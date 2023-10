I 10 migliori libri di Sergio Staino

I volumi presentati offrono un’interessante incursione nel mondo del fumettista italiano Sergio Staino e nelle sue vivaci rappresentazioni di paesaggi socio-politici.

Di cosa parlano i libri di Sergio Staino?

Storia sentimentale del PCI (anche i comunisti avevano un cuore) , illustra una personale ancora storia d’amore universalmente riconoscibile intrecciata con le cronache del Partito Comunista Italiano. Attraverso il protagonista, Bobo, l’opera sintetizza le tappe fondamentali del partito e il clima socio-politico della Toscana del dopoguerra.

Proseguendo il viaggio con Bobo, la seconda opera, Quel signore di Scandicci. Quarant’anni con Bobo , approfondisce il personaggio, rappresentando il tipico elettore italiano di sinistra. Contrappone gli ideali professati da questi individui alle loro azioni quotidiane, rivelando una gamma di contraddizioni.

Prendendo una svolta piuttosto bizzarra, Ciao, Gesù! , il terzo della selezione, offre una svolta contemporanea alla storia di Gesù. Collocandolo in una Nazareth all’italiana, intreccia giocosamente le storie di un profeta moderno che naviga in un mondo pieno di Bob Dylan, IKEA e un diavolo dispettoso.

Passando al regno personale, Stainoterapia dell’amore offre una riflessione spensierata sull’amore e sulle relazioni. Questa narrazione, incentrata su Bobo e sua moglie Bibi, sottolinea la natura duratura dell’amore e dell’umorismo in un mondo in continua evoluzione.

Troppo facile dire no. Prontuario contro l’oscurantismo di massa è una collaborazione tra Staino e Testa. I due autori approfondiscono la cultura prevalente della negatività, evidenziando come alcuni settori della società restino bloccati nell’inerzia. Il testo fornisce uno sguardo ironico sui limiti della “No Culture”, esplorandone le conseguenze sulla crescita e sul progresso della società.

In aggiunta alla selezione, Staino offre una riflessione più personale in Quell’idiota di Bobo . Questo volume racconta il viaggio di Bobo, il personaggio più famoso di Staino, incarnando gli ideali dell'”idiota” così come li intendeva Dostoevskij.

Le leggi fondamentali della stupidità umana di Cipolla, con le illustrazioni di Staino, analizza l’essenza della stupidità umana. Le sue leggi che la definiscono non sono solo illuminanti ma anche rivelatrici sulla natura del comportamento umano.

Particolarmente interessante per i lettori più giovani, Cento candeline CGIL , demistifica il concetto di sindacato per bambini. Attraverso illustrazioni colorate e narrazioni semplici, espone la dura realtà del lavoro minorile, sottolineando l’importanza di comprendere il lavoro dietro ogni prodotto.

Infine, nella lista, abbiamo anche Vent’anni di Sessantotto . Questa pubblicazione, che raccoglie i contributi di Sacchi, Staino e Forti, rivisita lo spirito dei movimenti del 1968, dalle proteste studentesche di Berkeley alla caduta del muro di Berlino.

Lista dei migliori libri di Sergio Staino su Amazon

Qui sotto l’elenco dei 10 migliori libri di Sergio Staino che si possono comprare su Amazon.it:

Storia sentimentale del P.C.I. (anche i comunisti avevano un cuore)

Titolo: Storia sentimentale del P.C.I

Sottotitolo: (anche i comunisti avevano un cuore)

ISBN-13: 978-8856679632

Autore: Sergio Staino

Editore: Piemme

Edizione: 12 gennaio 2021

Pagine: 169

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Quel signore di Scandicci. Quarant’anni con Bobo

Titolo: Quel signore di Scandicci

Sottotitolo: Quarant’anni con Bobo

ISBN-13: 978-8817149372

Autore: Sergio Staino

Prefazione: Dacia Maraini

Editore: Rizzoli Lizard

Edizione: 3 novembre 2020

Pagine: 400

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Hello, Jesus!

Titolo: Hello, Jesus!

ISBN-13: 978-8809886988

Autore: Sergio Staino

Editore: Giunti Editore

Edizione: 23 ottobre 2019

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Stainoterapia Dell’Amore

Titolo: Stainoterapia Dell’Amore

ISBN-13: 978-8862566056

Autore: Sergio Staino

Editore: Salani

Edizione: seconda (25 agosto 2011)

Pagine: 152

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Troppo facile dire no. Prontuario contro l’oscurantismo di massa

Titolo: Troppo facile dire no

Sottotitolo: Prontuario contro l’oscurantismo di massa

ISBN-13: 978-8831726443

Autori: Sergio Staino, Chicco Testa

Editore: Marsilio

Edizione: 9 marzo 2017

Pagine: 143

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Quell’idiota di Bobo. In difesa del buonismo nella vita, nella satira e nella politica

Titolo: Quell’idiota di Bobo

Sottotitolo: In difesa del buonismo nella vita, nella satira e nella politica

ISBN-13: 9791280043009

Autori: Sergio Staino, Mario Gamba (Collaboratore principale), Marco Feo (Collaboratore principale)

Editore: La nave di Teseo O

Edizione: 18 giugno 2020

Pagine: 180

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le leggi fondamentali della stupidità umana. Con 17 tavole a colori

Titolo: Le leggi fondamentali della stupidità umana

Sottotitolo: Con 17 tavole a colori

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8815299994

Autore: Carlo M. Cipolla

Illustratore: Sergio Staino

Editore: Il Mulino

Edizione: illustrata (4 novembre 2022)

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Cento candeline CGIL. Il sindacato spiegato ai bambini

Titolo: Cento candeline CGIL

Sottotitolo: Il sindacato spiegato ai bambini

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8823011632

Autore: Sergio Staino

Editore: Futura

Edizione: illustrata (26 gennaio 2007)

Pagine: 60

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











