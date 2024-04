I 10 migliori libri di Simona Sparaco

Simona Sparaco (1978) è un’autrice italiana. Con un background come sceneggiatrice, il suo talento si è esteso alla scrittura. Il romanzo d’esordio di Sparaco, “Lovebook”, è uscito nel 2009, segnando l’inizio di una carriera di successo. Tra le sue opere, tra cui “Nessuno sa di noi”, finalista del prestigioso Premio Strega, e “Se chiudo gli occhi”, vincitrice del Premio Tropea.

Di cosa parlano i libri di Simona Sparaco

In Equazione di un amore , i lettori attraversano la vita di Lea, che ha lasciato Roma per un nuovo inizio a Singapore insieme al marito Vittorio. Tuttavia, il suo passato, pieno di amore non corrisposto per un genio tormentato di nome Giacomo, la raggiunge, sfidando la sua felicità presente e costringendola a confrontarsi con i suoi sentimenti più profondi.

Nel silenzio delle nostre parole intreccia una narrazione tragica ma piena di speranza attorno ad Alice e Bastien, che trovano le loro vite sconvolte da un devastante incendio nel loro condominio. In mezzo al caos, emergono le loro verità non dette, rivelando la forza del legame umano di fronte alle avversità.

La vita in tasca giustappone le vite di Mattia, alle prese con la sua identità a Milano, e di Malik, che intraprende un viaggio pericoloso dal Ghana all’Europa per un futuro migliore. Le loro storie, sebbene distanti chilometri, convergono in una toccante esplorazione della giovinezza, delle aspirazioni e della ricerca universale di appartenenza.

Se chiudo gli occhi approfondisce il viaggio alla scoperta di sé di Viola quando il padre da cui si era allontanato rientra nella sua vita, proponendole un viaggio che svela i segreti della famiglia e la vera essenza dell’amore e del perdono.

In Nessuno sa di noi , l’attesissimo viaggio di Luce e Pietro verso la genitorialità prende una svolta straziante, spingendo a un profondo esame dell’amore, del sacrificio e dei dilemmi morali affrontati dai futuri genitori quando si confrontano con l’inimmaginabile.

Dimmi che non può finire presenta Amanda, la cui paura della felicità la porta a evitare ogni forma di attaccamento. Tuttavia, la sua interazione con un ragazzo e suo padre le insegna gradualmente che rischiare per amore potrebbe essere l’unico modo per vivere veramente.

Il teorema del tempo perso cattura la crisi esistenziale di Svevo Romano mentre la sua percezione del tempo cambia drammaticamente, costringendolo a rivalutare la sua scelta di vita e scopri il vero valore del tempo e della connessione umana attraverso gli occhi di uno sconosciuto.

Sono cose da grandi è una riflessione accorata sulla maternità e sulle sfide legate allo spiegare le complessità del mondo a un bambino, evidenziando il potere dell’onestà e il profondo legame tra madre e figlio.

Lovebook racconta la cotta di una vita di Solidea per Edoardo e la loro eventuale riconnessione tramite Facebook, esplorando le dinamiche dell’amore moderno e senza tempo natura del vero affetto, nonostante il ritmo rapido dell’era digitale.

Mamma albero è una storia splendidamente illustrata che esplora il concetto di maternità attraverso gli occhi di Myo, un piccolo fiore curioso, e la saggezza del Grande Albero, insegnando ai giovani lettori l’amore, la cura e le molteplici forme dell’essere madre.

Lista dei migliori libri di Simona Sparaco su Amazon

Ecco la top list dei 10 migliori libri di Simona Sparaco che sono in vendita su Amazon Italia:

Equazione di un amore

Titolo: Equazione di un amore

ISBN-13: 978-8809850576

Autore: Simona Sparaco

Editore: Giunti Editore

Edizione: prima (24 maggio 2017)

Pagine: 352

Formato: copertina flessibile







Nel silenzio delle nostre parole

Titolo: Nel silenzio delle nostre parole

ISBN-13: 978-8851171209

Autore: Simona Sparaco

Editore: DeA Planeta Libri

Edizione: Prima edizione (14 maggio 2019)

Pagine: 280

Formato: copertina flessibile







La vita in tasca

Titolo: La vita in tasca

ISBN-13: 978-8828210252

Autore: Simona Sparaco

Editore: Solferino

Edizione: 25 ottobre 2022

Pagine: 256

Formato: copertina flessibile







Se chiudo gli occhi

Titolo: Se chiudo gli occhi

ISBN-13:

Autore: Simona Sparaco

Editore: Giunti

Edizione: 29 ottobre 2014

Pagine: 200

Formato: Formato Kindle







Nessuno sa di noi

Titolo: Nessuno sa di noi

ISBN-13: 978-8809887442

Autore: Simona Sparaco

Editore: Giunti

Edizione: 15 maggio 2019

Pagine: 224

Formato: copertina flessibile







Dimmi che non può finire

Titolo: Dimmi che non può finire

ISBN-13: 978-8806244989

Autore: Simona Sparaco

Editore: Einaudi

Edizione: 20 ottobre 2020

Pagine: 312

Formato: copertina flessibile







Il teorema del tempo perso

Titolo: Il teorema del tempo perso

ISBN-13: 978-8822733368

Autore: Simona Sparaco

Editore: Newton Compton Editori

Edizione: 29 maggio 2019

Pagine: 186

Formato: copertina rigida







Sono cose da grandi

Titolo: Sono cose da grandi

ISBN-13: 978-8806233976

Autore: Simona Sparaco

Editore: Einaudi

Edizione: prima (24 gennaio 2017)

Pagine: 98

Formato: copertina flessibile







Lovebook

Titolo: Lovebook

ISBN-13: 978-8822733351

Autore: Simona Sparaco

Editore: Newton Compton Editori

Edizione: 29 maggio 2019

Pagine: 235

Formato: copertina rigida







Mamma albero

Titolo: Mamma albero

Note: edizione a colori

ISBN-13: 9791221205886

Autore: Simona Sparaco

Illustratore: Chiara Armellini

Editore: De Agostini

Edizione: illustrata (25 luglio 2023)

Pagine: 32

Formato: copertina rigida











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Simona Sparaco