisti (a cura di)

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: 1 giugno 2011

Pagine: 400

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Fondamenti di scienza politica

Titolo: Fondamenti di scienza politica

ISBN-13: 978-8815102218

Autore: Maurizio Cotta, Donatella Della Porta, Leonardo Morlino

Editore: Il Mulino

Edizione: 23 settembre 2004

Pagine: 384

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Concetti chiave. Manuale di scienza politica

Titolo: Concetti chiave

Sottotitolo: Manuale di scienza politica

ISBN-13: 978-8815293602

Autore: Mauro Calise (a cura di), Theodore J. Lowi (a cura di), Fortunato Musella (a cura di)

Editore: Il Mulino

Edizione: 21 ottobre 2021

Pagine: 310

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri di scienza politica





Tabella riepilogativa dei migliori libri di scienza politica